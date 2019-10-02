 Визиты Путина в США и Трампа в Россию не состоялись из-за захвата РФ украинских моряков в Керченском проливе, - Хантсман

Об этом в интервью КоммерсантЪ рассказал посол США в РФ Джон Хантсман, информирует Цензор.НЕТ.
Дипломат подтвердил, что Путин мог посетить Вашингтон в первой половине 2019 года, а затем во второй половине года Трамп мог прибыть в РФ с ответным визитом.
По его словам, незаконный захват Россией украинских военнопленных моряков внес изменения в "большие планы".
"Я не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы", — сказал Хантсман.
Посол подчеркнул, что нормализация отношений между США и Россией зависит от прогресса на украинском направлении.
"Сейчас для нас открываются новые возможности для переговоров в "нормандском формате" и прогресса в выполнении Минских договоренностей. Мы по-прежнему считаем это важным. И я знаю, что немцы и французы, которые участвуют в консультациях "нормандской четверки" тоже активно добиваются этого.
У президентов Путина и Зеленского состоялись позитивные переговоры. Моряки были отпущены, заключенные были отпущены. То есть сейчас важное окно возможностей. И этот шанс нельзя упускать. Это важнейшее условие нормализации наших отношений. Я об этом говорю вот уже два года. Но мы не видели никакого прогресса вплоть до недавнего времени", - рассказал Хантсман.
Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.
Об этом сообщили Интерфакс-Украина в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго"
В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.
По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".
....Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151687
Цвет не имеет значения
Хитрый Петушило всех переиграл.
ху%ло.Нет?
В чем вопрос? - ответ очевиден
Гипноз начал действовать
Единственное что нужно добавить к последнему пункту что это не обязательно контроль Киева может быть международный контроль.
Тогда это не будет противоречить "формуле Штанмайера" ....