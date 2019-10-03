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Все про:Черновицкая область (343) отравление (1307) свадьба (127)

 Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области увеличилось до 95 человек

В Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения поступили сообщения о заболевании 95 человек, из них 29 детей, которые 29 и 30 сентября употребляли блюда на свадьбе в баре с. Путила Путильского района.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация размещена на сайте лабораторного центра.

Сообщается, что из числа заболевших госпитализированы 39 человек, из них детей 9. Другим больным оказана первичная медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение, ведется медицинское наблюдения. По месту жительства лиц, которые были на свадьбе, организовано активное выявление случаев заболеваний.

Продолжается проведение лабораторных исследований образцов пищевых продуктов, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды, оборудования, посуды, инвентаря, образцов материала от лиц, которые привлекалась к приготовлению блюд, контактных лиц, больных.

Ранее сообщалось, что во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в пгт Путила отравились 19 человек, из них 4 ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 человек, в том числе 10 детей, отравились на двух свадьбах в Черновицкой области, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3151796
 
 
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Только недавно вели разговор нужно/не нужно СЭС. Понятно, что в том виде как был не нужно, но какой-то контроль обязан быть. Иначе ... перетравят и «вы все умрете»
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В Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения поступили сообщения о заболевании 95 человек, из них 29 детей, которые 29 и 30 сентября употребляли блюда на свадьбе в баре с. Путила Путильского района

Всех работников мордой в землю и на допрос . Всех до единого . Лампу в харю и мешок на голову , по другому эти скоты из обрыгаловки не понимают .
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