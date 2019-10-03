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 Политика Украины, За рубежом
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 В расшифровке телефонного разговора Зеленского и Трампа нет части текста, - сенатор Кинг

В расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США не передано минимум 20 минут разговора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил независимый сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.

По словам Кинга, телефонный разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает лишь его треть.

"У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", - прокомментировал Кинг.

При этом Кинг предположил, что некоторое время мог занять перевод, если во время разговора двух президентов были задействованы переводчики. Сенатор полагает, что временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для проведения расследования.

Он продолжил: "И, кстати, информатор не решает дело. Он или она выдвинули ряд фактов, которые теперь находятся в руках Конгресса. И у них есть возможность расследовать это, чтобы выяснить, прав ли осведомитель или нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151806
 
 
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Донні я ваша навек! Говорит моніка, іді отсюда непутьовая, і забудь мой номер телефона ответил трамп.
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Представляю что там наговорила Моника, если даже Трамп постеснялся выкладывать эти 20 мин..
Пожалел обезьянку...

В расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США не передано минимум 20 минут разговораИсточник: https://censor.net.ua/n3151806
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ЗЕмоник настойчиво предлагал Трампу сыграть на рояле, но Трамп вежливо отказал У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 992
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ДА НЕТ ТРАМП ТАМ ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ СКАЗАЛ СЛЫШЬ ТЫ ОБЕЗЬЯНА ЕСЛИ ТЫ НЕ СДЕЛАЕШЬ ТО ИЛИ ЭТО (ПО БАЙДЕНУ) и так далее.. то я тебе...пасть порву моргало выколю и хрен денег получишь.... У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 7167
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Умовляв 20 хвилин. У рудого таргана цю частину вирішили не оприлюднювати. У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 3154
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Да уж два прыЗЕдента один старый и дурной второй молодой и тупой 😂сикливый не в счёт бо тогда будет перевес на нашей стороне 🙋
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вообщем обоим импичмент и обоих в ростов
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Ви знаєте, я думав, що в Україні не може бути президента рівня Януковича по дурості після Революції Гідності. Я справді вважав, що навчений кров'ю "нарід" не буде вибирати. У владу людей, які поніршуіатимуть його життя. Я помилився. Теперішній вибір "зубожілого наріду" повторює досягнення Януковича у рази швидше. На що януковочу знадобилося 4 роки, на те вибраному "мудрим нарідом" після незавченого уроку президентом вистачило лише заледве півроку. Запитання: чи справді той нарід мудрий?
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Так связь была плохая, они долго перекрикивались. У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг - Цензор.НЕТ 1559
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а наш "офис преЗЕдента" вообще стенограмму потерял
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Зеля, пали уже этого Трампа, а то интрига кончается.
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Кто бы сомневался. Я писал об этом сразу же, что уверен на 100% ..что этот вариант - не полный) ч. т. д.
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Цирк 🎪 продолжается,в главной роли:🙉-🤡
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