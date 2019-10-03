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Материалы по теме:
Все про:журналистика (2467) США (15502) Трамп (2499)

 Трамп назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на вопрос журналиста издания Reuters который спросил о его телефонном разговоре с президентом Украины.

Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Его голос, растущий от гнева, обрушился на репортера Reuters, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп установил деловые связи с Украиной от Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил он.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151801
 
 
 Топ комментарии
 
Да втянул ЗЕлебобик Украину в скандал...Трамп ему там наверно очень "благодарен" Ему посоле визита ЗЕлебобика импичмент запустили..Ещё попутно и Меркель с Макроном обгадил..Ну ЗЕдипломат прям от Бога ..
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кацапнутый не стисняйся давай уже поведай нам как Порошенко с хунтой напал на мирных шахтёров и таксистов Даунецка и начал гражданскую войну.
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Да ты смешон почти как твой шут. Ты щас расказываешь про тупых журналистов и как их в Раду пустили, а в это время ЗЕбилы массово с закрытыми глазами завели в Раду 250 тупых домохозяек, сепаров , трускавецких выпускников после недельных курсов..которые там щас принимают законы даже не читая. И ты ещё шо то имеешь наглость кудахтать про тупых журналистов???
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который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп установил деловые связи с Украиной от Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.Источник: https://censor.net.ua/n3151801

Что это вообще значит. Кличко писал?
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похоже у Трампа как в анекдоте про дух еврев в куче дерьма Ой Моисей Абрамович не колыхайте ЭТО а то оно в рот залетает ну что вы Сруль Парнасович как можно просто я немножко не достаю ножками до дна... Трамп назвав журналіста Reuters "фейк ньюз" за питання про Україну - Цензор.НЕТ 4504
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это такой компьютерный перевод, а смысл вот в чём -" Віктор Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Бурісма", членом ради директорів якої був Хантер Байдена, син віце-президента США Джо Байдена під тиском з боку США."
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Журналисты как попугаи заест пластинку и крутят на все лады , кого хочеш выведит из седя . Трамп прав , а журналист как Паниковский "дай милион дай милион" тьфу.
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Да втянул ЗЕлебобик Украину в скандал...Трамп ему там наверно очень "благодарен" Ему посоле визита ЗЕлебобика импичмент запустили..Ещё попутно и Меркель с Макроном обгадил..Ну ЗЕдипломат прям от Бога ..
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Не, ну Трамп симпатяга! Самый забойный през Америки за всю ее хистори Почему он должен иметь какие-то отношения с похоронной командой Порошенко? Война для Порошенко - мать родна. Она - залог финансовых успехов пятого президента. Поэтому он за войну. Вся его компания визжит про зраду. Ей не принять тот факт, что из-за своих некомпетентных действий они не только проиграли войну, но и потеряли власть. Война у них в голове и разруха
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кацапнутый не стисняйся давай уже поведай нам как Порошенко с хунтой напал на мирных шахтёров и таксистов Даунецка и начал гражданскую войну.
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Так ты уже обо всем написал, что мне к этому добавить?
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Тогда я пожалуй добавлю что ты винторогая подстилка козломордая, ты не против надеюсь винторогая??
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Шо, Порошенко до сих пор снится? Это хорошо...😁
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А я и не говорю что плохо
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У рыжмана сдают нервы... Не позавидуешь.
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У осла Байдауна их и небьіло никогда.
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Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на вопрос журналиста издания Reuters который спросил о его телефонном разговоре с президентом Украины

Журнализды - уроды . Мне плевать на Трампа , но журнализды - уроды . Причем тупые уроды . Я тута вчера посмотрел какие они вопросы в Раде задают и офигел трошки . Абсолютный тупняк . Для того , шоб задавать такие вопросы , не нужно шось заканчивать . Так мало того , шо вопросы тупые , так этиж самые журнализды не дают ответить на вопрос . Хто этих уродов только в Раду пускает Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 164
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Да ты смешон почти как твой шут. Ты щас расказываешь про тупых журналистов и как их в Раду пустили, а в это время ЗЕбилы массово с закрытыми глазами завели в Раду 250 тупых домохозяек, сепаров , трускавецких выпускников после недельных курсов..которые там щас принимают законы даже не читая. И ты ещё шо то имеешь наглость кудахтать про тупых журналистов???
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Тю ... Отжали у пороховнявых власть и получили 254 голоса . Шось не так ? Так еще больше отожмут и правильно сделают . А журнализдов нахрен из Рады гнать , можно еще майно отжать , шоб жизнь малиной не казалась Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 3583
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У тебя это... роги из под кокошника торчат козломордый. Или ты из местных сепаров Дамбаса?? Узнаю быдло люмпен по почерку.
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Я из Саранска . Зарабатываю пригоженский стекломой . А ты путриот в вышиванке , да ? Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 9957
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Пока ты только сапогом по харе от своего барина заработал. Старайся лутше вылизывай глубже.
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у меня все нормально , я сегодня богач . мне пригожен прислал пузырек стекломоя , так шо не пропаду .
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"Слышь, "жопа куриная", уже раз и "гнали", и "отжимали"... В 1917-м... А потом самих "гнателей" и "отжимателей" и "погнали", у них "отжали", и к стенке поставили... Тебе кажется, что ты будешь вечно "гонителем" и "отжимателем"? Не надейся... Мешков, в Крыму, в 1994-м, тоже надеялся... Чем закончил? Сначала "кутузкой" в том мире, который звал, а потом сдох, никому не нужный... То же самое и на Донбассе... Дохнут, никому не нужные, те, кто звал "русский мир"... А ты, в своей тупости, призываешь это мир распространить на всю Украину... А он жрёт своих апологетов... Сожрёт и тебя, "Шариков"...
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Шоб зеленой депутаной стать, вообще ничего не надо ни знать, ни уметь...Хто этих уродов только в Раду выбирает? А ты про каких-то журналистов...
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Я голосовал . И еще проголосую если надо будет . порошенковская токсичная дрянь должна быть максимально минимизированна
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Что козломордый гундяевец припёк тебе Томос и безвиз, до сих пор кудахтаешь как свинья резанная... Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 6650
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Ой и не кажи , кума . Так припек , шо аж на стену лезу
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+100. Это типичный электорат клоуна. Сразу видно ЗЕбила.
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Тю , пороховнявые , вы шо не можете никак решить такую простую задачу ? Ну прямо как тупые журнализды в Раде , аха
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Рудимент, вот это ты отжигаешь... У тебя Чугункиных в роду не было?
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Токсичне Поросенко треба ізолювати.Але він вже втік.
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а я "тута" почитав твої висери...і ржунеможу! от якби отаке тупе чмо, як ти, задавало б запитання, то ти б там, у Раді, вісм показав, який ти "інтелектуал", так? і питання б твої були "гострі" і "шось" там ти точно "закочіл"...типу Трускавецького лікбезу...От же мурло...Ну, хоч, настрій підняв...
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так для того шо бы головным командувачем быть тоже не особенно шо заканчивать надо,
как выяснилось,
откосил три раза + 70% тупняка вроде тебя и ты головной командувачь.
ты тоже можешь, кстати.... Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 2174
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Даниле Трампову полковника не дали... любой бы занервничал
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первый раз шо ли?
уже все перестали удивляться адекватному гению.
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Представляю, как Донни завидует ху#лу и его вертикали власти.
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даже не сомневайтесь - спит и видит себя как минимум Цезарем,
а тут херак Конгресс с обычными деловыми вопросами

нема той кацапско - царской широты и полноты ... - переживает...
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Та эти проклятые демократы, журналисты, селебрити, они же ж мешают Донни жить и не тужить. Тут ещё эта Моника Зеленски, как прыщ на заднице. Караче, обложили рыжего со всех сторон.
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Пока-что обложили Лолиту,Гонтахрю и Лузыка-сюда в Лондон свинтили,но это только начало-уже колесо правосудия закрутилось в США-сидеть им,да ещё и с конфискацией!
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У меня есть годный рецепт для журнализдов . Если распространяешь фейк , то хата отжимается автоматически , если второй фейк , то небо в клеточку лет на 6 Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 1013
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ОК. Надеюсь шо с тебя фейкомёта кацапячего и начнут.
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Значит , договорились ...

Зе , щеми журнализдов по полной программе , не стесняйся . Отжимай хаты , машины , дачи у этих уродов джинсовых . ГБР тебе в помощь . Я буду только рад , если фейкометов к ногтю прижмут
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У меня есть осторожное мнение , шо меня услышат и в Раде проголосуют статью за фейкомет . Подожду ... Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 937
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тебя? в Раде? услышат? - ты или полный концептуальный идиот
или твое фамилие коломой.
там на других дураков - в штанах теребят не отходя от зеленой кнопки...
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ты или полный концептуальный идиот

никаких - или.
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Умный человек не возьмёт себе ником слово, являющееся синонимом словосочетания "куриная задница"...
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та не в никах дело - дело в том, шо у него и в мозгах нормальная такая куриная задница...
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Куприк на "нарєчіі" звучить як "копчік",
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.

Отож, воно меле язиком, як собака хвостом.
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і хата "отжимаєтся" і "нєбо в клєточку" для таких парашинський ушльпків-зєлєйоббіків , як ти!!!
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На Майдан усі!До столів із закликами:"Освободимо Донбас!" для запису добровольцями.
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Ройтерс фейк ньюс? Невже виборці Трампа бачачи, що він таки реальний даун, переоберуть його знову?
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100% переоберут!Ты вот подумай своей башкой,даунбот.Зачемь Трампу ослам в посудной лавке посуду бить?Чтобы в политических преследованиях обвиняли?Это старый осёл придурок Байден спровоцировал,будучи уверенным,что Потрох победит в Украине!Поэтому,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его ничемь не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств назначает,президентов назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что Потрох мгновенно за 6-ть часов уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Что оставалось Трампу- это лично ему вызов,на который он не может не ответить,ведь обвинят-то его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивал тогда демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как
обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.Вот видео бахвальства твоего баудауна.За такую одну такую ультимативную форму (51-ая минута)-байдауна с выборов нужно снимать!
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Повторяетесь однако, недоразвитый вы наш:

GB Ser Johns
Ты вот подумай своей башкой,американка.Зачемь Трампу ослам в посудной лавке посуду бить?Чтобы в политических преследованиях обвиняли?Это старый осёл придурок Байден спровоцировал,будучи уверенным,что Потрох победит в Украине!Поэтому,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его ничемь не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств назначает,президентов назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что Потрох мгновенно за 6-ть часов уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Что оставалось Трампу- это лично ему вызов,на который он не может не ответить,ведь обвинят-то его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивал тогда демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских 4-x миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.Вот видео бахвальства твоего баудауна.За такую ультимативную форму (51-ая минута)я бы ослу зуб выбил!
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Избиратели Трампа прекрасно знают, на кого работают эти так называемые "новости". Кацапские пропагандоны горько рыдают от зависти, а может, наоборот, заслуженно гордятся учениками.
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не надо здавать донику неудобные вопросы - он строгий, но ранимый...
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Баудаун твой ваще гамно-4-и лярда он на революцию видите-ли потратил в Украине.На обсирателей своих оппонентов он потратил,да нагреб на свою предвьіборную компанию,осел старьій.
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не знаю не знаю, но он хотя бы как твой боугдаун президенту в ушко языком не лез...
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Без мьіла в жо Баундауну на Западе(4млрд.на революцию) и Ху"лу на Востоке(медальки "За освобождение Крьіма наперед отштампованьі) мог только Поросенко,но главное тайно,чтобьі и у руля и оффшорчики.А еще напоследок и 10-го в ЕС ,чтоб раху в Совет Европьі вернули на голосовании 17-го Мая,а стрелки он переведет 21-го на Зелю!Ляпота!
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тут ясно... - Когнитивный диссонанс - «несозвучность», «нестройность»,
«отсутствие гармонии» - состояние психического дискомфорта индивида,
вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений:
идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
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т.е. мессадж сверху так и дошел с первого разу, шо предполагалось, - перепостить или перечитаешь?
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Ясно-значит не шо-ле,а зануда маразматик,к тому же полу чурка нехристь.Отвянь,болезный-такие топят здесь за шоблу "вояк"петраотых ВР из которых ни один на фронте не погиб за 5-ть лет войны,зато их ловят с полмильйона евро и долларов.Твари.
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таки придется перепостить, внимательно на етот раз читай - ето твой диагноз.
----------------
Когнитивный диссонанс - «несозвучность», «нестройность»,
«отсутствие гармонии» - состояние психического дискомфорта индивида,
вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений:
идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.

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Доброго ранку , Україно , без мародера і брехуна порошенка і дебіла януковича. Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 7354
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Я надеюсь, журналист не пострадал? В отличие от тебя - тебе на голову упал кирпич... Причём, уже давно, раз ты чушь пишешь здесь, который год...
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Моникалюб испражнился брехнёй с самого утра😂
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Так позавтракай-Лолита покакал шоколадом.
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Рудий тарган Дональд такий самий, як і наші ********* - преЗЕ!дент та бурят Богдан:
Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз"
А пропагандонів паРаші - паРаша Тудей та інші - він так не назвав.
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