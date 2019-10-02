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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:майдан (3925) Богачук Олег (904) Формула Штайнмайера (1)

 "Ні капітуляції", - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 2 октября на главной площади Киева собрались тысячи человек выразить свой протест решению президента В.Зеленскго, который согласился применить на Донбассе "формулу Штайнмайера".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

К 19-30 на Майдане собралось порядка двух тысяч людей.

После чего часть людей отправилась к офису президента. 

Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 01
Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 02
Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 03
Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 04
Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 05

Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 06
Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 07
Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 08

Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 09
Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 10
Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 11
Ні капітуляції, - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью формулы Штайнмайера 12

Фото и видео, - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/n3151772
 
   
 Топ комментарии
 
Разом нас багато.
І нас НЕ ПОДОЛАТИ !
Молодці !!!!!!!!!!!!!!!! "Зелю на палю", - тысячи людей вышли на Майдан выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4332
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Формулой Штанмаера пытаются замаскировать распродажу земли. Каждый с депутатов, который проголосует за распродажу Земли Украины во время войны - пожнет горе по своей Судьбе.
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лолита поросенко проплачивает беспорядки в Украине, этот мародер боится ареста, ему нужна дестабилизация в Украине, оно бредит избежать наказания))
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... откуда вы... идиоты... только вылазите?
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За любой кипиш, абы не работать!!! "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9010
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Ой, ты там типо работаешь, питарок!)))
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Зеленському тре дати підсрачників і хай валить виступати в 95 квартал. Він не президент!!! Боюся, що повторить він долю Чаушеску, якого повісили свої ж громадяни...
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смотри п*дарок сам не повтори судьбу белого
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Monica Syhivski 🇺🇦‏ @syhiv25 10 ч.10 часов назадЕщеСтаном на зараз "формулу Штанмаєра" підтримали:
-Зеленський
-русня
-окупаційний блок..
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.....и 75% украинцев, которые не из свынарника!
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это - КАПИТУЛЯЦИЯ друзья Украинцы !!!!! у власти вашей пришли "за рузкий мир" любители - убиты десятки тысeчь Украинцев- для них- это просто статистика !!! это очень печально.. моя страна не большая - но с вами солидарна- Латвийская делегация на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге повторно высказала протест против восстановления права голоса России! но вы всё делаете что бы возвратить в обятие окупанта.. писец. слов. нету.((
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Есть слова, - мы теряем Украину и это происходит руками украинцев.
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Порохоботы, вы иногда с Цензора в реальность выходите???

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Проигранная война с рашей....
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******* кацапское вали на Ростов...формула ты **************.
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"Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9685

Моніка Зеленська хоч уявляє, що в Україні сотні тисяч воїнів, які були на війні ?! Та він з Лєнкою своєю обісреться, коли до нього хлопці з Правого Сектора прийдуть ! "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 1231
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зеле будку шатают)))) он бедолага не знает куда деться)))
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...рояль . И видать крышкой этот прищемило . Нелюди .
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По ходу Зеле настал *******.
"Було весело"

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Дмитро , тема поганого Порошенка не розкрита .
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Та падла мальдівська вже *збитий кнур *..
Тут молоде *зелене * ..гешефти влаштовує ! "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9091
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Якщо зебіл сцикло, то його прихильники хто? Правильно- сцикопіхота
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Для начала нужно было Мертвечука с Кучмой на столбе повесить чтобы Зеля увидел что шутки кончились
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сегодня медвечука по ТВ показали - все перекошенное лицо = видно ботокс стекает не туда.
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На Донбассе фюреров любят и почитают..."Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7577
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тролли свыновальца лолиты - хватит разгонять зраду))
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Обдуренные 73%, которых уже на самом деле около 30% потом еще скажут спасибо, что прогнали зекоманду
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Еще один майдан окончатнльно добьет страну, как этого не понимают горлопаны с митингов.
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На то клоуна и сделали президентом, что бы уничтожить Украину. Что бы спасти Украину от гибели есть один выход - убрать Зеленского и его банду с власти .
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Зеленский окончательно добьет страну, как этого не понимают горлопаны с анти майдана, сепары и в Интернете..
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Поченму честный преЗЕдент, у которого 73% поддержки, боится выйти и поговорить с атошниками, волонтерами и другими патриотами?
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Потому что там нет атошников ,волонтеров и патриотов
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Где патриоты? Свыни не в счет....
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Почему ты свинорыл кацапокопытный себя не хочеш считать ?
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Я бы посмотрел, как ты туда сходишь, и десантникам из 79 и 95 бригады скажешь, что они свиньи, а ты патриот)
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Неясно почему вся эта толпа не митинговали в 14ом,15ом,16ом,17ом и 18ом годах с требованием разрушить артиллерией Донецк иЛуганск. Это абсолютно реальное дело. И Война закончится Победой. Чего сейчас эти милитари возбудилась?
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Команду получили, проститутки...
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все и так понимают что война не может закончиться, а "добровольная" помощь оккупантам воспринимается весьма плохо
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Мало ещё людей положил Пеца,ещё хочется ?
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Мало ещё людей положил Пукин,ещё хочется ?
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Ставь клизму с ваЗелином! Полегчает(рецепт от прэЗэдэнта)
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Скоро ось ці хлопці пояснять Моніці Зєлєнській, як треба воювати за Україну ! "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7225

"Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2699
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А кругом горят факелы,
Это сбор всех погибших частей.
Что бы люди, стрелявшие в наших бойцов,
Не строили планы на наших детей.

Нас делили на ботов,
Нас пугали ******.
Но хватит ползать на брюхе -
Мы уже возвратились домой.
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ок, сам зебил и его шептун то ясно, но это разве что решит, разве не в разы важнее ВР.
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Таня Адамс

"Возьму на себя смелость обратиться к Владимиру Зеленскому от лица дончан.
Те самых, которые вырвались на волю, оставив на колючем заборе куски мяса.
Тех, которые начали всё с чистого листа и с надеждой вернуться домой, в украинский Донецк.
Смекаешь?
Не в гетто реабилитированных упырей.
Не в Зомбиленд, идущий «своим путем». Не в раковую опухоль, ежеминутно грозящую метастазами.
Послушай дончан, которые хоронили друзей.
Дончан, которые там в расстрельных списках.
Нам похер на субсидии, у нас их нет.
Нам похер на піввареника, мы умеем зарабатывать на целый.
Нам похер на то, что у тебя до нас доходят руки только тогда, когда можно манипулировать от нашего лица.
Ты пойми одно
Когда тебя имеют с двух сторон, а ты принимаешь и подмахиваешь, по факту имеют не Вову с КВНа. Имеют Президента Украины.
Ну вот как сегодня, прям с утричка, тебе присунули два махровых упырька, Дениска Пушилин и Лёнька Пасечник. Послушали твой убедительный брифинг, прониклись уважением и засандалили по самые аденоиды.
Мол, ага, ты палюбому президент, без базару, но вертели мы твои потуги на одном неприличном месте. Мы, мол, сами решим на каком языке говорить, когда выборы проводить , кого именно мы назовем «народной милицией» и как неистово продолжим интегрироваться с РФией. И ваще у нас тут будет полное самоуправство, т.е. самоуправление.
Что ты получишь взамен? Ну как? Милостивое разрешение отстроить руины, выплатить компенсации и внимательно слушать Донбасс. А если он вдруг зазвучит тише и ты перестанешь слышать, нам таки есть чем сделать тебе громко.
Да, Харьков и Одесса. ТАК было можно. Лохи.
Так вот, Владимир. Хрен тебе во всю ширину.
Я НЕ хочу увидеть в Раде убийц и мародеров.
Я НЕ хочу бояться, что эта мразота беспрепятственно расползётся по всей Украине. Расползётся, чтобы мстить.
Я НЕ хочу легитимизировать онкологию и делать вид, что оно само рассосется.
Я НЕ хочу, чтоб Украина сжалась вокруг Львова.
Я НЕ хочу мутных формулировок и невнятных брифингов.
Я НЕ хочу, чтоб Президента Украины дрючили гопники из ДыНыРы.
И если ты думаешь, что это тебе сойдет с рук, подумай еще раз. У тебя не получилось с первого.
Ты не царь.
Ты просто случайный, нелепый, глупый пацан. Пена.
Ручная обезьянка седого шарманщика.
Включай инстинкт самосохранения. Пора.
А нам уже терять особо-то и нечего."
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Вам это кому?????
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Гораздо хуже Овоща Моника "зашкваренная" закончит.
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Вот так весь вечер ходят и кричат "Ні капітуляції"?"Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 550
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Пеца поймал волну,но сидеть все равно придётся
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Любимый истинными репортерами прием, чтоб подчеркнуть численность демонстрантов - снимать "тысячи" митингующих, не поднимая камеру выше голов, тогда 100 демонстрантов на фото ничем не отличается от 100 000. В принципе применение этого приема однозначный признак того, что репортер привирает.
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Шоб вы ************ трусливые шакалы обосрались будет достаточно и 10ка боевых АТОшников с АК..срать от страху будешь дальше Ростова.
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У Пеца больше 8-ми % нет и не будет и эти демонстрации его последняя надежда
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Так шо, тля, злякалася ?
Може, не приїдеш уже до нас в Житомир ?
А то - хто його зна ...
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******* залёг на дно и боица выйти к людям!! Крыса вылазь с бункера, обоссаное ЗЕчмо выйди к народу поясни за формулу ********* и разведение войск, у тебя ж там 73%...где прячешься крысюк трусливый!!
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Напевне, дійсно прийшов час щоб в Україні прийшла до влади реальна ВІЙСЬКОВА ХУНТА ! "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7993

"Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 4494
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Главное достижение новой зеленой дипломатии в том, что удалось плавно перевести внешнюю агрессию раши во внутринний конфликт украинского регииона и центра. Следующий этап - раша миротворец и постоянный наблюдатель (как Приднестровье), за выполнением условий предательства национальных инстересов Украины. Теперь окончательно становится понятной фраза :"Мир любой ценой, и готовность договариваться с дьяволом". Я не знаю как в иудаизме, но в хрестьянстве человек договаривающийся с дьяволом закрывает себе дорогу в Рай. А если этот договор от имени 73% то и им тоже.
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послать бы этих всех на фронт, раз им так хочется воевать, пусть митингуют не в теплом киеве, а на линии разграничения. Тут впервые дело пошло к реальному перемирию, причем никакой капитуляции нет и в помине. Разбирайте брусчатку, пеця вам опять пообещает ее восстановить за свой счет.
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воевать в Украине никто не хочет, а Пукин - хочет. пусть убирает своих придурков и оружие - и всё будет мир.
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Опять вышли митинговать "против", но никто не может сказать что конкретно надо делать.
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ылита подтянулась
"Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2538
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Зе-капитуляция? Зеленский перешел "красную линию"

Украина согласилась на "формулу Штайнмайера", фактически полностью выполнив условия Москвы и ее европейских пособников в лице Франции и Германии.
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Зеленский должен понимать, что оторванный от кормушки мародер поросенко - всегда будет гадить и мстить Украине и украинцам..
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У Львові сьогодні оголосили повну народну мобілізацію ! "Ні капітуляції", - тисячі людей вийшли на Майдан і під ОП, виступаючи проти реалізації владою "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9120




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Кроме фрицов эту формулу кто-нибудь приветствовал?
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Наш легітивний може різко стани НЕлегітивним, якщо буде слухатися олігархів, різних штанмаєрів, макронів, трампів та путіна, а не розуміти та дослухатися до українського народу!
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