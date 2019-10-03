 Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине. ВИДЕО

Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Его голос, растущий от гнева, обрушился на репортера Reuters, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп установил деловые связи с Украиной от Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил он.

President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.