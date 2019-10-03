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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:майдан (3925) капитуляция (1)

 Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції"

Некоторые участники массовой акции против решения президента Зеленского объединились в новую организацию - "Рух опору капітуляції".

Как передает Цензор,НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке новосозданной структуры. 

"2 октября 2019, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что представитель нашего государства в Минской контактной группе согласился с проведением местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также дал согласие на внедрение "формулы", которая, в частности, предусматривает особый статус этих территорий в составе Украины", - говорится в заявлении.

Как заявили активисты, сопротивление капитуляционным действиям власти требует объединения и мобилизации усилий всего общества. Для этого необходимо объединяться в широкое движение против капитуляции Украины, которое объединило бы всех неравнодушных людей.

"С этой целью мы инициируем начала сети "Рух опору капітуляції". О принципах сети будет объявлено позже. Призываем все государственные силы - в Верховной Раде и вне парламента - консолидировать свои усилия и избегать противостояния", - говорится в заявлении.

Как отметили активисты, достижения мира не может произойти на основании "формул" и "договоренностей", противоречащих Конституции, принципам международного права и национальным интересам Украины.

"Нам непонятно, как можно достичь мира с Россией, которая этого мира не хочет. Вместо этого она пытается силой навязать нам условия, целью которых является разрушение украинской государственности", - заявили активисты.

Они также объявили проведение вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Независимости в Киеве 6 октября в 12:00.

Среди подписантов заявления: политзаключенный Кремля Владимир Балух, почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеслав Брюховецкий, Дмитрий Ярош, политик Роман Бессмертный, экс-нардепы Андрей Тетерук и Сергей Высоцкий, председатель Провода ОО "Свободные Люди" Андрей Левус, представитель международной волонтерской сообщества "ИнформНапалм" Михаил Макарук, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.

Источник: https://censor.net.ua/n3151791
 
 
 Топ комментарии
 
как ты коллорад успело через ВПН зайти на Украинский сайт ??? в пидарашке сражайся за рабство на каленях ....вечнавставатэль.
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теперь наглядно видно за какие именно сливы Украины освободили заложников хуйла.
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шаурмы переел с соплями ? иди туда откуда вылез соплежуй.
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теперь наглядно видно за какие именно сливы Украины освободили заложников *****.
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"Рух опору капітуляції" имени БОРОВА - МАРОДЁРА ПЕЦИ МАЛЬДИВСКОГО !!!!!!!!!!!!!!!
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нет. Имени наркомана-сцикуна вовы зеленского!
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А где же все порохоботы, почему не вопят "минскуальтернативынет" ?
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шаурмы переел с соплями ? иди туда откуда вылез соплежуй.
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Так Минск и формула ********* это совсем разные вещи брехливый ЗЕбил. Тяжело кстати винторогому во времена Интернета брехать??
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Как они все успели приехать с фронта за такое короткое время?
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как ты коллорад успело через ВПН зайти на Украинский сайт ??? в ********* сражайся за рабство на каленях ....вечнавставатэль.
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Слюнями не надо брызгать, в свой же монитор плюешь. По теме вопроса есть что?
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какой фронт винторогий ЗЕбил, у нас же ЗЕлёное потепление с Рашкой, полное перемирие и разведение войск, про какой фронт ты закукарекало???
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Уже? А обстрелы не прекращаются пока, если верить сводкам.
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Нехрен организации создавать, лучше идите работайте на благо страны.
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Дружок, запєл мантру 2014: «Ви там на Майданє скачєтє, а Дамбасс работаєт !!!»?
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Доунбас даработался .... все заводы распилены на металлолом.... шахты затоплены... за то пианеры есть лижут на чистам рускам йазыке жопу один другому пля))))
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Показать это видео Раде.
Чтобы ВСПОМНИЛИ, чтобы "жопс" зассал от этих воспоминаний
преЗеденту показывать нет смысла - у него там " наши люди"(((
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Да и ты вроде не на соловьиной здесь высеры плодишь...Тому що принциповий. Расскажи всем что дома у тебя все строго на украинском.
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Так этож работать надо , а тут постоял с флажком , запалил файер , трошки поорал и порядок Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 986
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Ну понятно.
Це «Пууутііін прііііді !!!!» волати, і заводи на метал різати, ото труд...
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Угу , а то путен нападет ... Помню , помню эту страшилку порошенко и помню как все ржали над ним Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 2923
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Ну бач, дамбасскі сєпари його звали до себе, а Українці сказали: ПТН - ПНХ !
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Побольше разных организаций и партий, Зеленский их очень боится с 73% поддержки народа Украины
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Зеленского поддержало на выборах не более 32%! Остальные просто идиоты поверившие кацапской пропаганде!!!
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Да там реально у тих 73,22% було 60% які задурені продажними ЗМІ, голосували «проти Порошенка», а не проти України.
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раб ***** ... ты за свою жизнь что создать смогло ? коня из навоза или фекальный сталагмит ? .... обитатель Сверхдэржавы пля))))
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Капслок юзай, тогда еще убедительнее станет твой ответ Чемберлену
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винторогий а где дел свою ссаную тряпку аквафрешную чучело??
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Капслоком я твоей мамке обычно пишу ....можешь пойти на юг почитать.
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Поддержка и голосовали против Пети это разные вещи. Просто как обычно из двух зол выбрали меньшее.
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Эти 73% - не бойцы. Точнее, бойцы за два кило гречки.
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Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції"

Оплата ежедневная ? Сколько платят шоб с флажком постоять и лозунги поволать Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 757
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Все на фронт Тернополь защищать от шатуна!
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Создали и молодцы.... а теперь на вокзал и на фронт... В 2014 добровольцам не нужны были указания, чтобы защищать Родину... Или это очередные проплаченные порохоботы?
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Лучше быть порохоботом чем лохоботом как ты ...несчастное))) ... где ты был в 2014 году ? квартал ЗЕлупы смотрел или Киселёва смотрел ?
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Это не хамло, это петик. Хотя разница невелика...
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Вроде как фронт переместился в Киев. На востоке вроде как *********************. Некоторые участники акции протеста на Майдане создали организацию "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 5607
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Абсолютно вся ЗЕбилятня визжит про фронт полностью до единого...ЗЕбил мы уже на фронте шо дальше?? ЗЕбилоидная мразь запугивая войной и фронтом хочет слить Украину. не выйдет чучело винторогое... не запугаешь.
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Ага. Про капитуляцию из за Пэтькиных же договорняков. 😂
Да, зебил?
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То выходит ЗЕкловун полностью поддерживает Петькины договорняки? То вы ЗЕбилы выбрали себе клоуна шоб он делал так же как и Петя?? ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
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Наивные до сих пор думают, что могут повлиять на политические решения в Украине.
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Скажите, если бы в стране каждый гражданин имел право на оружие, власть рискнула бы подписать такую позорную капитуляцию с врагом? Вы сделали ето вместе порохосрань и зебиллы.
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Рух Опору лузера Лолиты Мальдивской и его стада воров и мародеров)))
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Соевый идиоты, кто из вас дегенератов может обьяснить это вот видео?
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Рух опору агресії та рух опору загарбникам миру вони вже створили?
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Забули порохосвині як під Радою кидали гранати,щоб відволікти та пропхати в Конституцію особливий статус донбаса.Ті що організували той теракт,організують ще раз,збирайтесь побільше,петі на вас начхати,як тоді було начхати на 4-х загиблих нацгвардійців
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