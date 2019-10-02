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 Политика Украины
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 Есть четкое ощущение, что это российские предложения, - Климпуш-Цинцадзе о "формуле Штайнмайера"

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о своей позиции по согласованной в Минске "формулы Штайнмайера".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.

"У нас есть четкие ощущения, что это формула Путина, это российские предложения. Мы видим из тех материалов, которые мы видим как перехват сообщений российской стороны в ТКГ, когда они говорили о том, что позиция Украины, украинского представителя резко изменилась, после того как было объявлено о том, что Украина согласовала формулу Штайнмайера, что для нас является основанием беспокоиться ", - заявила она.

Она выразила сожаление по поводу того, что не министр иностранных дел, начальник Генштаба не нашли возможности прийти в парламент. Также она заверила, что депутаты будут настаивать и увидят их в ближайшие дни.

"Мы также настаивали на том, что президент Зеленский вышел ко всем народным депутатам и объяснил, которые он видит красные линии, которые он обещает не перейти. Хотелось бы услышать его видение безопасности компонентов." - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151778
 
   
 Топ комментарии
 
Совершенно случайно написанные на русском языке.
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Хотелось бы увидеть полные стенограммы петиных договоренностей и встреч,тогда сравним зелю и пороха и сразу добрая половина зрады отвалится сама собой.
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вот когда зеля скажет вывесить назад флаги Украины в Станице Луганской,тогда может и сравним. Также можно сравнить карту АТО когда Порошенкр стал президентом, и что осчтавил клоуну. Моё мнение,лучше клоуну сказать ельцинское *я устал ,я ухожу*,пока эта тварь не довела до реальной гражданской
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Да в этой ситуации у Пети без вариантов, похудать на деньги или сесть надолго , в том числе и по статье за измену Украине.
Люди пишут что ради своего спасения ПЕтя готов даже Д.Яроша убить, чтоб 14.10 вызвать протест.
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А шо разве ЗЕкловун корыто не ликвидировал?А как же вот это..это всьо "зробимо их разом" и "конец эпохи олигархата"???Я думал корыта уже нет при ЗЕкловуне борцуне с корупцией и олигархами какое может быть корыто зебобик??..так постой кацапЭ, а кто ж тогда сейчас у корыта???
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Sergey Naumovich
2 год ·

«Мне на Майдане показали видео, где уважаемый Петр Алексеевич в 2016 году говорит о подготовке им имплементации "формулы Штайнмайера", я, немого подумав, сложил свою палатку в чехол, свернул в трубочку плакат с надписью "НІ КАПІТУЛЯЦІЇ" и молча поехал домой, не попрощавшись с коллегами. Я выключил свой смартфон. Всё, что я сейчас хочу - спать»
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Не, ну для умственно отсталых зебилов сгодится. Зебил такой на Майдане, но подумал и вернулся на путь истинный.

PS Черт побери, что ты такое
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Зебил, так это видео смонтировано агентами Коломойского на деньги крымля?
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Умственно отсталый, давай тайм код где он говорит про формулу Штайнмайера это первое. Ну и второе, я даже не знаю как тебе сказать чтобы ты поняло - что обещать не значит женится, тем более договариваясь о чём-то с цапами. Так как ты всеравно не поймёшь - когда Порошенко начал выполнять эти договоренности?
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Умственно одареное, а послушать высер Святого Пэтра тебе вера в его безгрешность не позволяет? И кто подписал минский договорняк, где по факту легализованы клоаки ДыНыРы и ЛыНыРы?
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
22 мин. ·

Помаранчевый майдан начался не потому, что Янукович был необразованным быдлом и даже не по причине фальсификаций, а по причине того, что кандидата Януковича поддержал путин. Евромайдан начался по причине того, что президент наладил отношения с рф после долгой подготовки к ассоциации с ЕС и свернул в сторону кремлевской организации «Таможенный союз». Если новый президент также попытается войти в это же русло, попробует сыграть по российским правилам, пренебрегая интересами Украины, то новый майдан не заставит себя долго ждать. Страна погрузится в такой хаос и противостояние всех против всех, разобьётся на такие мелкие части, что события в Югославии покажутся цветочками...
Володимир, я надеюсь, что Вы не находитесь в информационном вакууме, отдаёте себе отчёт в своих действиях и понимаете, что находитесь на очень тонком льду...
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Да хрен вы угадали. Люди обозлены на соевого хряка за то, как оно тупо отымело людей первым и вторым майданом, чтобы дорваться к корыту. И если и будет третий майдан, то первыми повесят за яйца твоего Порошенко и его лепшего дружбана-бизнеспартнера Медведчука.
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обозлены ? возможно именно этим пользуются зе-предатели и россия.
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Ага. Аж минимум 92% населения страны - это "предатели"! Не круто ли берете?
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то ви зелі рейтинг в 170 % намалювали ?
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і взагалі. досить гвалтувати той рейтинг.
він був не за Зелю, а проти Петі. Але і не за *****. Не за капітуляцію. Яку ваше ЗЕ намагається швиденько провернути, поки рейтинг не обнулився.
НЕВЖЕ ЦЕ НЕЗРОЗУМІЛО ?
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Скільки на виборах проголосувпло за соєвого хряка в першому турі на пост президента і на виборах до ВР? І чим більше ви тут серете в сторону громадян України - тим меньше людей, котрі мали нейтральне або позитивне ставлення до особи Порошенко.
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знову те саме...
вас переклинило на тому рейтингові ?
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Так слуги самі ж і сказали шо це умови **********, інакше зустріч не відбудеться.
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Роман Донік‏ @donikroman 1 окт.

Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1856

"Хочу заспокоїти місцеве населення - я особисто гарантую, що ви будете захищені. І відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку".
Сказал человек, который буквально вчера на весь мир заврался с посещением мемориала. Смешно. Хотя нет. Даже не смешно.
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Опосля 🐷-разгребать и разгребать его кучи каки!
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Может кто то сможет ответить, на вопрос который с мая навязчиво возникает: "А бывают ли зелеными колорадские жуки?!"
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У нее есть ощущения от Штайнмайера! Вот бесстыжая!
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Какие там ощущения..уже дибилу ясно шо ЗЕкловун писал эти формулы под копирку когда ***** в Кремль звонил.
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Ну да это формула кремлёвского Шмаера Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7210
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Генсек ООН: Сайдик ни с кем не согласовывал свой «мирный план» по Донбассу .... И так, ОБСЕ, который своими наблюдателями не замечает рашистов на Донбассе, помогает им протянуть формулу немцев , которые поддержали фюрера Раши . Компашка жесть плюс макаронина французская...
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8978

Это пздц. Зелёные шмаркли проводят в телеге опрос где один из пунктов - "отделить данные территории". То есть эти гандоны рассматривают такой "вариант" и зондируют почву.


Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 6233

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У нач есть ощущения что...

главній аргумент порохоботов
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