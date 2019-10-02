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 Общество
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Все про:ЕДАПС (146) Зеленский (3096) Арахамия (71) IIG (1) Первушин (1)

 Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые

Запуск ID-документа с цифровой подписью, который станет единственным идентификационным документом, разработает и внедрит компания IІG.

По словам Андрея Первушина, генерального директора IІG, компания готова к запуску новых паспортов уже в этом году.

"Мы готовы подтвердить, что после принятия решения первый документ будет готов через 1 месяц", – прокомментировал Первушин возможные сроки старта проекта.

Бывший директор полиграфического комбината "Украина" Максим Степанов заявил, что подобная смена паспортов не целесообразна и может обойтись бюджету страны в миллиарды зря потраченных гривен.

На своей странице в социальной сети Facebook Степанов обратил внимание на то, что компания IIG, которой поручат изготовление новых паспортов – это, по факту, скандально известный консорциум ЕДАПС.

"Это "счастье" (перевыпуск документов) нам обещает подарить какая-то индустриально-инновационная группа (IIG). Кто не знает, так это переименованный консорциум "ЕДАПС". Многие, наверное, уже забыли, что это такое. А я напомню. Это предприятие, которое в течение 10 лет "впаривало" нам огромное количество никому ненужных различных видов защищенных справок. А мы с вами все это покупали. Речь о миллиардах гривен, - написал Степанов. - И сейчас, когда у нас одни из самых защищенных и дешевых идентификационных документов в мире, вдруг появляется консорциум "ЕДАПС" под другим названием, и вновь собирается обманывать людей".

Также бывший руководитель полиграфкомбината "Украина" приводит цифры, что с момента ухода ЕДАПСА прибыль полиграфкомбината выросла в 100 раз: с 3,5 млн гривен за 2011 год до 369 млн гривен за 2016 год.

В реестре юридических лиц действительно есть упоминание о смене названия ЕДАПС на IIG.

ЕДАПС переименован в IIG 01

Консорциум "ЕДАПС" хорошо известен в Украине по череде громких скандалов, связанных с коррупцией и финансовыми махинациями. В свое время он занимал монопольное положение на рынке печати документов строгой отчетности, что чуть не привело к банкротству единственный государственный полиграфический комбинат – "Украина".

Одним из инициаторов расторжения договора с консорциумом "ЕДАПС" в 2015году был министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Многолетний договор с "ЕДАПС" расторгнут. Близко к завершению расследование уголовного дела о возможных злоупотреблениях и коррупции в МВД, в системе выпуска и реализации гражданам Украины бланков паспортов и иных документов. Речь о сотнях миллионов гривен", - так прокомментировал Аваков решение о расторжении договора.

В Кабинете Министров Украины пока не подтвердили информацию о том, что выпуском новых паспортов займется IIG.

Источник: https://censor.net.ua/n3151770
 
 
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Чипуют по тихоньку раболюмпен. В случае чего отключат чипик и тебя нет. Так что веди себя прилично, ты же не хочешь проблем??
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Только не как в проршлый раз сделал Порошенко, что нужно с собой носить справку о прописке.
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ЗЕбил любитель гей парадов не был бы ЗЕбилом если бы не высрал про Порошенко...
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А когда и где такое было что бы носить собой справку о прописке. В **********?
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у нас к сожалению такая же херня - носить с собой бумажку с регистрацией. Но Порошенко тут не при чем - причина в институте прописки как таковом, это не порошенко придумал.
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ну канешна, у порохоботов Петя всегда непричем, кругом одни зебилы.
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та на то не обращайте внимания. просто сейчас у людей зехвороба...
особенно подвержены свидетели петра. у них прям предрасположенность к зефилии
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и сегодня тоже это есть и везде.
прописка на бумажке
потому что у государства нет денег на считыватели.
зато у населения есть бабки на новый вид документа ! да ?
каждый год делать новые вид документа переделывать потом все все доверености и документы остальные которые привязаны и т.д.
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Вумнег, к ID-паспорту прилагается бумажка формата А-4, без которого тот паспорт ничто, потому, как нигде еще нет для него сканеров. Вам в школе о том не рассказывали?
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Ща, а потім, як дурне тягай із собою паспорт ID і папірець формату А4, бо без папірця паспорт не дійсний. Дебіли
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идея хорошая, но исполнение - наше.

к айди-карте надо с собой таскать бумажку-справку с регистрацией. Причем выдают ее не вместе с картой, а надо еще документы подавать в райадминистрацию - паспортный стол ее не делает.

и носи с собой бумажку, как носили налоговые коды.
тьфу, дебилизм.
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а бюджет причем? компания хочет заработать

бесплатно никто у нас не выдает, минумум 345 грн
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Сегодняшнее подписание Киевом "Minsk deal in the format of the Steinmeier formula" будет означать быстрое сворачивание проекта "Безвиз Украина-ЕС", по крайней мере для граждан Украины. Причины простые и чисто практические, и почти никакой политики:
1. Мы не можем позволить шастать по странам Шенгенского пространства 'амнистированных' террористов и опасных международных преступников с опытом диверсионной, подрывной и террористической работы.
2. Мы не можем позволить свободное перемещение через границу ЕС лиц с двойным и тройным гражданством, преимущественно жителей территорий с 'особым статусом', юридический и гражданский статус которых не был подтвержден действующими международными правилами и процедурами в соответствии с, Лиссабонским и Шенгенскими протоколами и документами.
3. Мы, не можем себе позволить существование безвизового режима UA/EU при одновременном отсутствии на востоке Украины границы с РФ протяженностью более 500 км.

А я говорил, отмена безвиза - вопрос времени.
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Его уже давно отменили,очнитесь,еще в мае Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые - Цензор.НЕТ 2847.
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о ...лядь немає чим занятися ... тільки бабки з КАЗЛІВ викркутити ...коррупцію побороли ****** кончені ?
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"як зробити гроші з повітря на Зебілах"
книга Моніки Зе і Ко Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові - Цензор.НЕТ 1358
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