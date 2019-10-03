 Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов

- дважды неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета;

- неподалеку от Новогнатовка - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;

- дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пивлденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- четыре раза вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Золотого - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- неподалеку от Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

- вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Хутора Вильного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новогнатовки - из автоматического гранатомета;

- трижды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Водяного - из стрелкового оружия;

- вблизи Березового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;

- дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.





