 Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов
- дважды неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета;
- неподалеку от Новогнатовка - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пивлденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Золотого - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
- вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Хутора Вильного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Новогнатовки - из автоматического гранатомета;
- трижды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Водяного - из стрелкового оружия;
- вблизи Березового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.
Кацапам не можна вірити.
Ждем дальнейшего обострения.
от тода они во всю глубь и высь развернутся.
слава богу есть зеленый маленький человечек, который им етот статус насильно ввинтит.
Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной Рады.
Принятый закон регулирует право на применение боевой техники и оружия соединениями, военными частями и подразделениями ВСУ и Государственной специальной службы транспорта в особый период, а также применение спецсредств подразделениями охраны Госспецтрансслужбы в мирное время и особый период (до введения военного положения и после его прекращения или отмены).
Документ закрепляет право соединений, военных частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в особый период до введения военного положения и после его прекращения. (с)
Зрада!!!
При Порошенко такого не было!!!