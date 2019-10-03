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Все про:журналистика (2467) США (15494) Трамп (2499)

 Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на вопрос журналиста издания Reuters который спросил о его телефонном разговоре с президентом Украины.

Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Его голос, растущий от гнева, обрушился на репортера Reuters, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп установил деловые связи с Украиной от Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил он.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151801
 
 
 Топ комментарии
 
Да втянул ЗЕлебобик Украину в скандал...Трамп ему там наверно очень "благодарен" Ему посоле визита ЗЕлебобика импичмент запустили..Ещё попутно и Меркель с Макроном обгадил..Ну ЗЕдипломат прям от Бога ..
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кацапнутый не стисняйся давай уже поведай нам как Порошенко с хунтой напал на мирных шахтёров и таксистов Даунецка и начал гражданскую войну.
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Тогда я пожалуй добавлю что ты винторогая подстилка козломордая, ты не против надеюсь винторогая??
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который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп установил деловые связи с Украиной от Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.Источник: https://censor.net.ua/n3151801

Что это вообще значит. Кличко писал?
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Журналисты как попугаи заест пластинку и крутят на все лады , кого хочеш выведит из седя . Трамп прав , а журналист как Паниковский "дай милион дай милион" тьфу.
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Да втянул ЗЕлебобик Украину в скандал...Трамп ему там наверно очень "благодарен" Ему посоле визита ЗЕлебобика импичмент запустили..Ещё попутно и Меркель с Макроном обгадил..Ну ЗЕдипломат прям от Бога ..
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Не, ну Трамп симпатяга! Самый забойный през Америки за всю ее хистори Почему он должен иметь какие-то отношения с похоронной командой Порошенко? Война для Порошенко - мать родна. Она - залог финансовых успехов пятого президента. Поэтому он за войну. Вся его компания визжит про зраду. Ей не принять тот факт, что из-за своих некомпетентных действий они не только проиграли войну, но и потеряли власть. Война у них в голове и разруха
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кацапнутый не стисняйся давай уже поведай нам как Порошенко с хунтой напал на мирных шахтёров и таксистов Даунецка и начал гражданскую войну.
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Так ты уже обо всем написал, что мне к этому добавить?
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Тогда я пожалуй добавлю что ты винторогая подстилка козломордая, ты не против надеюсь винторогая??
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Я вот понять одно не могу, а почему конфликт с участием ВСУ и «армии РФ» идет только в Донецке и Луганске? Почему под Джанкоем не идут бои?
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Шо, Порошенко до сих пор снится? Это хорошо...😁
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У рыжмана сдают нервы... Не позавидуешь.
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Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на вопрос журналиста издания Reuters который спросил о его телефонном разговоре с президентом Украины

Журнализды - уроды . Мне плевать на Трампа , но журнализды - уроды . Причем тупые уроды . Я тута вчера посмотрел какие они вопросы в Раде задают и офигел трошки . Абсолютный тупняк . Для того , шоб задавать такие вопросы , не нужно шось заканчивать . Так мало того , шо вопросы тупые , так этиж самые журнализды не дают ответить на вопрос . Хто этих уродов только в Раду пускает Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 164
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Да ты смешон почти как твой шут. Ты щас расказываешь про тупых журналистов и как их в Раду пустили, а в это время ЗЕбилы массово с закрытыми глазами завели в Раду 250 тупых домохозяек, сепаров , трускавецких выпускников после недельных курсов..которые там щас принимают законы даже не читая. И ты ещё шо то имеешь наглость кудахтать про тупых журналистов???
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Тю ... Отжали у пороховнявых власть и получили 254 голоса . Шось не так ? Так еще больше отожмут и правильно сделают . А журнализдов нахрен из Рады гнать , можно еще майно отжать , шоб жизнь малиной не казалась Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 3583
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У тебя это... роги из под кокошника торчат козломордый. Или ты из местных сепаров Дамбаса?? Узнаю быдло люмпен по почерку.
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Я из Саранска . Зарабатываю пригоженский стекломой . А ты путриот в вышиванке , да ? Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 9957
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Пока ты только сапогом по харе от своего барина заработал. Старайся лутше вылизывай глубже.
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у меня все нормально , я сегодня богач . мне пригожен прислал пузырек стекломоя , так шо не пропаду .
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Шоб зеленой депутаной стать, вообще ничего не надо ни знать, ни уметь...Хто этих уродов только в Раду выбирает? А ты про каких-то журналистов...
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Я голосовал . И еще проголосую если надо будет . порошенковская токсичная дрянь должна быть максимально минимизированна
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Что козломордый гундяевец припёк тебе Томос и безвиз, до сих пор кудахтаешь как свинья резанная... Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 6650
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Ой и не кажи , кума . Так припек , шо аж на стену лезу
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+100. Это типичный электорат клоуна. Сразу видно ЗЕбила.
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Тю , пороховнявые , вы шо не можете никак решить такую простую задачу ? Ну прямо как тупые журнализды в Раде , аха
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Рудимент, вот это ты отжигаешь... У тебя Чугункиных в роду не было?
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Даниле Трампову полковника не дали... любой бы занервничал
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первый раз шо ли?
уже все перестали удивляться адекватному гению.
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Представляю, как Донни завидует ху#лу и его вертикали власти.
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даже не сомневайтесь - спит и видит себя как минимум Цезарем,
а тут херак Конгресс с обычными деловыми вопросами

нема той кацапско - царской широты и полноты ... - переживает...
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