 Комиссия Киеврады поддержала переименование проспекта космонавта Комарова в проспект Любомира Гузара

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Вклад архиепископа в развитие украинской греко-католической церкви трудно переоценить. Гузар перенес свою резиденцию из Львова в столицу, подчеркивая тем самым национальное, а не локальное значение УГКЦ.

"Уже несколько десятков лет Блаженнейший Любомир Гузар остается моральным авторитетом для целого поколения украинцев. Благодаря ему греко-католическая церковь стала не просто одной из самых популярных в Украине, но и теперь включена в мировой христианский контекст. Зато фигура космонавта Комарова не связана с Украиной и есть только наследием советского прошлого. Поэтому вполне целесообразно переименовать соответствующий проспект в честь выдающегося архиепископа", — отметил заместитель городского головы — секретарь Киеврады Владимир Прокопив, который был инициатором переименования.

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Общественное обсуждение соответствующего вопроса проходило с 15 мая по 15 июля 2018 на официальном сайте КГГА. К голосованию присоединился 1091 человек. Из них 85% поддержали идею переименования. Против высказались только 163 голосовавших.

По информации Киеврады, инициативу переименования проспекта Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара поддерживает и духовенство УГКЦ и руководство греко-католической церкви.

Указанный проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киеврады.

Любомир Гузар — украинский религиозный деятель, священник, епископ, Верховный архиепископ Львовский, десять лет был патриархом-предстоятелем Украинской греко-католической церкви.

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