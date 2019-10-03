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Все про:обстрел (8280) Донбасс (19522) операция Объединенных сил (1649)

 Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб

2 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов
- дважды неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета;
- неподалеку от Новогнатовка - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пивлденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Золотого - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
- вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Хутора Вильного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новогнатовки - из автоматического гранатомета;
- трижды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Водяного - из стрелкового оружия;
- вблизи Березового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.

Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб 01
Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб 02
Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/n3151804
 
 
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Тобто наших просто розстрілюють в момент розведення сил.
Кацапам не можна вірити.
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ВПН это не Америка. Вот я захотел- и уже в Бразилии где много диких обезьян
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так усім адекватним людям це зрозуміло!!! але деяким пророгатим та іншим ворогам України це як бокшою об стіну...
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Тиск на Украіну почався...так шо треба закінчувати з тими перемир'ями і починати іб....ь на випередження
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Это давление в расчете на трусость наших властей. Помнится раньше стреляли меньше. За последние месяцы гибнут люди каждый день и это при перемирии. Мне это совсем не нравится, так как русские явно укрепляют позиции.
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40 обстрелов это ровно от того, что Зеля согласился на формулу Штайнмаера. Теперь русские будут считать, что если надавить, то можно добиться большего.
Ждем дальнейшего обострения.
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Это плюс, быстрее будут отходить за Днепр...
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статуса им тока особого етим орловским кацскотам не хватает,
от тода они во всю глубь и высь развернутся.
слава богу есть зеленый маленький человечек, который им етот статус насильно ввинтит.
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Давайте мля розводити сили і миритися з орками,і дамо амністію,і запустимо цю всю нечисть в Україну.
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Стрелять в ответ нельзя - там же могут оказаться будущие депутаты Верховной Рады... Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб - Цензор.НЕТ 7364
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На вечернем заседании парламента 2 октября народные депутаты приняли во втором чтении и в целом закон (проект № 1224) "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период".

Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной Рады.

Принятый закон регулирует право на применение боевой техники и оружия соединениями, военными частями и подразделениями ВСУ и Государственной специальной службы транспорта в особый период, а также применение спецсредств подразделениями охраны Госспецтрансслужбы в мирное время и особый период (до введения военного положения и после его прекращения или отмены).

Документ закрепляет право соединений, военных частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в особый период до введения военного положения и после его прекращения. (с)

Зрада!!!
При Порошенко такого не было!!!
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