 КНДР вновь провела испытания баллистического оружия

Северная Корея в очередной раз провела испытания баллистических ракет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Утром среды, 2 октября, одна выпущенная с территории КНДР баллистическая ракета пролетела 450 километров в сторону Японского моря. Такие данные обнародовали в министерстве обороны Южной Кореи, которое отслеживает ракетные пуски КНДР.

Южнокорейские военные предполагают, что выпущенный объект является баллистической ракетой для подводных лодок серии "Пуккыксон", передает информагентство AFP, которое ссылается на южнокорейские СМИ.

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Проведение Северной Кореей ракетных испытаний подтвердили также и в Токио. По данным японского правительства, одна выпущенная с территории КНДР баллистическая ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, которая простирается на расстояние до 200 морских миль от побережья Японии. В Токио говорят о запуске Пхеньяном двух ракет.

Ракетные испытания резко осудил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Пуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета безопасности ООН", - подчеркнул Абэ, цитирует AFP.