 Согласование в Минске "формулы Штайнмайера" создает условия для саммита нормандской четверки, - МИД Франции

Об этом говорится в обнародованной в среду, 2 октября, позиции Министерства иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Франция приветствует достижения, которые были обеспечены проведенными в течение предыдущих недель интенсивными переговорами в так называемом нормандском формате между Францией, Германией, Украиной и Россией. Сейчас созданы условия для встречи в Париже глав государств и правительств в "нормандском формате", чтобы достичь прогресса на пути урегулирования конфликта в Украине", - заявили во французском МИД.

Читайте: Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер

Официальный Париж отмечает, что "конструктивная атмосфера дискуссий в "контактной группе" с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей неподконтрольных районов, которые встретились вчера в Беларуси, привела к значительному прогрессу в осуществлении минских договоренностей".

Внешнеполитическое ведомство Франции констатировало, что в настоящее время четко определены условия для вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей и положительно оценило согласование сторонами разведения вооруженных сил в трех пилотных районах.

Смотрите: "Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров. ВИДЕО

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.