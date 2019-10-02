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 Общество
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 Не менее 38 детей погибли от мин на Донбассе с 2014 года, - ЮНИСЕФ

По меньшей мере 38 детей погибли, еще 128 были ранены в результате разрыва мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны на Донбассе с 2014 года.

По данным ЮНИСЕФ, более 200 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными остатками войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Еще в сотнях семей с детьми кто-то из членов семьи пострадал от мин и взрывоопасных остатков войны. Приведенные цифры отражают только подтвержденные данные, фактически таких случаев, к сожалению, гораздо больше", - заявляет ЮНИСЕФ, который совместно с Датской группой по разминированию (ДРБ-ДГР) представил результаты исследования "Оценка потребностей детей, пострадавших от мин или взрывоопасных остатков войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 детей пострадали при взрыве гранаты на оккупированной части Луганской области

Указанные цифры - данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, собранные по состоянию на 31 августа 2019 года.

По результатам исследования ДРБ-ДГР и ЮНИСЕФ совместно с Офисом уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека разработали рекомендации по усилению помощи семьям, дети в которых пострадали от мин или взрывоопасных остатков войны.

В частности, они советуют обратить внимание на возможности привлечения международной экспертизы для обеспечения детей высококачественными функциональными протезами, a также непрерывной медицинской и психологической помощью, доступными инклюзивными услугами. Не менее важно разработать соответствующую законодательно-правовую базу по обеспечению прав потерпевших. Государство должно предоставлять социальное сопровождение семьям с момента инцидента до полного выздоровления пострадавшего, отмечают в ЮНИСЕФ.

Эти и другие рекомендации планируют подать на рассмотрение Кабинету министров Украины для быстрого формирования национальной социальной политики по всесторонней поддержке пострадавших от мин.

Также читайте: Оккупанты вопреки нормам международного гуманитарного права готовят детей к службе в вооруженных силах РФ, - прокуратура АРК

Также организации призвали международное сообщество присоединиться и сделать финансовый вклад для поддержки пострадавших от мин в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3151766
 
 
 Топ комментарии
 
никуда они не поедут им там хорошо. По ним не стреляют платят пенсии , а за коммуналку они мало платят,кредиты которые взяли до войны не выплачивают Украине.
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Військовий стан вже вводили тимчасово, так тут було вереску до небес.
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Что, "Игорок", "ремиссия" закончилась? Пора по-новой, курс галоперидольчику?
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Потрібно вводити Воєнний стан і евакуйовувати місцеве населення з зони бойових дій і забороняти повертатись в зону бойових дій! Це можна зробити тільки після введення особливого правового режиму Воєнного стану!
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никуда они не поедут им там хорошо. По ним не стреляют платят пенсии , а за коммуналку они мало платят,кредиты которые взяли до войны не выплачивают Украине.
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Військовий стан вже вводили тимчасово, так тут було вереску до небес.
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Воєнний стан потрібно вводит не на місяць а на 5 років, щоб проводити системну боротьбу з терористами та колаборантами! На місяць воєнний стан вводять клоуни, такі як порошенко!
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Что, "Игорок", "ремиссия" закончилась? Пора по-новой, курс галоперидольчику?
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Ви знову вважаєте себе психіатром?
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Чого "знову"? Я ним і був... Надивився, в свій час, на подібних тобі...
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Бог крає грішників на їхніх дітях. Так говорить Біблія.
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Пусть детки скажут спасибо родителям, вопившим "Путин, приди! Путин, введи!", и заявляющим: "Идите нахер, со своими протестами, и отстаиванием Украины! Мне похер, какая власть! Лишь-бы, пенсию, платили...".
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