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 Согласование в Минске "формулы Штайнмайера" создает условия для саммита нормандской четверки, - МИД Франции

Франция приветствует согласование "формулы Штайнмайера", что открыло путь для проведения саммита в нормандском формате в Париже.

Об этом говорится в обнародованной в среду, 2 октября, позиции Министерства иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Франция приветствует достижения, которые были обеспечены проведенными в течение предыдущих недель интенсивными переговорами в так называемом нормандском формате между Францией, Германией, Украиной и Россией. Сейчас созданы условия для встречи в Париже глав государств и правительств в "нормандском формате", чтобы достичь прогресса на пути урегулирования конфликта в Украине", - заявили во французском МИД.

Читайте: Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер

Официальный Париж отмечает, что "конструктивная атмосфера дискуссий в "контактной группе" с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей неподконтрольных районов, которые встретились вчера в Беларуси, привела к значительному прогрессу в осуществлении минских договоренностей".

Внешнеполитическое ведомство Франции констатировало, что в настоящее время четко определены условия для вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей и положительно оценило согласование сторонами разведения вооруженных сил в трех пилотных районах.

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Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151779
 
 
 Топ комментарии
 
в "нормандском формате", чтобы достичь прогресса на пути урегулирования конфликта в Украине", - заявили во французском МИД. ТО ЕСТЬ ЭТО УЖЕ НЕ РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ А КОНФЛИКТ(ВНУТРЕННИЙ) А РОССИЯ ВЫХОДИТ МИРИТЕЛЬ НЕ СТОРОНА КОНФЛИКТА
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потому что тебе думать нечем
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Гарант в Парижі, надіюсь не концерт давати буде. Хіба сумніваюсь в його професійності як політика. Согласование в Минске "формулы Штайнмайера" создает условия для саммита нормандской четверки, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 499
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штангенциркуль-фашист и жабоеды лесом
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Почему украинцы хотят крови, а не мира?
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в "нормандском формате", чтобы достичь прогресса на пути урегулирования конфликта в Украине", - заявили во французском МИД. ТО ЕСТЬ ЭТО УЖЕ НЕ РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ А КОНФЛИКТ(ВНУТРЕННИЙ) А РОССИЯ ВЫХОДИТ МИРИТЕЛЬ НЕ СТОРОНА КОНФЛИКТА
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Да замануха с капканом для рашки енто!
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Зебилы променяли свободу на телевизор и баланду.
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Только у меня ощущение, что Европа нас "сливает" ?
Франция и Германия открыто радуются предстоящей капитуляции.

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Ну дык, выборы показали, что 73% хотят капитуляции. Почему меркели будут зебилам мешать
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мне не нужен ни саммит ни формула
ни Макрон сАнгелой
ни Зе
идите вы все в дупу ПНХ Фуйлу
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О, у моники зеленской корпоративчик намечается
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Кіно,вино і доміно...Тьху,не те.
Жабо,Бабо,Сцикло й *****.О!(Кострубато звичайно...Ну а шо такоє?)
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