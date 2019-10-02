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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23755) налоговая милиция (1748) Бюро финансовых расследований (2)

 Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о создании Бюро финансовых расследований

2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1208-2 "Про Бюро финансовых расследований". За принятие соответствующего решения проголосовали 270 народных депутатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Законопроект разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций Налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.

Законопроект предусматривает создание Бюро финансовых расследований (БФР) как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект про Бюро финансовых расследований не решает основные проблемы налоговой системы Украины - "EU Reporter"

Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

Бюро финансовых расследований будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица. Предельная численность работников, а также условия и размеры оплаты труда будут установлены Кабинетом Министров. Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.

Читайте также: 7 теруправлений, назначение и увольнение директора Кабмином: на сайте Рады обнародовали законопроект о Бюро финрасследований

Бюро финансовых расследований будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита работников будет предоставляться органами Национальной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3151774
 
   
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Сейчас придет порохоскот и засрет ветку
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нельзя засрать уже засратые мозги зебилов . разве . что пачку дрожжей подкинуть . что бы разнесло
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Чего истеришь ЗЕбил?
Правильное дело сегодня сделали!
Может это бюро посадит вашего Коломойшу?

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Вже скільки тих "бюро", а толку ніякого.
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а что у тебя за прикид? мир,дружба,жвачка?
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Так вот почему Прошенко занервничал!
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Действительно, вот она причина кипиша у Пэти, а не то, что он сам же и согласовывал в "нормандском формате".
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Занервничал потому что суд арестовал сегодня окончательно активы Кузни на Рыбальском
Тюрьма ой зима близко
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" потому что суд арестовал сегодня окончательно активы Кузни на Рыбальском "

Не знал . Это как бальзам на раны Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань - Цензор.НЕТ 4765
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ребята,кто знает чем опасен провозглашеный *турборежим* принятия законов?
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ворам придется турбобежать или турбо отмазываться. Но скоро полтонны денег кончатся Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань - Цензор.НЕТ 1474
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ну подумайте сами . принимать законы пачками даже не зная . что в них написано . да и не все уже принятые есть в текстовом варианте для ознакомления - проснёшься завтра а ты уже в холопах у каломойского согласно принятых законов
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Российские журналисты в Верховной Раде: разгорается скандал...говорят что депутаты от партии "Вiйна набридла!",пригласили журналистов с гебельсовской пропаганды
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Отличное решение.
А откуда у Портнова столько денег расследовать будут? А у ни разу несепаратиста Ефремова?
И как главный борец с коорупцией в правительстве Януковича - Богдан, так ни разу, никого поймать и не смог.
Выходит честней золотого батона никого нет.
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Хорошие новости: СМИ: В Ливии в результате авиаудара погибли до 35 террористов из РФ : https://charter97.org/ru/news/2019/10/2/350510/
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ЗеДебилы, скажите, а вот это новое бюро, оно будет расследовать перевод украденных у вкладчиков ПриватБанка 41 000 000 долларов США и переведённых на счёта кипрской фирмы ТОВ "Квартал 95" собственником которой является некто Зеленский? И если нет то почему?
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