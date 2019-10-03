 Трамп назвал журналиста Reuters "фейк ньюз" за вопрос об Украине. ВИДЕО

Как пеедает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Его голос, растущий от гнева, обрушился на репортера Reuters, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп установил деловые связи с Украиной от Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.
"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил он.
President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs— Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
Что это вообще значит. Кличко писал?
Журнализды - уроды . Мне плевать на Трампа , но журнализды - уроды . Причем тупые уроды . Я тута вчера посмотрел какие они вопросы в Раде задают и офигел трошки . Абсолютный тупняк . Для того , шоб задавать такие вопросы , не нужно шось заканчивать . Так мало того , шо вопросы тупые , так этиж самые журнализды не дают ответить на вопрос . Хто этих уродов только в Раду пускает
как выяснилось,
откосил три раза + 70% тупняка вроде тебя и ты головной командувачь.
ты тоже можешь, кстати....
уже все перестали удивляться адекватному гению.
а тут херак Конгресс с обычными деловыми вопросами
нема той кацапско - царской широты и полноты ... - переживает...
Зе , щеми журнализдов по полной программе , не стесняйся . Отжимай хаты , машины , дачи у этих уродов джинсовых . ГБР тебе в помощь . Я буду только рад , если фейкометов к ногтю прижмут
или твое фамилие коломой.
там на других дураков - в штанах теребят не отходя от зеленой кнопки...
никаких - или.
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
Отож, воно меле язиком, як собака хвостом.
обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.Вот видео бахвальства твоего баудауна.За такую одну такую ультимативную форму (51-ая минута)-байдауна с выборов нужно снимать!
GB Ser Johns
Ты вот подумай своей башкой,американка.Зачемь Трампу ослам в посудной лавке посуду бить?Чтобы в политических преследованиях обвиняли?Это старый осёл придурок Байден спровоцировал,будучи уверенным,что Потрох победит в Украине!Поэтому,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его ничемь не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств назначает,президентов назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что Потрох мгновенно за 6-ть часов уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Что оставалось Трампу- это лично ему вызов,на который он не может не ответить,ведь обвинят-то его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивал тогда демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как обиженным.Но власть в Украине поменялась резко и теперь ,если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила американских 4-x миллиардов в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее,да и Потрохи,Гонтахрюхи,Лузценки укры-мародёры- сядут с конфискацией.Шухер намечается нехилый и тройца здесь в Лондоне уже памперсы примерила.Вот видео бахвальства твоего баудауна.За такую ультимативную форму (51-ая минута)я бы ослу зуб выбил!
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«отсутствие гармонии» - состояние психического дискомфорта индивида,
вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений:
идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
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Когнитивный диссонанс - «несозвучность», «нестройность»,
«отсутствие гармонии» - состояние психического дискомфорта индивида,
вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений:
идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
у заголовку
дістали тупити
Трапм назвал журналиста Reuters "фейк ньюз"
А пропагандонів паРаші - паРаша Тудей та інші - він так не назвав.