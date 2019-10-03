EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  39  1
Материалы по теме:
Все про:импичмент (385) США (15494) Трамп (2499) Пелози Нэнси (2)

 Демократы в Конгрессе США выясняют не была ли заморозка помощи Украине личным решением Трампа

В среду, 2 октября, началось расследование в связи с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа. Лидеры демократов в Конгрессе выясняют, было ли замораживание военной поддержки для Украины личным решением президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки

Чтобы выяснить, были ли основания для замораживания военной помощи Украине, Конгресс требует у Белого дома документы.

Если Трамп единолично принял соответствующее решение, то, по мнению демократов, он совершил покушение на национальную безопасность США.

"Насколько нам известно, и мы проверим, действительно ли это так, у Совета национальной безопасности не было никаких обоснований для того, чтобы президент отозвал помощь, одобренную Конгрессом США на двухпартийной основе.

В таком случае президент решил использовать ее самостоятельно как рычаг влияния.

Мы поддержали предоставление военной помощи в интересах нашей национальной безопасности.

Поэтому это подрыв нашей национальной безопасности", - заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози

Источник: https://censor.net.ua/n3151793
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх