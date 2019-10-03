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 Политика Украины, За рубежом
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 Плана "Б" по реализации Минских соглашений нет, "формула Штайнмайера" - это уже компромисс, - Лавров

Урегулирование ситуации на Донбассе может строиться только на основе Минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Плана "Б" (по реализации Минских соглашений. - Ред.) быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.

"Вещь естественная, когда человек идет к избирательным участкам за кого-то голосовать, он хочет знать, какими конкретными полномочиями этот кандидат будет обладать, если его выберут. Когда обсуждалась необходимость выполнить эту последовательность, то бывший президент Украины Петр Порошенко на "нормандском формате" сказал, что он не может предоставить особый статус, потому что он не знает, кого они выберут. Это уже абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный, а главное антиправовой подход", - пояснил глава МИД.

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"Будучи тогда министром иностранных дел ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. То есть закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе - когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми", - рассказал Лавров.

"Поэтому никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится", - подчеркнул глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос о сроках возможной встречи в "нормандском формате", Лавров сказал: "Это решать президентам".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151803
 
 
 Топ комментарии
 
О коняка ганебна висерлась.
Як кажуть євреї, з кожної безвихідної ситуації, є як мінімум три виходи.
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Звичайно компроміс. Хотілося зжерти УКраїну всю і відразу, а тепер доведеться чекати допоки Зєбєня її розвалить.
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О коняка ганебна висерлась.
Як кажуть євреї, з кожної безвихідної ситуації, є як мінімум три виходи.
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ПНХ- разом зі світланою.
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Утреннее обострение. Выпей яду и все пройдет.
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зашуршали избиратели шмаркли под вашим комментом,
чем то вы их обидели походу
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Вы тут сутками шуршите и что?
"Не считай себя пупом, надорвешь ся" (с)
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А шо это за подстилочка которую здесь постишь?
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как ето нет?
а лошадь с руки покормить и штукой по пианине постучать?
а поржать в конце концов, чуваки?
не в курсе кацживотное просто ...
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Алексей Арестович

- А вот и высветилась российская логика.
Курс - на новое Приднестровье: формально в Украине, де факто - в России.
По сути - тоже, по форме - новое, вместо традиционных российских военных баз на территории анклава (ПМР, Абхазия, Южная Осетия) будет «народная милиция» - с количеством танков бОльшим, чем у Британии и Германии вместе взятых.
Центральный вопрос, в случае, если «примирение» произойдёт на данных условиях:
- степень проникновения российской агентуры по внутреннюю политику Украины.
- пустим ли мы их в парламент?
- оформят ли бизнес в Украине те, кто пытал наших солдат?
- степень их представленности в международной политике Украины и/или влияния на неё?..
Пока, как я себе понимаю, по замыслу, российская агентура становится субъектом избирательного процесса в Украине в целом.
А значит есть некислый шанс, что убийцы украинских военных, естественно попадают, в парламент, например, в «Оппоблоке».
У нас не будет инструмента блокирования их как субъектов избирательного процесса, после амнистии.
Всё это (права, субъектность) «должны быть» оформлены в новом Законе о каком-то там статусе Донбасса.
Это ещё один этап серьёзной борьбы по контролю зеленой команды.
И мне интересно: не выпадут ли из новой редакции закона:
1. Термин «оккупированные территории».
2. «Крым».
--
Резюме простое:
- по рогам мы им дали намного сильнее, чем Грузия;
- государственная слабость и общественная крепость Украины недалёко отошли от Молдовы;
- есть призрачный шанс, что будет, как у Израиля с территориями: мирный процесс, взаимопроникновение и периодически - раздача люлей.
Пока, увы, слишком слабый.
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поскай осломордый на пидит про план Б, так как он есть. Ипашить врагов со всех видов озброенняю разом и до перемоги !
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Ну так тогда надо Зеленскому распускать армию, зачем она нужна если Украина предпочитает сдаваться врагу. Содержание армии это миллиарды гривен, нафига их зря тратить.
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Сколько не читаю о формуле самизнаетекого, не могу понять что же там написано, каждый трактует его как хочет. Где правда?
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По формуле штанмаера ещё надо организовать всем терористам государственную охрану, чтобы их не отстреливали потом, как того ополченца в Мариуполе.
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От тільки компроміс виключно з боку України.
Плана "Б" по реализации Минских соглашений нет, "формула Штайнмайера" - это уже компромисс, - Лавров - Цензор.НЕТ 5666
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конь рогатий усе на свою сторону перекрутило та трактує по своєму!!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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чому так квапиться рашка щоб виконати "формулу Штайнмайера" дати особливий статус лугандону, легалізувати та амністувати "народну міліцію лднр": після того санкції з рф знімуть, далі запуску ПП2 нічого не заважає та торгівлі рф з ЕС, і на додаток про Крим усі забудуть. ВаЗЕлін чудово впорався зіграти роль у кіно путлера.
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Прийдеться тоді по Україні відстрілювати сєпарів, як в Маріуполі недавно завалили сєпара.
П.с. Зеленський веде країну до громадянського конфлікту!
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Я думаю, що західній Україні теж варто подумати над особливим статусом чи незалежністю !
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Особлывый статус может быть только у дебилов на паРаше ! )
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Так это всё то же "Альтернативы минским соглашениям нет!", которым нас Петя потчевал.
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Плана "Б" по реализации Минских соглашений нет, "формула Штайнмайера" - это уже компромисс, - Лавров - Цензор.НЕТ 5186.. Плана "Б" по реализации Минских соглашений нет, "формула Штайнмайера" - это уже компромисс, - Лавров - Цензор.НЕТ 9343Пичалька .. Не умеешь ездить , не садись на велик ..
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Захарову послушали, теперь Лаврова. Скоро Соловьева будем слушать. Так кто же нам надиктовывает новости?
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Валентин Бушанський
3 hrs ·
ПРЕЗИДЕНТ-НЯША ДЕМОНТУЄ УКРАЇНУ

Усі чомусь вважають, що пан Зеленський ідіот. Так, упродовж усієї своєї професійної діяльності він корчив із себе ідійота. Але, повірте, клепки в нього більше аніж здається. Не бракує також цинізму.
Усе він розуміє. Знає, що «формула Штайнмаєра» - це капітуляція на російських умовах. Знає, що без виведення російських військ і колабораціоністських підрозділів ніякі демократичні вибори провести неможливо. Знає, що без контролю за кордоном ніякі українські закони на окупованих територіях діяти не можуть. Знає, що ані ЦВК, ані МВС, ані інші державні структури не можуть функціонувати на окупованих територіях. Знає, що там немає ані легітимних органів місцевої влади, ані судів, ані прокуратури. Тож, розуміє, що провести демократичні вибори там неможливо.
Знає, але бреше. Корчить із себе наївно і довірливого. Президент-няша - саме такий образ він собі обрав. Хтось вірить у цей образ?
Президент Зеленський призначив табуретку на посаду прем'єр-міністра; весь склад уряду - йому подібний. Хтось думає, що президент не усвідомлює ступінь некомпетентності уряду? Ні, усвідомлює. Саме тому і сформував такий уряд, аби ані прем'єр-міністр, ані жоден міністр не могли перешкодити йому здійснювати його плани.
Президент Зеленський сформував свою зелену фракцію із абсолютно профнепридатних осіб. Думаєте, це помилка? Аж ніяк. Тепер немає жодного народного депутата, спроможного дати компетентну оцінку законодавчим ініціативам президента. Поготів, немає жодного, котрий мав би сміливість висловити не те що незгоду із законопроектами, а навіть сумнів стосовно доцільності їх ухвалення в «турбо-режимі».
Головою української делегації до ПАРЄ призначено панночку на ім'я Єлизавета Ясько. Думаєте, президент чи, може, панове Разумков і Стефанчук, не розуміють весь ступінь некомпетентності цієї двадцяти восьмирічної дитини? Не розуміють, що їй доведеться протистояти дипломатичній машині РФ? Не розуміють, що вона не впорається із цим завданням? Все вони добре розуміють. А призначили її не всупереч непрофесійності та недосвідченості, а з огляду на непрофесійність і недосвідченість. Призначили саме для того, щоб списати на неї всі неминучі поразки. Не перемоги в ПАРЄ, а поразки - ось мета президента Зеленського.
Повна дезорієнтація всіх гілок влади - ось мета президента Зеленського. Повна недієздатність всіх державних інститутів - ось мета президента Зеленського. По суті, йдеться про демонтаж держави.
І до речі, йому не потрібні ані ваші поради, ані ваша підтримка. Якщо ви, звісно, не корисний ідіот. Плана "Б" по реализации Минских соглашений нет, "формула Штайнмайера" - это уже компромисс, - Лавров - Цензор.НЕТ 3554 .
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