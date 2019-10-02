 Капитально отремонтированный Новый мост в Днепре стал локацией для съемок клипа известной украинской группы. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, клип группы размещен на ее странице в ютубе.
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Зеленский в Днепре проверил состояние отремонтированного моста. ВИДЕО
Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре. ФОТО
Днепр - единственный украинский город, где капитальный ремонт моста делают за счет муниципального бюджета, - Филатов
Стали известны результаты голосования за новое название украинских коньяков
Во время съемок фильма во Львове пьяный член группы убил ножом пешехода, - прокуратура
як та дівчина крутиться навколо своєї осі? - ледве в Дніпро не звалилася.
Как Филатова-моста так и группы
Вряд ли поможет