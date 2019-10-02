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 Общество, Шоу-бизнес
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Все про:Днепр_река (208) Днепр_город (2832) мост (548)

 Капитально отремонтированный Новый мост в Днепре стал локацией для съемок клипа известной украинской группы. ВИДЕО

"Мэри Линор", известная рок-группа, выбрала оптимальное место для съемок нового клипа "Четыре Моста", капитально отремонтированный Новый мост Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, клип группы размещен на ее странице в ютубе. 

Источник: https://censor.net.ua/n3151780
 
 
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Один я только что узнал о существовании этой жутко известной рок-группы? Капитально отремонтированный Новый мост в Днепре стал локацией для съемок клипа известной украинской группы - Цензор.НЕТ 2974
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интересно, сколько Филатов бюджетных денег тратит на попацелование.
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Хто з Днепра ? Нормально мост поремонтили , чи не ? Бо я этой чепухе в СМИ не доверяю . И да , журналисты - уроды , все без исключения .
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Поремонтели - это,как-раз именно то слово.
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Ок , дяка . Я предпочитаю у людей спрашивать , а не внимать тому шо власти или журнализды вещают .
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можешь глянуть клип. Пока не развалился
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Не , не буду смотреть клип . Принципиально .
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які молодці- вчаться співати. Голосу ,правда , немає, але то нічого - це ж рок-група.
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С**ка!!! Как я мог прозевать рождение новых Led Zeppelin! Цензор, вы в музыке разбираетесь? Кому известна эта "супер рок группа", кроме вас? Или вам "забашляли" за раскрутку посредственности? (похоже на то).
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але яка класна група!
як та дівчина крутиться навколо своєї осі? - ледве в Дніпро не звалилася.
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Как Филатова-моста так и группы

Вряд ли поможет
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ЗЕкалоед и тут положил кучки дерьма
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Ну чьо, зебилы, не успели тома круза на филатовском мосту поснимать в Сватах?!))) Стратили, упорыши зяльоные!)
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