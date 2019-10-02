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Все про:Львов (3521) убийство (5354) шахматы (114)

 Любитель игры в шахматы во Львове забил соперника до смерти молотком после постоянных поражений

Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера. Мужчина пролежал в луже крови почти неделю

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом. По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляк застрелил украинку от безответной любви, сбежал в Германию, где был убит полицейскими

Источник: https://censor.net.ua/n3151786
 
 
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"за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы."
Победитель по жизни просто...
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Вот тебе и шахматы - спокойный вид спорта
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То же такие ассоциации

Но подумалось что лучше промолчать.
А то глумливо как то...
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Как-то не по-шахматному. Нет шоб Ферзя ему в жопу и всего делов. ))))
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а где по тексту о совершенном преступление сказано о намеренном - скорее всего во сплеск злости или в состояние неадекватном состояние после постоянных унижении в игре шахмат и не более.
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так молотком же. не доской не ладьей. молоток принес - значит хотел
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не сказано что принёс, сказано что он схватил молоток, так что скорее всего возможно что молоток убитого.
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82 против 33.....
Или старик был ну очень умный, или парень ну сильно дурак...
И еще, пишут что они были друзьями...(с такой разностью в возрасте?)
Странный случай...
Очень странный.. - мистика какая то...
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Нада была бы по Скайпу играть...
🤔
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спорт это крайняя планка физической культуры. Выход за пределы нередко ведет в мир иной.
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еще бы карты, покер там, а шахматы Любитель игры в шахматы во Львове забил соперника до смерти молотком после постоянных поражений - Цензор.НЕТ 9675 Озверели люди.
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Шахматы - один из наиболее травмоопасных видов спорта.
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Если шахматы - это спорт, то онанизм - это тяжёлая атлетика.
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старик и раскольников. а может и константин?
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А я Лигу Чемпионов смотрю как здрасьте. Шахматы - вот где накал страстей!
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имбецил какой-то
на деньги играли?
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