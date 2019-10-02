 Рада пересмотрела перечень госпредприятий, подлежащих приватизации

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Перечень из более 1000 объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации по Закону 1999 года требует пересмотра, поскольку был сформирован на советских подходах определения государственной собственности и модель управления таким имуществом не могла обеспечить его эффективное использование. Убежден, что государственные предприятия должны быть прозрачными и эффективными бизнесами. Только тогда государство и общество смогут получить максимально результативную отдачу от их деятельности", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Кроме того, в проекте закона указано, что государственная собственность, которая находится на временно оккупированных территориях, не подлежит приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях.

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"Принятый законопроект открывает возможности не только для продажи, но и для корпоратизации предприятий в соответствии с лучшими международными практиками. Ведь только при таких условиях можно рассматривать вопрос о продаже. Сегодня важно обеспечить дальнейшее существование этих предприятий в управлении эффективных собственников, которые обеспечат их развитие, модернизацию и создание условий труда с сохранением трудовых коллективов. Именно этот Закон - один из многих инструментов, который поможет государству решить эту задачу", - прокомментировал принятый законопроект первый заместитель министра Павел Кухта.

В Кабмине отметили, что принятые новации не коснутся объектов, обеспечивающих национальную безопасность, предприятий, производящих вооружение для ВСУ, атомной энергетики, спортивных объектов, объектов связи, культуры, предприятий, обеспечивающих безопасность движения и навигации.

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