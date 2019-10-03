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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Мартыненко (425) Антикоррупционный суд (494)

 Шевченковский райсуд Киева передал дело экс-нардепа Мартыненко в Антикоррупционный суд, - ЦПК

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду передал уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Это дело подсудно исключительно ВАКС, поскольку Мартыненко обвиняется в хищении почти 700 млн грн украинских госпредприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Так, сначала Шевченковский суд хотел использовать процедуру решения вопроса подсудности: представление в Апелляционный суд, который обращается в Верховный суд. Последний уже окончательно решает, какой суд должен слушать определенное дело. Однако эта процедура для того случая, когда не понятно, какой суд должен рассмотреть дело. То есть спор о подсудности.

Отмечается, что с делом Мартыненко, все очевидно: оно подсудно исключительно ВАКС. Именно поэтому Апелляционный суд 30 сентября вернул представление Шевченковского суда назад, отметив, чтобы он передал дело в Антикорсуд напрямую.

"По делу Мартыненко нет ни одного спора о подсудности: ведь преступления, которые инкриминируются совершались народным депутатом, а размер ущерба почти 700 млн грн. Именно поэтому оно будет слушаться в Высшем антикоррупционном суде. Нет оснований обращаться в Верховный суд, это означает лишь затягивание времени", - комментирует юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "деле Мартыненко" 18 нардепов и 3 министра осуществляли непосредственное давление на судью, - Сытник

Недавно Верховный суд представил свою позицию, что уголовные дела должны быть переданы судами напрямую в ВАКС.

Адвокаты экс-нардепа заявили отвод судьям, которые на формальном заседании решали, передавать ли дело в ВАКС. Впрочем судьи им в отводе отказали и приняли решение передать дело в ВАКС.

Напомним, экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в том, что он вместе с сообщниками организовали схему на закупки "ВостГОК" уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", причинив ущерб в размере 17.2 млн долларов США.

Кроме уранового эпизода, Мартыненко и его сообщников обвиняют в завладении средствами госпредприятия НАЭК "Энергоатом". Убытки государству составили 6,4 млн евро. Доказательства в этом деле уже исследовали.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3151808
 
 
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сядет набриолиненный кошелёк - процесс пошел,это лакмус
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Соевые идиоты секты святого Пэтра Рошенко, очередная зрада подкралась с АмерикиШевченковский райсуд Киева передал дело экс-нардепа Мартыненко в Антикоррупционный суд, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9507:
"Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Киеву якобы из-за того, что в Украине "коррупция выше, чем в любой другой стране". Об этом он рассказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте в четверг, 3 октября.
"До него (Владимира Зеленского, - ред.) Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - заявил Трамп."(с)
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Да тут никого уже не интересует коррупция при перспективе вернутся к корыту.
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флуд. Попри те, що це - брехня від Трампа. Він вже сам не знає, як відбрехатися від гавна, в яке влип з Монікою Зелінскі.

Але, подивимося, як адміни реагуватимуть на цей флуд...
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Ну да, в темі про корупцію стаття про коррупцію в Україні в озвучуванні Трампом - це флуд! Шевченківський райсуд Києва передав справу екснардепа Мартиненка до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9081
І яке знайоме:" Я вам ниверю! Ві всё врёти!"...
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Політичні орбіти Віктора Ющенка

Шевченківський райсуд Києва передав справу екснардепа Мартиненка до Антикорупційного суду, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4751

15. Віктор Балога; 16. Арсеній Яценюк; 17. Юрій Луценко; 18.Олександр Третьяков; 19. Павло Альошин; 20. Сергій Бондарчук; 21. Микола Мартиненко; 22. Євген Червоненко; 23. Петро Порошенко; 24. Давид Жванія;
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і "путівку у життя" цьому всьому корупційному гівну дав наш Месія -Пасічник..((

2006 рік .



На доволі далеких підступах до Ющенка знаходиться ще один приятель Третьякова Сергій Бондарчук - керівник "Укрспецекспорту" і друг першого помічника Кучми Сергія Льовочкіна.
Півроку тому було модно порівнювати, як вдало Третьяков повторив шлях Льовочкіна. Недруги ж завжди казали, що Третьяков засвоївся на нових фінансових потоках за допомогою попередника, який залишився у "долі" і з яким Третьяков зблизився саме завдяки Бондарчуку.
Зараз же вороги радять перевірити повністю непрозорий "Укрспецекспорт" на предмет пошуку грошових пробоїн, які, не дай Боже, забезпечують безбідне існування президента і його оточення.
Корупційний скандал погано позначився на Миколі Мартиненку. Колись дуже близький соратник і навіть сусід Ющенка по кріслу в сесійній залі парламенту зараз далеко. Його падіння почалося зі скандалу навколо взуттєвої фабрики "Київ" - попри всі спроби Мартиненка переконати, що він не мав до цього відношення.
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