 Шевченковский райсуд Киева передал дело экс-нардепа Мартыненко в Антикоррупционный суд, - ЦПК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
Так, сначала Шевченковский суд хотел использовать процедуру решения вопроса подсудности: представление в Апелляционный суд, который обращается в Верховный суд. Последний уже окончательно решает, какой суд должен слушать определенное дело. Однако эта процедура для того случая, когда не понятно, какой суд должен рассмотреть дело. То есть спор о подсудности.
Отмечается, что с делом Мартыненко, все очевидно: оно подсудно исключительно ВАКС. Именно поэтому Апелляционный суд 30 сентября вернул представление Шевченковского суда назад, отметив, чтобы он передал дело в Антикорсуд напрямую.
"По делу Мартыненко нет ни одного спора о подсудности: ведь преступления, которые инкриминируются совершались народным депутатом, а размер ущерба почти 700 млн грн. Именно поэтому оно будет слушаться в Высшем антикоррупционном суде. Нет оснований обращаться в Верховный суд, это означает лишь затягивание времени", - комментирует юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.
Недавно Верховный суд представил свою позицию, что уголовные дела должны быть переданы судами напрямую в ВАКС.
Адвокаты экс-нардепа заявили отвод судьям, которые на формальном заседании решали, передавать ли дело в ВАКС. Впрочем судьи им в отводе отказали и приняли решение передать дело в ВАКС.
Напомним, экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в том, что он вместе с сообщниками организовали схему на закупки "ВостГОК" уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", причинив ущерб в размере 17.2 млн долларов США.
Кроме уранового эпизода, Мартыненко и его сообщников обвиняют в завладении средствами госпредприятия НАЭК "Энергоатом". Убытки государству составили 6,4 млн евро. Доказательства в этом деле уже исследовали.
Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.
22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.
НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.
В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.
"Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Киеву якобы из-за того, что в Украине "коррупция выше, чем в любой другой стране". Об этом он рассказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте в четверг, 3 октября.
"До него (Владимира Зеленского, - ред.) Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - заявил Трамп."(с)
Але, подивимося, як адміни реагуватимуть на цей флуд...
І яке знайоме:" Я вам ниверю! Ві всё врёти!"...
15. Віктор Балога; 16. Арсеній Яценюк; 17. Юрій Луценко; 18.Олександр Третьяков; 19. Павло Альошин; 20. Сергій Бондарчук; 21. Микола Мартиненко; 22. Євген Червоненко; 23. Петро Порошенко; 24. Давид Жванія;
2006 рік .
На доволі далеких підступах до Ющенка знаходиться ще один приятель Третьякова Сергій Бондарчук - керівник "Укрспецекспорту" і друг першого помічника Кучми Сергія Льовочкіна.
Півроку тому було модно порівнювати, як вдало Третьяков повторив шлях Льовочкіна. Недруги ж завжди казали, що Третьяков засвоївся на нових фінансових потоках за допомогою попередника, який залишився у "долі" і з яким Третьяков зблизився саме завдяки Бондарчуку.
Зараз же вороги радять перевірити повністю непрозорий "Укрспецекспорт" на предмет пошуку грошових пробоїн, які, не дай Боже, забезпечують безбідне існування президента і його оточення.
Корупційний скандал погано позначився на Миколі Мартиненку. Колись дуже близький соратник і навіть сусід Ющенка по кріслу в сесійній залі парламенту зараз далеко. Його падіння почалося зі скандалу навколо взуттєвої фабрики "Київ" - попри всі спроби Мартиненка переконати, що він не мав до цього відношення.