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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23755) приватизация (888) Милованов Тимофей (21)

 Рада пересмотрела перечень госпредприятий, подлежащих приватизации

2 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1, который предлагает отменить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Перечень из более 1000 объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации по Закону 1999 года требует пересмотра, поскольку был сформирован на советских подходах определения государственной собственности и модель управления таким имуществом не могла обеспечить его эффективное использование. Убежден, что государственные предприятия должны быть прозрачными и эффективными бизнесами. Только тогда государство и общество смогут получить максимально результативную отдачу от их деятельности", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Кроме того, в проекте закона указано, что государственная собственность, которая находится на временно оккупированных территориях, не подлежит приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начата подготовка к приватизации пяти крупнейших госпредприятий, включая Одесский припортовый завод, - Милованов

"Принятый законопроект открывает возможности не только для продажи, но и для корпоратизации предприятий в соответствии с лучшими международными практиками. Ведь только при таких условиях можно рассматривать вопрос о продаже. Сегодня важно обеспечить дальнейшее существование этих предприятий в управлении эффективных собственников, которые обеспечат их развитие, модернизацию и создание условий труда с сохранением трудовых коллективов. Именно этот Закон - один из многих инструментов, который поможет государству решить эту задачу", - прокомментировал принятый законопроект первый заместитель министра Павел Кухта.

В Кабмине отметили, что принятые новации не коснутся объектов, обеспечивающих национальную безопасность, предприятий, производящих вооружение для ВСУ, атомной энергетики, спортивных объектов, объектов связи, культуры, предприятий, обеспечивающих безопасность движения и навигации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151775
 
 
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Всё продам, рояль оставлю, буду Ленку веселить Рада пересмотрела перечень госпредприятий, подлежащих приватизации - Цензор.НЕТ 6019
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Хорошие новости: СМИ: В Ливии в результате авиаудара погибли до 35 террористов из РФ : https://charter97.org/ru/news/2019/10/2/350510/
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С учётом того, шо вин таки начал импорт электроэнергии из России, я в это охотно внрю. К слову, что то не слышно ни ЗеДебилов, ни одного галстукоеда и любителя поверещать с крыши про торговлю на крови.
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С учётом того, шо вин таки начал импорт электроэнергии из России, я в это охотно внрю. К слову, что то не слышно ни ЗеДебилов, ни одного галстукоеда и любителя поверещать с крыши про торговлю на крови.
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2 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1054-1, который предлагает отменить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.Источник: https://censor.net.ua/n3151775

Дык Беня сам себе и нарезает... Может США его успокоят - больше некому.
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Хорошие новости: СМИ: В Ливии в результате авиаудара погибли до 35 террористов из РФ : https://charter97.org/ru/news/2019/10/2/350510/
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У нас пархатый зельцман собирается украсть последнее что осталось, а ты нам тут про 35 кацапских наемников рассказываешь? Ну если они сдохли, то тогда все нормально, на дерибан пархатых мародеров можно не обращать внимания.
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С учётом того, шо вин таки начал импорт электроэнергии из России, я в это охотно внрю. К слову, что то не слышно ни ЗеДебилов, ни одного галстукоеда и любителя поверещать с крыши про торговлю на крови.
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Уехавший в #Сирию уроженец #Дагестана с помощью жительницы Астраханской обл. организовал сбор денег через закрытые чаты #Telegram, сообщили чекисты.

Неистрибимую веру дебилов в сверхбезопасный Telegram #Лубянки исправляет только аресты и нары. А до этого хоть кол на голове теши
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пока не ломанули телик
а если чурка дурное, то оно да
небезопасно
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кому воййна а кому мать родная..
новая власть хочет всё продать пока у кормушки.. барыги!!!
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Реально в 50% этих "предприятий" есть только стены и огромные долги.
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А такие и не нужны пархатым мародерам - их интересует ЗЕМЛЯ, полезные ископаемые, железная дорога (грузовые перевозки) , порты и прибыльные государственные предприятия (Центрэнерго, облэнерго, Турбоатом, Электротяжмаш, Индар и т.д) В дерибане всего этого и есть главная цель пейсатой банды бени-вазелина, ну а капитуляция Украины в виде формулы штейнмайера это лишь способ сохранения того, что они собираются украсть - им нужна слабое государство, которое не будет способно в будущем вернуть под свой контроль эти и прихватизированные ранее пархатыми мародерами активы.
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