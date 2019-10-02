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Все про:ДТП (5783) Полтавщина (513) смерть (6154) патрульная полиция (1326)

 На Полтавщине во время дежурства в ДТП погибла патрульная полицейская Фетч

Сегодня, во время выполнения служебных обязанностей, в ДТП в Полтавской области погибла 35-летняя патрульная полицейская Марина Фетч.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Марина заступила на дежурство на дорожную станцию ​​патрульной полиции в городе Лубны (автодорога М-03 "Киев-Харьков-Довжанский").

Предварительно, около 16 часов на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировании. На требования полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования, патрульными удалось остановить его примерно в 4 километрах от дорожной станции. Во время поверхностной проверки у водителя и в салоне авто Volkswagen Passat обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

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Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat, и оформление админматериалов, предусмотренных ст. 130 КУоАП, патрульная Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу. В это время другой микроавтобус Mercedes Sprinter совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом.

Несмотря на попытки полицейских реанимировать свою коллегу и оперативно предоставленную ей домедицинскую помощь, патрульная скончалась на месте. 

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Марина Фетч несла службу в рядах патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года. У нее остался 10-летний сын.

Источник: https://censor.net.ua/n3151759
 
 
 Топ комментарии
 
Через якогось мудака загинула ця жінка, залишивши дитину сиротою.Жаль! Пора на дорогах наводити жорсткий порядок ,всяка рвань голозада. що розжилась на машину, геть з котушок з"іхала- незважає ні на які знаки і розмітку. В моєму селі перейти дорогу по пішохідному переходу смертельно небезпечно, ніхто з маси цих придурків і не думає зупинитись, жене під с то км. Я за своі майже сорок років водійського стажу такого бардака, як зараз, не бачив ніколи.
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Симпатична жіночка... І загинула через якихось вилупків.
RIP
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Симпатична жіночка... І загинула через якихось вилупків.
RIP
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Милое доброе лицо. Очень жаль женщину и её мальчика, оставшегося сиротой в 10 лет.
Царство небесное Марине.
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сложная работа и рискованная, хоть и сам их критикую, но мир ее душе, выполнила свой долг
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Сльозу пробило. Ну як так, як той АЛЕНЬ не зміг зреагувати?
Царство Небесне тобі, раба Божа.
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та да...якось трохи непрофесійно, але це не проблема загиблої, це проблема підготовки кадрів, які діяти в стандартах.
Шкода її.
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Жалко что погибают хорошие люди, а такое как ты продолжает гадить на земле.
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Работа у неё такая. Она сама её выбрала.
Хотела бы безопасной жизни - пошла бы кассиром в супермаркет.
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Через якогось мудака загинула ця жінка, залишивши дитину сиротою.Жаль! Пора на дорогах наводити жорсткий порядок ,всяка рвань голозада. що розжилась на машину, геть з котушок з"іхала- незважає ні на які знаки і розмітку. В моєму селі перейти дорогу по пішохідному переходу смертельно небезпечно, ніхто з маси цих придурків і не думає зупинитись, жене під с то км. Я за своі майже сорок років водійського стажу такого бардака, як зараз, не бачив ніколи.
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На одну аваковскую собаку взяточницу меньше..
Ни грамма не жалко..
******* уже так на дорогах своими поборами, что жалости нет..
Это прилетела карма, а ее не купишь не не продашь...
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Аристрах - ты реальный законченный УРОД...
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Я реально таких мразей не навижу..
И мне пох что ее кто-то переехал...
Они только бабки гребут на трассах, и постановы левые выписывают..
Так что дорога в ад, ей выписана..
Аминь.
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Главное что тебе нравится...
Могу и на рожу твою дождь золотой устроить..
Ты видно мусор?
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Сміття тут в коментах лише одне - його побачиш у дзеркалі.
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Видел подобное, когда одних остановили менты (ой, полиция ныне), а другой от страха лупанул в задок остановленного! Потому что ничего хорошего не ожидают от погононосителей! Хотя и водилы охамели.Всем Бог судья, если что!
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Штраф за не включённую «аварийку» во время остановки водителя полицией?

А это законно? Сами нарушают.
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Дуже шкода дівчину, але для поліцейських мають бути відпрацьовані службові правила, які мали б на меті захист и безпеку людини... У данному випадку повинні були бути дотримані умови, за яких зупений автомобіль з патрульними знаходився у безпечній зоні, а службовий автомобіль був би для них захистом...
Мої щирі співчуття родичам.
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