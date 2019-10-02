 Любитель игры в шахматы во Львове забил соперника до смерти молотком после постоянных поражений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом. По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.
Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.
Победитель по жизни просто...
Но подумалось что лучше промолчать.
А то глумливо как то...
Или старик был ну очень умный, или парень ну сильно дурак...
И еще, пишут что они были друзьями...(с такой разностью в возрасте?)
Странный случай...
Очень странный.. - мистика какая то...
🤔
на деньги играли?