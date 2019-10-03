EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1412  43
Материалы по теме:
Все про:Байден (441) расследование (2572) США (15502) Пайетт (345) Джулиани (41)

 Шокин заявил, что расследование против Burisma было прекращено после намека Пайетта и "из-за страха перед США"

Отставной генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма", членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер - под давлением со стороны Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил телеканал Fox News.

Шокин, как говорится в сообщении, вначале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что надо ничего не делать".

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп просил лидеров четырех стран найти компромат на Байдена и дискредитировать Мюллера, - The Guardian

Как сообщалось, демократы в американском конгрессе инициировали расследование, целью которого является принятие решение об объявлении импичмента.

Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой президент США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена - который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей и дискредитации соперника на выборах. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениям в Украине.

Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грессли направили в адрес генпрокурора Уильяма Барра письмо с призывом расследовать возможные связи между Демократической партией и Украиной в контексте президентских выборов 2016 года, сообщило издание The Hill.

"Минюсту еще предстоит проинформировать Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование по поводу связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборной кампанией (кандидата от демократов - ИФ) Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии... подобные подозрения заслуживают должного и внимательного изучения", - говорится в письме сенаторов.

Источник: https://censor.net.ua/n3151805
 
 
 Топ комментарии
 
Всю эту грязь затеяли Юга и Петя ШАКАЛадный.Между первым и вторым туром,когда стало ясно ,что Шакалад протух.
 показать весь комментарий
 
Это первый реформаторски-независимый на 100% от Свыни прокурор? Или второй?
 показать весь комментарий
 
Сдал кум мальдивского Кнура. Скоро у него останется только купка самых верных порохоботов. Гордись Шокин заявил, что расследование против Burisma было прекращено после намека Пайетта и "из-за страха перед США" - Цензор.НЕТ 7263
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сдал кум мальдивского Кнура. Скоро у него останется только купка самых верных порохоботов. Гордись Шокин заявил, что расследование против Burisma было прекращено после намека Пайетта и "из-за страха перед США" - Цензор.НЕТ 7263
 показать весь комментарий
 
 
Ты зебил сдал всю Украину. У тебя гордости намного больше.
 показать весь комментарий
 
 
У старих постсовкових пе*дунів америкофобія.
 показать весь комментарий
 
 
А кто Шокину мешал привлекать к уголовной отвественности украинских коррупционеров, тоже США не давали?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты зебил и наркоман Шокин заявил, что расследование против Burisma было прекращено после намека Пайетта и "из-за страха перед США" - Цензор.НЕТ 5182 П.С. и огенд кримля ишо
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
П.П.С. И еще сдал всю Украину Шокін заявив, що розслідування проти Burisma було припинено після натяку Пайєтта і "через страх перед США" - Цензор.НЕТ 1415 Спасибо ПЕСыку сверху, шо напомнил Шокін заявив, що розслідування проти Burisma було припинено після натяку Пайєтта і "через страх перед США" - Цензор.НЕТ 7415
 показать весь комментарий
 
Да уж... "Моника Зеленски" не затмит Лолиту Мальдивскую!😂
 показать весь комментарий
 
 
Моника Зеленски имеет мировую славу, а Лолита Мальдивская известна только в ваших ольгинских методичках....Моника - вне конкуренции.... Шокин заявил, что расследование против Burisma было прекращено после намека Пайетта и "из-за страха перед США" - Цензор.НЕТ 3110
 показать весь комментарий
 
 
"Дурень думкою багатіє".
Так і ви, "ольгинець".
 показать весь комментарий
 
 
Ти зевата малороська. Нада просто перестать стрелять?
 показать весь комментарий
 
 
Ідіот, саме так - перестань "стрітять" в труси, як то ти за звичай робиш.
 показать весь комментарий
 
 
Блазень, ти ще не зрозумів що ви тварі прокацапські натворили?
 показать весь комментарий
 
 
Що? Хряка мальдівського від корита подвинули?Шокін заявив, що розслідування проти Burisma було припинено після натяку Пайєтта і "через страх перед США" - Цензор.НЕТ 3390
 показать весь комментарий
 
 
Україну здаєте, а якщо Порошенко винен так садіть. В чому проблема? Тільки твій зелепуп буде проходити по статті держ.зрада..
 показать весь комментарий
 
Ідіот, "Україну здаєте" тільки ви ідіоти в вашій хворобливій уяві.
Ти можеш пояснити в міру твоєї природної розумової обдарованості оце відео?
 показать весь комментарий
 
Під золотим сєпари валять з важкої артилерії , дойшло ідіотіна малороська до тебе?
 показать весь комментарий
 
І ти стріляй з пукальної вени на бойовому дивані! Я не заперечую.
 показать весь комментарий
 
Это первый реформаторски-независимый на 100% от Свыни прокурор? Или второй?
 показать весь комментарий
 
 
И это генеральный прокурор ? наделал в штанишки с испугу.
 показать весь комментарий
 
 
Когда Медведчука посадят? Или Рябошапка наделал в штанишки с испугу?... Шокин заявил, что расследование против Burisma было прекращено после намека Пайетта и "из-за страха перед США" - Цензор.НЕТ 3932
 показать весь комментарий
 
 
А надо ли нам было в тот момент портить отношения с США?...Кроме них нам тогда никто толком не помогал, из имеющих авторитет в мире государств...
 показать весь комментарий
 
 
пенсия маловата..., брехливый старый козел...
 показать весь комментарий
 
 
те он заявил, что по желанию знакомых жонглировал делами ?
ему орден положен ?
 показать весь комментарий
 
 
Всю эту грязь затеяли Юга и Петя ШАКАЛадный.Между первым и вторым туром,когда стало ясно ,что Шакалад протух.
 показать весь комментарий
 
 
Все сходится на Лолите Мальдвской. Чемодан-воказал-Гуантанамо.
 показать весь комментарий
 
 
и такие мрази жируют за счет нищих украинцев ...
 показать весь комментарий
 
 
Расследователь херов.. Да у тебя мозгов не хватит кражу курочки расследовать, не говоря уже о чем-то более серьезном. Такой же конченный чмошник как все его папередники и наступники... Да и вообше, прокуратура у нас орган в крайней степени атрофированный в полном составе.
 показать весь комментарий
 
джулиани связался с подонками, может ему и не впервой, но
эти отборные
 показать весь комментарий
 
 
сколько эта мразь сжирает пенсий простых украинцев ?
какого мы должны кормить этого ублюдка ?
 показать весь комментарий
 
 
Петя с Югиком будут писть мемурры на на нарах в Гуантанмо - "Как можно легко обгадить всю Украину и рассроить между собой две крупнейшие американские партии всег лишь одной фразой в СМИ."
 показать весь комментарий
 
 
вся деятельность парашенко была направлена на ликвидацию Патриотов и
сохранение жирного корыта для судейско/прокурорской мусорской мрази ,
ибо они залог сохранности наворованного порошенками и охметовами
 показать весь комментарий
 
 
Шокин без пэтиного напутствия из будки не выразило.
А здесь два этих ветхих ничтожества решили сыграть ва-банк и 'влиять' якобы на историю и не чего-нибудь, а всего миру!
Типа интриги высоко уровня, а по факту, две отстойные шоколадные дупы решили нагадить как можно больше Украине, чтоб почувствовать свою значимость))
Большего вредителя Украине, чем порошенко, сложно и поискать. Разве что янык. Кучма и тот расставлял приоритеты, где всегда на первом месте была Украина.
Команде зеленского следует помнить, что они обещали не только оздоровление экономики, но, главное, чтоб заработали так, как это было в Румынии, антикоррупционные органы - и все эти бриллиантовые шокины гавкали уже из тюрьмы через своих адвокатов разве что .
 показать весь комментарий
 
 
Вот давайте немного пофантазируем на эту тему. Допустим Порошенко чеснтый политик и назначил на должность Генпрокурора честного и не зависимого человек. Еще раз повторяю, допустим. В этом случе все фразы - помгите замять или наоборот возбудить уголвоое дело заканчивлись словами - я не могу вляить на этопроцесс. Вот и ВСЕ! Украина чиста как младенец, америкнские партии лупят друг-друга без нашей помощи.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх