 Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о создании Бюро финансовых расследований

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Законопроект разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций Налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.

Законопроект предусматривает создание Бюро финансовых расследований (БФР) как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов Украины.

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Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

Бюро финансовых расследований будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица. Предельная численность работников, а также условия и размеры оплаты труда будут установлены Кабинетом Министров. Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.

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Бюро финансовых расследований будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита работников будет предоставляться органами Национальной полиции.