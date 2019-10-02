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 Враг 2 октября нарушил перемирие 15 раз, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета;

неподалеку Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Павлополя - из стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов

неподалеку Авдеевки  - из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник с начала суток 6 раз открывал огонь по защитникам Украины, потерь нет, - Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Крымского  - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Катериновки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Золотого - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Троицкого по направлению Калиновой - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг 8 раз нарушил перемирие, дважды обстреляв участки разведения сил, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3151767
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо наші відійдуть, то хєрня малороська зайде на ті місця де вони були, слава малоросу вовкє сцаничу!
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Спеціально провокує найкращого президента Всесвіту.
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стрим з МАЙДАНУ https://www.youtube.com/watch?v=xKRVoiqkouo
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Якщо наші відійдуть, то хєрня малороська зайде на ті місця де вони були, слава малоросу вовкє сцаничу!
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Малоросом може бути українець, але не жид.
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стрим з МАЙДАНУ https://www.youtube.com/watch?v=xKRVoiqkouo
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Багато людей.
Зеля не назбирає стільки прихильників.
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"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера" !!!
Вот такие они колорадские вжопучленцы ! ))
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После вчерашнего будут только обстрелы без потерь.
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Это потому, что они будут стрелять цветами и лучиками щастья
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З язика зняли. Трішки виправлю - не обстріли, а незначні порушення перемир'я. Зелені 15- 20 обстрілів вважають стійким перемир'ям, ставлять галочку у графі "виконано" і рухаються далі. Це нагадує людину, яка одягається, але не так, як це роблять інші, а по-своєму: труси пропускає, одягає одразу штани, потім одну шкарпетку, далі - труси, потім курточку, по курточці - майку, далі светр, навіщось - піжаму. У такому вигляді людина таки нагадує клоуна. Хоча тут непевне дивуватися не варто.
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Хомчак буде і далі бездіяльним чи почне готуватись до війни і проводити військові реформи? Коли будуть створені війська безпілотних засобів розвідки та ураження? Нам потрібні безпілотники як в повітрі, так і на морі і на суші, а для цього потрібні новий рід військ, щоб використовувати безпілотники масово і мати перевагу над ворогом на полі бою!
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Хомчак буде діяльним, або бездіяльним в залежності від того, скільки беня йому забашляв. Бо інакше він нізащо з цими манкуртами жидівськими не з'вязався б! Зрадник!Адназначно!
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Спеціально провокує найкращого президента Всесвіту.
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Потом сообщат об очередном "самоубийстве" в туалете....
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бо срати хмуйло хотіло на тебе, зюзя і на всю твою зрадницьку хвормулу
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Ні МО, ні прес-центру ООС віри вже нема: вони брешуть - іце доведено. Занижують кількість обстрілів наших позицій, щоб зе-владі подобалося і картинку відповідну наркоші-головкому створити, про поранених не повідомляють, а вони потім помирають у шпиталі ...
Це, називається, "побратими" ?
Зе-виродків ніщо не спинить: війська відводитимуть.
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Україна УНІТАРНА держава.
За яку варто боротись !
І ніякі членограї нам не завадять !
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Під час війни завжди так, хтось вибирає порох а хтось вазелін, дивлячись як збирається зустрічати ворога.
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Даже дибил понял что ка ктолько наша армия отойдёт , сепары мгновенно займу ровно ту територию до какой отойдёт наша армия. ******* по моему именно этого и хочет..
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спочатку тре дороги там розбудувати, щоб комфортно було їхати
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Все Президенты Украины( то ли по договорённости,то ли от животного страха перед московской Ордой) финансируют из бюджета страны(войну) обучение в школах на русском языке,а кремлёвский Хфюрер заходит причинно на территорию Украины и даже нагло зашёл со стороны Новоазовска.(потом россияне подвезли за 100 км пьяных шахтёров и прикрылись ими) ,чтобы отстаивать интересы русскоговорящих
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