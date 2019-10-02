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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (758) охота (116) экология (1185) Красная книга (17)

 Верховный Суд оставил лося в Красной книге

Верховный суд признал законным приказ Министерства экологии, которым лось был внесен в Красную книгу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым признан действующим приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 19 декабря 2017 № 481 "О внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)", которым утверждено внесения лося европейского в Красную книгу Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство краснокнижного лося отныне будет караться штрафом в 130 тыс. грн

Напоминаем, в декабря 2017 года приказом Минэкологии лося европейского внесли в Красную книгу.

Позднее Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным внесения лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него. Одной из причин отмены приказа стало отсутствие "научного обоснования необходимости внесения животные в Красную книгу". Подчеркивалось, что после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились.

Читайте также: Лось остается в Красной книге, суд удовлетворил апелляцию Минприроды, - Семерак

Источник: https://censor.net.ua/n3151787
 
   
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Одно из немногих положительных решений ВС.
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А могли й під домашній арест.
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Одно из немногих положительных решений ВС.
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Говорил с егерями нескольких хозяйств, херня говорят, тупые депутаты, если нельзя продавать лицензии на отстрел то зачем его разводить, содержать , и за чей счёт? А бракоши выбьют последних за так, нет ума...
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если к проблеме подойти-"ПО-государственному",то и лоси будут целы,и охотники-довольны... Верховний Суд залишив лося в Червоній книзі - Цензор.НЕТ 5497
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А зачем его разводить? Он сам может разводиться и кормиться - ему от людей много не надо - соли подкинуть, чуть подкормить зимой - на это государство деньги выделяет.
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Лосям повезло. Живите животинки и размножайтесь, не ленитесь.
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Лось нормально вырулил. Сейчас со всех снимают неприкосновенность, а ему наоборот - накинули.
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Про лосів навіть говорити не можна... Красна книга і адміністрація сайту категоричні і одностайні.
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У диких лісистих місцях, в Україні, лосів досить пристойна концентрація. Проблема в тому, що в Україні таких місць залишилось обмаль.
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Зачем нас в Красную книгу , нас же аж 73% ?!
Верховний Суд залишив лося в Червоній книзі - Цензор.НЕТ 8154 . Верховний Суд залишив лося в Червоній книзі - Цензор.НЕТ 7133 .
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