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Все про:колония (336) СИЗО (1100) пенитенциарная служба (167)

 В колониях и изоляторах Украины находится более 50 тысяч человек, - Уголовно-исполнительная служба

По состоянию на 1 сентября 2019 года в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 тысяч человек.

Об этом сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года, в следственных изоляторах содержалось 19237 человек, в исправительных колониях - 34490 человек, в воспитательных колониях - 96 человек", - рассказали в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

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ГУИС осуществляет руководство органами и учреждениями исполнения наказаний в Украине, ей подчиняются территориальные органы управления в регионах и городах государственного значения. Она заменила Государственную пенитенциарную службу, расформированную в 2017 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3151769
 
 
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Скоро будет пополнение.Надеюсь внушительное.И шакаладное
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