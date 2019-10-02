 Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые

По словам Андрея Первушина, генерального директора IІG, компания готова к запуску новых паспортов уже в этом году.
"Мы готовы подтвердить, что после принятия решения первый документ будет готов через 1 месяц", – прокомментировал Первушин возможные сроки старта проекта.
Бывший директор полиграфического комбината "Украина" Максим Степанов заявил, что подобная смена паспортов не целесообразна и может обойтись бюджету страны в миллиарды зря потраченных гривен.
На своей странице в социальной сети Facebook Степанов обратил внимание на то, что компания IIG, которой поручат изготовление новых паспортов – это, по факту, скандально известный консорциум ЕДАПС.
"Это "счастье" (перевыпуск документов) нам обещает подарить какая-то индустриально-инновационная группа (IIG). Кто не знает, так это переименованный консорциум "ЕДАПС". Многие, наверное, уже забыли, что это такое. А я напомню. Это предприятие, которое в течение 10 лет "впаривало" нам огромное количество никому ненужных различных видов защищенных справок. А мы с вами все это покупали. Речь о миллиардах гривен, - написал Степанов. - И сейчас, когда у нас одни из самых защищенных и дешевых идентификационных документов в мире, вдруг появляется консорциум "ЕДАПС" под другим названием, и вновь собирается обманывать людей".
Также бывший руководитель полиграфкомбината "Украина" приводит цифры, что с момента ухода ЕДАПСА прибыль полиграфкомбината выросла в 100 раз: с 3,5 млн гривен за 2011 год до 369 млн гривен за 2016 год.
В реестре юридических лиц действительно есть упоминание о смене названия ЕДАПС на IIG.
Консорциум "ЕДАПС" хорошо известен в Украине по череде громких скандалов, связанных с коррупцией и финансовыми махинациями. В свое время он занимал монопольное положение на рынке печати документов строгой отчетности, что чуть не привело к банкротству единственный государственный полиграфический комбинат – "Украина".
Одним из инициаторов расторжения договора с консорциумом "ЕДАПС" в 2015году был министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Многолетний договор с "ЕДАПС" расторгнут. Близко к завершению расследование уголовного дела о возможных злоупотреблениях и коррупции в МВД, в системе выпуска и реализации гражданам Украины бланков паспортов и иных документов. Речь о сотнях миллионов гривен", - так прокомментировал Аваков решение о расторжении договора.
В Кабинете Министров Украины пока не подтвердили информацию о том, что выпуском новых паспортов займется IIG.
особенно подвержены свидетели петра. у них прям предрасположенность к зефилии
прописка на бумажке
потому что у государства нет денег на считыватели.
зато у населения есть бабки на новый вид документа ! да ?
каждый год делать новые вид документа переделывать потом все все доверености и документы остальные которые привязаны и т.д.
к айди-карте надо с собой таскать бумажку-справку с регистрацией. Причем выдают ее не вместе с картой, а надо еще документы подавать в райадминистрацию - паспортный стол ее не делает.
и носи с собой бумажку, как носили налоговые коды.
тьфу, дебилизм.
бесплатно никто у нас не выдает, минумум 345 грн
1. Мы не можем позволить шастать по странам Шенгенского пространства 'амнистированных' террористов и опасных международных преступников с опытом диверсионной, подрывной и террористической работы.
2. Мы не можем позволить свободное перемещение через границу ЕС лиц с двойным и тройным гражданством, преимущественно жителей территорий с 'особым статусом', юридический и гражданский статус которых не был подтвержден действующими международными правилами и процедурами в соответствии с, Лиссабонским и Шенгенскими протоколами и документами.
3. Мы, не можем себе позволить существование безвизового режима UA/EU при одновременном отсутствии на востоке Украины границы с РФ протяженностью более 500 км.
А я говорил, отмена безвиза - вопрос времени.
книга Моніки Зе і Ко