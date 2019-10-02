 Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о создании Бюро финансовых расследований

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Законопроект разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций Налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.
Законопроект предусматривает создание Бюро финансовых расследований (БФР) как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов Украины.
Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.
Бюро финансовых расследований будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица. Предельная численность работников, а также условия и размеры оплаты труда будут установлены Кабинетом Министров. Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.
Бюро финансовых расследований будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита работников будет предоставляться органами Национальной полиции.
Правильное дело сегодня сделали!
Может это бюро посадит вашего Коломойшу?
Тюрьма ой зима близко
Не знал . Это как бальзам на раны
А откуда у Портнова столько денег расследовать будут? А у ни разу несепаратиста Ефремова?
И как главный борец с коорупцией в правительстве Януковича - Богдан, так ни разу, никого поймать и не смог.
Выходит честней золотого батона никого нет.