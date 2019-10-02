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Все про:посол (1324) Россия (73980) США (15494) Хантсман (15)

 Визиты Путина в США и Трампа в Россию не состоялись из-за захвата РФ украинских моряков в Керченском проливе, - Хантсман

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин планировали обменяться визитами в 2019 году, но из-за захвата украинских моряков в Керченском проливе планы отменили.

Об этом в интервью КоммерсантЪ рассказал посол США в РФ Джон Хантсман, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат подтвердил, что Путин мог посетить Вашингтон в первой половине 2019 года, а затем во второй половине года Трамп мог прибыть в РФ с ответным визитом.

По его словам, незаконный захват Россией украинских военнопленных моряков внес изменения в "большие планы".

"Я не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы", — сказал Хантсман.

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Посол подчеркнул, что нормализация отношений между США и Россией зависит от прогресса на украинском направлении.

"Сейчас для нас открываются новые возможности для переговоров в "нормандском формате" и прогресса в выполнении Минских договоренностей. Мы по-прежнему считаем это важным. И я знаю, что немцы и французы, которые участвуют в консультациях "нормандской четверки" тоже активно добиваются этого.

У президентов Путина и Зеленского состоялись позитивные переговоры. Моряки были отпущены, заключенные были отпущены. То есть сейчас важное окно возможностей. И этот шанс нельзя упускать. Это важнейшее условие нормализации наших отношений. Я об этом говорю вот уже два года. Но мы не видели никакого прогресса вплоть до недавнего времени", - рассказал Хантсман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151788
 
 
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бизнес на крови или бизнес по-зеленскому:

Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.
Об этом сообщили Интерфакс-Украина в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго"
В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.
По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".
....Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151687
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Ничем не отличаются от шоколадного
Цвет не имеет значения
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От клятий Порошенко, не дав пацанам поспілкуватися...
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Визиты Путина в США и Трампа в Россию не состоялись из-за захвата РФ украинских моряков в Керченском проливе, - Хантсман

Хитрый Петушило всех переиграл. Визиты Путина в США и Трампа в Россию не состоялись из-за захвата РФ украинских моряков в Керченском проливе, - Хантсман - Цензор.НЕТ 942
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Связанная с Коломойским компания начала импорт электроэнергии из России.
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Serhii Liushuk Це при умові,що Україна експортує за кордон свою електроенергію.Дурдом країни в смартфоні. Візити Путіна в США і Трампа в Росію не відбулися через захоплення РФ українських моряків у Керченській протоці, - Хантсман - Цензор.НЕТ 7044
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А вы говорили зачем Порошенко послал моряков. Порошенко "вообще зубр" как сказал Бабченко.
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Все такие позитивные... А кто ответит за смерть 14 тысяч украинцев ?
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"А кто ответит за смерть 14 тысяч украинцев ?"(с)
ху%ло.Нет?
В чем вопрос? - ответ очевиден
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Шо то все лидеры качнулись в сторону *****...
Гипноз начал действовать
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На счёт Трампа не знаю,а ***** не полетело из-за провала совместной, с пэтюней , операции "Воен.положение"
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выдвинули президенту 6 требований: - отказ от особого правового режима, который ограничит суверенитет или законодательство Украины на отдельных территориях; - запрет амнистии для террористов "Л/ДНР", осуществлявших тяжкие преступления на территории Украины; - запрет избираться на выборах для членов и "чиновников" террористических "народных республик" Донбасса; - запретить передачу под контроль террористов "Л/ДНР" или иностранных войск украинских территорий и населенных пунктов; - запретить создание и существование в Украине негосударственных вооруженных группировок по типу "полиции" террористических "Л/ДНР"; - запретить признание результатов выборов на территориях, которые не находятся под полным военным и административным контролем Киева.
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Правильные требования.
Единственное что нужно добавить к последнему пункту что это не обязательно контроль Киева может быть международный контроль.
Тогда это не будет противоречить "формуле Штанмайера" ....
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