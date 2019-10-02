 "Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо. На предложение выйти в парламент и объяснить на камеры обществу и парламентариям, как это будет происходить, такое предложение было проигнорировано, как и призыв фракции фактически вызвать в парламент министра иностранных дел, который, кстати, очень странный. Потому что, например, сейчас будет происходить заседание фракции, на которую по нашей просьбе пришел министр экономики, чтобы объяснить логику рынка земли. Обращение спикера игнорируются, потому что было сказано, что мы обратились и министр иностранных дел, никто из Генерального штаба не готов приходить, не может приходить ... Это показывает только одно - что готовых ответов на эти вопросы нет", - заявил Юрчишин.
Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что ЛДНР будут продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.
ЛДНР также призвали президента Владимира Зеленского "не диктовать условия". Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявляют в ЛДНР.
ЛДНР также требуют согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный Зеленским.
"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - говорится в заявлении.
Виктор Пелевин, "Желтая стрела"
Крыса квартальная юлит, и хорошо знает почему. Оно еле еле патякает типа все нормально лично обещаю. Ничего не обьясняет, на вопросы не отвечает - - тупо полный мороз. Гнида ЗЕлёная а почему ты кацапским журналистам постоянно всё обьясняешь???
И это слово - "постоянный".Вот именно это - постоянный особый статус гнойника на теле страны.
Но на рояле то хоть сыграл?
Завтра Зеленский возьмет в охапку свою семью и уедет например в Израиль, который его никогда не выдаст.
кто ему помешает ?
А перед этим , несколькими днями ранее Натаньяху был у Путина. Вот и интаресно, какую весточку Натаньяху привозил к Зе ?
Вот только, они могут понравиться только РАШКЕ!
Зеля продался Уйлу с потрохами.
Стоять Разумков і Зеленський зі смартфоном. Зеленський щось бубнить Разумкову про "державу в смартфоні", махаючи перед ним гаджетом і тикаючи в нього пальцем: "ти ж в державу не забудь котів, слонів, зоопарк, Лисого, кожної тварі по парі, мою Лєнку, ігровиє автомати, дєвочєк побольше, порнухі.." Тут рука не втримує смартфон і він падає в калюжу. Разумков: "П..триндець державі" Зеленський (виймає з калюжі розбитий брудний смартфон) : "Да всьо с нім будєт хорошо. Га-рантірую."
Единственное отличие - это актёр, и ему не наплевать на мнение толпы. Если дать ему понять, что номер исполнен плохо, может и перепоёт. С По такой номер не пройдёт, того можно было ударить только по кошельку.
Хотя помнится другой знаменитый актёр Нерон, он не только сам плохо закончил, но и родину спалил.
"Были личные гарантии презедента ..." - а, вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
От ордловців щас крючить нєпадєтцкі-продинамить їх
Зе...
🤗
А личная гарантия ***** тоже сгодится?
Надо представить сдачу Донбасса как победу .
gaulajter stav.
Днепр.
https://www.youtube.com/watch?v=0FtyDa55-vk&feature=push-u-sub&attr_tag=1lxX7dWx6JD4kxVa%3A6