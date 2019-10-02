 Верховный Суд оставил лося в Красной книге

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым признан действующим приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 19 декабря 2017 № 481 "О внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)", которым утверждено внесения лося европейского в Красную книгу Украины.

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Напоминаем, в декабря 2017 года приказом Минэкологии лося европейского внесли в Красную книгу.

Позднее Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным внесения лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него. Одной из причин отмены приказа стало отсутствие "научного обоснования необходимости внесения животные в Красную книгу". Подчеркивалось, что после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились.

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