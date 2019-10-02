 В колониях и изоляторах Украины находится более 50 тысяч человек, - Уголовно-исполнительная служба

Об этом сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года, в следственных изоляторах содержалось 19237 человек, в исправительных колониях - 34490 человек, в воспитательных колониях - 96 человек", - рассказали в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

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ГУИС осуществляет руководство органами и учреждениями исполнения наказаний в Украине, ей подчиняются территориальные органы управления в регионах и городах государственного значения. Она заменила Государственную пенитенциарную службу, расформированную в 2017 году.