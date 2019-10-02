 Не менее 38 детей погибли от мин на Донбассе с 2014 года, - ЮНИСЕФ

По данным ЮНИСЕФ, более 200 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными остатками войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Еще в сотнях семей с детьми кто-то из членов семьи пострадал от мин и взрывоопасных остатков войны. Приведенные цифры отражают только подтвержденные данные, фактически таких случаев, к сожалению, гораздо больше", - заявляет ЮНИСЕФ, который совместно с Датской группой по разминированию (ДРБ-ДГР) представил результаты исследования "Оценка потребностей детей, пострадавших от мин или взрывоопасных остатков войны".

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Указанные цифры - данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, собранные по состоянию на 31 августа 2019 года.

По результатам исследования ДРБ-ДГР и ЮНИСЕФ совместно с Офисом уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека разработали рекомендации по усилению помощи семьям, дети в которых пострадали от мин или взрывоопасных остатков войны.

В частности, они советуют обратить внимание на возможности привлечения международной экспертизы для обеспечения детей высококачественными функциональными протезами, a также непрерывной медицинской и психологической помощью, доступными инклюзивными услугами. Не менее важно разработать соответствующую законодательно-правовую базу по обеспечению прав потерпевших. Государство должно предоставлять социальное сопровождение семьям с момента инцидента до полного выздоровления пострадавшего, отмечают в ЮНИСЕФ.

Эти и другие рекомендации планируют подать на рассмотрение Кабинету министров Украины для быстрого формирования национальной социальной политики по всесторонней поддержке пострадавших от мин.

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Также организации призвали международное сообщество присоединиться и сделать финансовый вклад для поддержки пострадавших от мин в Украине.