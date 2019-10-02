 Есть четкое ощущение, что это российские предложения, - Климпуш-Цинцадзе о "формуле Штайнмайера"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.
"У нас есть четкие ощущения, что это формула Путина, это российские предложения. Мы видим из тех материалов, которые мы видим как перехват сообщений российской стороны в ТКГ, когда они говорили о том, что позиция Украины, украинского представителя резко изменилась, после того как было объявлено о том, что Украина согласовала формулу Штайнмайера, что для нас является основанием беспокоиться ", - заявила она.
Она выразила сожаление по поводу того, что не министр иностранных дел, начальник Генштаба не нашли возможности прийти в парламент. Также она заверила, что депутаты будут настаивать и увидят их в ближайшие дни.
"Мы также настаивали на том, что президент Зеленский вышел ко всем народным депутатам и объяснил, которые он видит красные линии, которые он обещает не перейти. Хотелось бы услышать его видение безопасности компонентов." - добавила Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
Люди пишут что ради своего спасения ПЕтя готов даже Д.Яроша убить, чтоб 14.10 вызвать протест.
2 год ·
«Мне на Майдане показали видео, где уважаемый Петр Алексеевич в 2016 году говорит о подготовке им имплементации "формулы Штайнмайера", я, немого подумав, сложил свою палатку в чехол, свернул в трубочку плакат с надписью "НІ КАПІТУЛЯЦІЇ" и молча поехал домой, не попрощавшись с коллегами. Я выключил свой смартфон. Всё, что я сейчас хочу - спать»
PS Черт побери, что ты такое
22 мин. ·
Помаранчевый майдан начался не потому, что Янукович был необразованным быдлом и даже не по причине фальсификаций, а по причине того, что кандидата Януковича поддержал путин. Евромайдан начался по причине того, что президент наладил отношения с рф после долгой подготовки к ассоциации с ЕС и свернул в сторону кремлевской организации «Таможенный союз». Если новый президент также попытается войти в это же русло, попробует сыграть по российским правилам, пренебрегая интересами Украины, то новый майдан не заставит себя долго ждать. Страна погрузится в такой хаос и противостояние всех против всех, разобьётся на такие мелкие части, что события в Югославии покажутся цветочками...
Володимир, я надеюсь, что Вы не находитесь в информационном вакууме, отдаёте себе отчёт в своих действиях и понимаете, что находитесь на очень тонком льду...
він був не за Зелю, а проти Петі. Але і не за *****. Не за капітуляцію. Яку ваше ЗЕ намагається швиденько провернути, поки рейтинг не обнулився.
НЕВЖЕ ЦЕ НЕЗРОЗУМІЛО ?
вас переклинило на тому рейтингові ?
"Хочу заспокоїти місцеве населення - я особисто гарантую, що ви будете захищені. І відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку".
Сказал человек, который буквально вчера на весь мир заврался с посещением мемориала. Смешно. Хотя нет. Даже не смешно.
https://www.facebook.com/100008593901468/videos/1606663609630087/?hc_location=ufi
Вообще с головой дук дук
Сентябрь 25, 2019
https://www.economics-prorok.com/2019/09/%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4.html#more-82907
🤗
Это пздц. Зелёные шмаркли проводят в телеге опрос где один из пунктов - "отделить данные территории". То есть эти гандоны рассматривают такой "вариант" и зондируют почву.
главній аргумент порохоботов