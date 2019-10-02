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 Экс-нардепу сообщено о подозрении по делу о хищении 20 млн грн у ГП "Укрзализничпостач", - САП

2 октября прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении особо тяжких коррупционных преступлений. В этот же день по поручению прокуроров, детективами НАБУ в установленном законом порядке сообщено о подозрении екс-депутату по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191 УК Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат способствовал противоправному завладению в 2015 году средствами государственного предприятия "Укрзализничпостач" на сумму более 20 млн грн, а также совершению в 2016 году попытку завладения 43 млн гривен (уголовные производства относительно других фигурантов направлены в суд с обвинительными актами в течение 2017-2018 годов и в настоящее время переданы для рассмотрения в ВАКС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепу Березкину сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. под видом кредита, - САП

Кроме того, сообщение о подозрении в содействии этим преступлениям составлены в отношении еще двух человек - финансового советника упомянутого народного депутата, а также экс-внештатного советника Главы Администрации Президента Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3151773
 
 
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Одному з Дубневичів, котрий не пройшов у Раду?
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а имя это тайна? иначе все похоже на сериал со счастливым концом для воров Экс-нардепу сообщено о подозрении по делу о хищении 20 млн грн у ГП "Укрзализничпостач", - САП - Цензор.НЕТ 3496
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начинается на "Дуб", заканчивается на "невич"... угадай слово!
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Так расстрелять сабаку на х*у вместе с семьёй и детьми как организованная 6рупировка
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Не пишіть дурниці.В Україні суди за це на карають. Экс-нардепу сообщено о подозрении по делу о хищении 20 млн грн у ГП "Укрзализничпостач", - САП - Цензор.НЕТ 2124
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ДОСЬЄ:

У 1989 році Богдан Дубневич був засуджений на 8 років позбавлення волі за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах (ст. 86-1 Кримінального кодексу УРСР). У 1992 році його достроково звільнили за станом здоров'я. Сам майбутній нардеп розповідав, що був засуджений за відмову співпрацювати із тодішнім радянським режимом Екснардепові повідомлено про підозру у справі про розкрадання 20 млн грн у ДП "Укрзалізничпостач", - САП - Цензор.НЕТ 8593 та стверджує, що судимість з нього знята.
У 2002 році вперше балотується до Верховної Ради, але займає лише третє місце по округу.
У 2006-2010 роках був депутатом Львівської обласної ради від Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році знову обраний до Львівської обласної ради від партії "Відродження".
Участь Дубневича в парламентських виборах 2012 року супроводжувалася конфліктами з ВО "Батьківщина" і в процесі передвиборчої кампанії він був виключений зі списків цієї партії. Посіву одномандатному виборчому окрузі №118 друге місце з 28,35% як самовисуванець.
На дочасних парламентських виборах 2014 року обраний до Верховної Ради по цьому ж округу(43,32%). Член депутатської фракції "Блок Петра Порошенка".

...харектиризується великою побожністю ,патріотизмом і добротою до людей...
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За ПОРОШЕНКА ТАКОГО НЕ БУЛО! Екснардепові повідомлено про підозру у справі про розкрадання 20 млн грн у ДП "Укрзалізничпостач", - САП - Цензор.НЕТ 9417


2 РОКИ РОЗСЛІДУВАНЬ НАБУ ПО УКРЗАЛІЗНИЦІ: ОДИН ВИРОК НА 17 ТИСЯЧ ШТРАФУ
ZBK Грудень 10, 2018

За час існування Національного антикорупційного бюро лише одна справа по злочинам стосовно Укрзалізниці дійшла до вироку.
Згідно реєстру судових справ НАБУ, єдиним покараним по справах бюро щодо злочинів на УЗ залишається директор ТОВ «Західспецбудмеханізація», який контролював ряд підставних підприємств для участі в тендерах залізниці. За угодою зі слідством підозрюваному було обрано покарання у вигляді штрафу в 1000 неоподатковуваних мінімумів (17 тисяч грн.).
Підставою для укладання угоди стало нібито те, що обвинувачений повідомив слідству важливу інформацію. Екснардепові повідомлено про підозру у справі про розкрадання 20 млн грн у ДП "Укрзалізничпостач", - САП - Цензор.НЕТ 4479
Також в судах знаходяться ще 6 справ НАБУ щодо злочинів довкола УЗ. По трьом справам призначено розгляд, а 3 справи перебувають на стадії підготовчого засідання.
Перелік справ:
Завдання збитків ДП "Укрзалізничпостач" - призначено до розгляду
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Громадський рух "Чесно" також надіслав запит до НАЗК, яке якраз перевіряють чиновників на предмет конфлікту інтересів. Агентство повідомило, що п'ять фірм - ТОВ "Гарант-Львів", ТОВ "ФК "Енергія-інвест", ТОВ "АП "Львівське", ТОВ "НВП "Корпорація КРТ" - Дубневич передав в управління ФОП Васьківа Р. І.
Йдеться про депутата Львівської обласної ради Романа Васьківа. Останній відомий також як начальник юридичного відділу "Корпорації "КРТ" братів Дубневичів.https://www.epravda.com.ua/publications/2017/12/19/632324/
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