 Шокин заявил, что расследование против Burisma было прекращено после намека Пайетта и "из-за страха перед США"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил телеканал Fox News.
Шокин, как говорится в сообщении, вначале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".
Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что надо ничего не делать".
В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.
Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.
Как сообщалось, демократы в американском конгрессе инициировали расследование, целью которого является принятие решение об объявлении импичмента.
Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой президент США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена - который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.
Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей и дискредитации соперника на выборах. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениям в Украине.
Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грессли направили в адрес генпрокурора Уильяма Барра письмо с призывом расследовать возможные связи между Демократической партией и Украиной в контексте президентских выборов 2016 года, сообщило издание The Hill.
"Минюсту еще предстоит проинформировать Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование по поводу связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборной кампанией (кандидата от демократов - ИФ) Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии... подобные подозрения заслуживают должного и внимательного изучения", - говорится в письме сенаторов.
Так і ви, "ольгинець".
Ти можеш пояснити в міру твоєї природної розумової обдарованості оце відео?
ему орден положен ?
эти отборные
какого мы должны кормить этого ублюдка ?
сохранение жирного корыта для судейско/прокурорской мусорской мрази ,
ибо они залог сохранности наворованного порошенками и охметовами
А здесь два этих ветхих ничтожества решили сыграть ва-банк и 'влиять' якобы на историю и не чего-нибудь, а всего миру!
Типа интриги высоко уровня, а по факту, две отстойные шоколадные дупы решили нагадить как можно больше Украине, чтоб почувствовать свою значимость))
Большего вредителя Украине, чем порошенко, сложно и поискать. Разве что янык. Кучма и тот расставлял приоритеты, где всегда на первом месте была Украина.
Команде зеленского следует помнить, что они обещали не только оздоровление экономики, но, главное, чтоб заработали так, как это было в Румынии, антикоррупционные органы - и все эти бриллиантовые шокины гавкали уже из тюрьмы через своих адвокатов разве что .