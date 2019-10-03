 Демократы в Конгрессе США выясняют не была ли заморозка помощи Украине личным решением Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки
Чтобы выяснить, были ли основания для замораживания военной помощи Украине, Конгресс требует у Белого дома документы.
Если Трамп единолично принял соответствующее решение, то, по мнению демократов, он совершил покушение на национальную безопасность США.
"Насколько нам известно, и мы проверим, действительно ли это так, у Совета национальной безопасности не было никаких обоснований для того, чтобы президент отозвал помощь, одобренную Конгрессом США на двухпартийной основе.
В таком случае президент решил использовать ее самостоятельно как рычаг влияния.
Мы поддержали предоставление военной помощи в интересах нашей национальной безопасности.
Поэтому это подрыв нашей национальной безопасности", - заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелози.