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 Происшествия
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Все про:Кропивницкий (Кировоград) (389) правоохранительные органы (306) прокуратура (3676) стрельба (2517)

 Дом прокурора обстреляли в Кропивницком

В Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.

Событие произоло 1 октября. "Злоумышленники совершили ряд выстрелов в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в то время, как в домовладении находилась жена и двое маленьких детей. При этом нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье", - говорится в сообщении.

Следствием установлена вероятная причастность нападавших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал пострадавший прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суде на Донетчине неизвестные избили сотрудника прокуратуры и повредили его автомобиль

Предварительная правовая квалификация преступления ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3151784
 
   
 Топ комментарии
 
Не любят прокуроров. Когда до судей дойдёт дело?
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С фотографией дома было бы понятнее.
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Жил бы в двухкомнатной панельке на 9 этаже, там безопасней.
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Не любят прокуроров. Когда до судей дойдёт дело?
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Місяць назад в Кропивницькому адвоката вбили. Правда він був із бувших мєнтів.
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Частный дом и прокурор в одном предложении, при их то зарплатах уже о многом говорит...
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не кричали случаем "прокурор, ты нам гривну должен!"?
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С фотографией дома было бы понятнее.
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Напевно "очепятка"? - не "Портникова", а Портного...
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ну любят у нас развалины прокуворутуры )))
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Жил бы в двухкомнатной панельке на 9 этаже, там безопасней.
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Посмотришь на некоторые особняки прокуроров и судей и почему-то закрадываются сомнения в их честности. Странно, да?
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ну совсем не странно - покажите мне честного прокурора и я офигею )))
сакварелидзе и пару нормальных - не в счет Будинок прокурора обстріляли в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 1561
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Зато для Сакварилидзе у Зеленского не нашлось должности, всяким одиозным личностям отдает предпочтение. Похоже Вова как и Порошенко не горит желанием бороться с коррупцией.
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тут того ....
я спалив нині на форумі соєвого бота з ольгіно
воно написало ім`я вбиці з великої букви
запам`ятайте його Будинок прокурора обстріляли в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 6427

ось пруф


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Ну, ви мусите, бо куратор перлюструє. А ось чому Кузьмічь зпалився? Як вважаєте? Ексцес виконавця?
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))) в Хохляндии то на пианино играют куйом то трочат прямо в Раде,некоторые с минометами бегают...

не Цирк а Дурдом уже)))
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а что там на раечке - сними эстонский флаг ватничек )))
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ты можешь шпрехать даже по-немецки - но останешся ватником
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Вот у граждан, некоторых, есть домохозяйство.
А у работников прокуратуры - домовладение!
Что значит:"генпрокурор на 100%мой человек!"
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зачем фото гильз ? Лучше дайте фото дома прокурора.
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