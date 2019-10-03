EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  358  21
Все про:КНДР (512) оружие (3763) ракеты (828)

 КНДР вновь провела испытания баллистического оружия

О проведении ракетных испытаний Северной Кореей сообщили в Сеуле и Токио. Один из выпущенных объектов достиг исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея в очередной раз провела испытания баллистических ракет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Утром среды, 2 октября, одна выпущенная с территории КНДР баллистическая ракета пролетела 450 километров в сторону Японского моря. Такие данные обнародовали в министерстве обороны Южной Кореи, которое отслеживает ракетные пуски КНДР.

Южнокорейские военные предполагают, что выпущенный объект является баллистической ракетой для подводных лодок серии "Пуккыксон", передает информагентство AFP, которое ссылается на южнокорейские СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - Болтон

Проведение Северной Кореей ракетных испытаний подтвердили также и в Токио. По данным японского правительства, одна выпущенная с территории КНДР баллистическая ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, которая простирается на расстояние до 200 морских миль от побережья Японии. В Токио говорят о запуске Пхеньяном двух ракет.

Ракетные испытания резко осудил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Пуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета безопасности ООН", - подчеркнул Абэ, цитирует AFP.

Источник: https://censor.net.ua/n3151790
 
 
 Топ комментарии
 
Никакого плана Б по минским соглашениям быть не может, «формула Штайнмайера» уже стала уступкой и компромиссом к изначальному тексту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Плана Б быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН.

Украина это Область Ростовского Края!))
как то так!
СлаваЗеБобикам!
 показать весь комментарий
 
КНДР сами не могли сделать не ядерное оружие не балестические ракеты. У них люди в реальных сараях живут, естественно нет нормального образования, у них интернета даже нет. Вся более менее красивая часть КНДР это показуха и муляж. Поэтому не откуда взяться ученным. Отсюда выходит логичный вывод что им кто-то помог с этим всем.
 показать весь комментарий
 
Чому запорєбрікові постійно про якесь лизання кажуть? Ви часом не в курсі? Може вас зайвохромосомних в дитинстві не долизують, тому у вас такі дитячі травми на все житття, а може навпаки - перелизують. 🤮
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Грузины те еще вояки. В СА в основном каптерами, хлеборезами и сапожниками были.
 показать весь комментарий
 
А в Украине , агент КГБ Кравчук , все ЯО забесплатно пораздовал . Третий в Мире потенциал . А теперь живет в свое удовольствие и ходит по разным ток-шоу с патриотичной рожей . Зашквар .
 показать весь комментарий
 
Дебил с дохлой белкой на голове ездил туда тупо попиариться. Срать жирный Ким на всех хотел
 показать весь комментарий
 
Никакого плана Б по минским соглашениям быть не может, «формула Штайнмайера» уже стала уступкой и компромиссом к изначальному тексту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Плана Б быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН.

Украина это Область Ростовского Края!))
как то так!
СлаваЗеБобикам!
 показать весь комментарий
 
 
КНДР сами не могли сделать не ядерное оружие не балестические ракеты. У них люди в реальных сараях живут, естественно нет нормального образования, у них интернета даже нет. Вся более менее красивая часть КНДР это показуха и муляж. Поэтому не откуда взяться ученным. Отсюда выходит логичный вывод что им кто-то помог с этим всем.
 показать весь комментарий
 
 
Херовый у тебя вывод, там люди работают. Да и уровень жизни лучше современной Украины
 показать весь комментарий
 
Найди на ютубе есть новое видео один блогер с РФ недавно ездил туда, кое-что наснимал под видом туриста. Там всё как в худшие времена СССР только ещё хуже. У нас по сравнению с ним всё очень хорошо.
 показать весь комментарий
 
Не обращайте внимание - это кацапсина.
Есть документальный фильм « В лучах солнца» . Рекомендую, так как про Северную Корею вообще мало что можно увидеть, а там хоть и постановочное всё действо, но тем и интересно. Не хочу спойлерить, но посмотреть советую.
 показать весь комментарий
 
ты хочешь сказать, что в Украине траву люди едят? КНДР вновь провела испытания баллистического оружия - Цензор.НЕТ 7253 а там едят и это не образно!
 показать весь комментарий
 
Ну так трампон порешал все с ыном)) в любви обьяснялся, рассказывал всему миру, особенно америкосам, что какой хомяк прекрасный парень и как он его уважает)
Американцы, просыпайтесь пока не поздно!
 показать весь комментарий
 
Маленькая страна в отличие от незалежной америке задницу не лижет, и Белый дом с ней считается
 показать весь комментарий
 
Чому запорєбрікові постійно про якесь лизання кажуть? Ви часом не в курсі? Може вас зайвохромосомних в дитинстві не долизують, тому у вас такі дитячі травми на все житття, а може навпаки - перелизують. 🤮
 показать весь комментарий
 
 
Латентные жополизы, всё по Фрейду. В КНДР действительно культивируется образ врага в лице США. У них даже кока-колу с этикетками нельзя ваозить в страну, поэтому на границе их обдирают). Нужно же против кого-то объединять несчастных и голодных людей. Ну и нужно кого-то во всех бедах обвинять. Тут ничего нового не придумали а просто позаимствовали у СССР. Тогда тоже капиталисты и США мешали "великой" державе развиваться, производить качественную технику, делать нормальные машины, да вообще создавать комфортные условия для жизни людей.
 показать весь комментарий
 
 
Да там вообще ужос! Даже в совке такого не было. Там не только нет интернета, там даже нет личного автотранспорта, только велосипеды. Фанатизм какой-то запредельный, как и нищета. Даже не верится, что совсем рядышком живут такие же люди и такой же национальности, но разве можно сравнивать уровень жизни в Южной Корее с Северной.
 показать весь комментарий
 
Ну испытали и испытали. Почему всем можно, а корейцам нет? Они по крайней мере ни у кого Крым не отжимали.
 показать весь комментарий
 
Та чхати вони хотіли на весь світ, як і раська підараська. Їм сонця не треба - їм чучхе світить.
 показать весь комментарий
 
irenka ko Вони самі цю зброю не виготовили би ніколи.Та й від Китаю вони залежні.
 показать весь комментарий
 
И все обосрались трогать сумасшедшего Ына в отличии от Хусейна и Бен-Ладена. Получается северная корея может себе позволить создавать ядерное оружие а Украина прям разорится несмотря на все условия и производства которые у нас есть. Или ето нам так внушают люди с севера, которым выгдно чтобы мы были с голой жопой?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх