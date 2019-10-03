 Шевченковский райсуд Киева передал дело экс-нардепа Мартыненко в Антикоррупционный суд, - ЦПК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Так, сначала Шевченковский суд хотел использовать процедуру решения вопроса подсудности: представление в Апелляционный суд, который обращается в Верховный суд. Последний уже окончательно решает, какой суд должен слушать определенное дело. Однако эта процедура для того случая, когда не понятно, какой суд должен рассмотреть дело. То есть спор о подсудности.

Отмечается, что с делом Мартыненко, все очевидно: оно подсудно исключительно ВАКС. Именно поэтому Апелляционный суд 30 сентября вернул представление Шевченковского суда назад, отметив, чтобы он передал дело в Антикорсуд напрямую.

"По делу Мартыненко нет ни одного спора о подсудности: ведь преступления, которые инкриминируются совершались народным депутатом, а размер ущерба почти 700 млн грн. Именно поэтому оно будет слушаться в Высшем антикоррупционном суде. Нет оснований обращаться в Верховный суд, это означает лишь затягивание времени", - комментирует юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

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Недавно Верховный суд представил свою позицию, что уголовные дела должны быть переданы судами напрямую в ВАКС.

Адвокаты экс-нардепа заявили отвод судьям, которые на формальном заседании решали, передавать ли дело в ВАКС. Впрочем судьи им в отводе отказали и приняли решение передать дело в ВАКС.

Напомним, экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в том, что он вместе с сообщниками организовали схему на закупки "ВостГОК" уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", причинив ущерб в размере 17.2 млн долларов США.

Кроме уранового эпизода, Мартыненко и его сообщников обвиняют в завладении средствами госпредприятия НАЭК "Энергоатом". Убытки государству составили 6,4 млн евро. Доказательства в этом деле уже исследовали.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.