 Во время дежурства в ДТП на Полтавщине погибла патрульная полицейская Фетч

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Марина заступила на дежурство на дорожную станцию патрульной полиции в городе Лубны (автодорога М-03 "Киев-Харьков-Довжанский").
Предварительно, около 16 часов на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. На требования полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования, патрульными удалось остановить его примерно в 4 километрах от дорожной станции. Во время поверхностной проверки у водителя и в салоне авто Volkswagen Passat обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.
Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat, и оформление админматериалов, предусмотренных ст. 130 КУоАП, патрульная Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу. В это время другой микроавтобус Mercedes Sprinter совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом.
Несмотря на попытки полицейских реанимировать свою коллегу и оперативно предоставленную ей домедицинскую помощь, патрульная скончалась на месте.
Марина Фетч несла службу в рядах патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года. У нее остался 10-летний сын.
RIP
Царство небесное Марине.
інакше-такі трагічні випадки....
Царство Небесне тобі, раба Божа.
может она нормальная, а ты ее еще и обозвал "рабой бошьей"(твой божок - истребил миллионы, почитай, разрывал детей и прочие кошерные вещи), фу!
и ты еще спрашиваешь не раб ли я егО?
.....
Да, я егО раб(прикладывается к мощам ыысуса, камлает на барабане мантры), прямо места не нахожу чтобы записаться в рабы к маньяку
может это ты так троллишь, тогда - "респект", купился, но если ты это серьезно, то на больных не обижаются.
Хоча, як по мені, запоребріковим на все начхати. Чи не так?
(то что это упал 1 из 10000, к тому же был пьян и в лаптях, веруны и попы, скромно "забывают")
Видать реально коллега Поклонской. Иди, шоле, пару раскрашенных досок "намоли"
Шкода її.
Хотела бы безопасной жизни - пошла бы кассиром в супермаркет.
Ни грамма не жалко..
******* уже так на дорогах своими поборами, что жалости нет..
Это прилетела карма, а ее не купишь не не продашь...
И мне пох что ее кто-то переехал...
Они только бабки гребут на трассах, и постановы левые выписывают..
Так что дорога в ад, ей выписана..
Аминь.
Могу и на рожу твою дождь золотой устроить..
Ты видно мусор?
Мусора это диагноз...
Так что жили как собаки, а дохнут как крысы..
А это законно? Сами нарушают.
Мої щирі співчуття родичам.