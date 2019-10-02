 "Ні капітуляції", - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
К 19-30 на Майдане собралось порядка двух тысяч людей.
После чего часть людей отправилась к офису президента.
Фото и видео, - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
К 19-30 на Майдане собралось порядка двух тысяч людей.
После чего часть людей отправилась к офису президента.
Фото и видео, - Олег Богачук
-Зеленський
-русня
-окупаційний блок..
Моніка Зеленська хоч уявляє, що в Україні сотні тисяч воїнів, які були на війні ?! Та він з Лєнкою своєю обісреться, коли до нього хлопці з Правого Сектора прийдуть !
"Було весело"
Тут молоде *зелене * ..гешефти влаштовує !
приймається!
Это сбор всех погибших частей.
Что бы люди, стрелявшие в наших бойцов,
Не строили планы на наших детей.
Нас делили на ботов,
Нас пугали ******.
Но хватит ползать на брюхе -
Мы уже возвратились домой.
"Возьму на себя смелость обратиться к Владимиру Зеленскому от лица дончан.
Те самых, которые вырвались на волю, оставив на колючем заборе куски мяса.
Тех, которые начали всё с чистого листа и с надеждой вернуться домой, в украинский Донецк.
Смекаешь?
Не в гетто реабилитированных упырей.
Не в Зомбиленд, идущий «своим путем». Не в раковую опухоль, ежеминутно грозящую метастазами.
Послушай дончан, которые хоронили друзей.
Дончан, которые там в расстрельных списках.
Нам похер на субсидии, у нас их нет.
Нам похер на піввареника, мы умеем зарабатывать на целый.
Нам похер на то, что у тебя до нас доходят руки только тогда, когда можно манипулировать от нашего лица.
Ты пойми одно
Когда тебя имеют с двух сторон, а ты принимаешь и подмахиваешь, по факту имеют не Вову с КВНа. Имеют Президента Украины.
Ну вот как сегодня, прям с утричка, тебе присунули два махровых упырька, Дениска Пушилин и Лёнька Пасечник. Послушали твой убедительный брифинг, прониклись уважением и засандалили по самые аденоиды.
Мол, ага, ты палюбому президент, без базару, но вертели мы твои потуги на одном неприличном месте. Мы, мол, сами решим на каком языке говорить, когда выборы проводить , кого именно мы назовем «народной милицией» и как неистово продолжим интегрироваться с РФией. И ваще у нас тут будет полное самоуправство, т.е. самоуправление.
Что ты получишь взамен? Ну как? Милостивое разрешение отстроить руины, выплатить компенсации и внимательно слушать Донбасс. А если он вдруг зазвучит тише и ты перестанешь слышать, нам таки есть чем сделать тебе громко.
Да, Харьков и Одесса. ТАК было можно. Лохи.
Так вот, Владимир. Хрен тебе во всю ширину.
Я НЕ хочу увидеть в Раде убийц и мародеров.
Я НЕ хочу бояться, что эта мразота беспрепятственно расползётся по всей Украине. Расползётся, чтобы мстить.
Я НЕ хочу легитимизировать онкологию и делать вид, что оно само рассосется.
Я НЕ хочу, чтоб Украина сжалась вокруг Львова.
Я НЕ хочу мутных формулировок и невнятных брифингов.
Я НЕ хочу, чтоб Президента Украины дрючили гопники из ДыНыРы.
И если ты думаешь, что это тебе сойдет с рук, подумай еще раз. У тебя не получилось с первого.
Ты не царь.
Ты просто случайный, нелепый, глупый пацан. Пена.
Ручная обезьянка седого шарманщика.
Включай инстинкт самосохранения. Пора.
А нам уже терять особо-то и нечего."
Може, не приїдеш уже до нас в Житомир ?
А то - хто його зна ...
Украина согласилась на "формулу Штайнмайера", фактически полностью выполнив условия Москвы и ее европейских пособников в лице Франции и Германии.