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 Политика Украины
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 "Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что во время закрытой встречи президента Владимира Зеленского с главами парламентских фракций глава государства ничего не разъяснил по применению так называемой формулы Штайнмайера на Донбассе.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо. На предложение выйти в парламент и объяснить на камеры обществу и парламентариям, как это будет происходить, такое предложение было проигнорировано, как и призыв фракции фактически вызвать в парламент министра иностранных дел, который, кстати, очень странный. Потому что, например, сейчас будет происходить заседание фракции, на которую по нашей просьбе пришел министр экономики, чтобы объяснить логику рынка земли. Обращение спикера игнорируются, потому что было сказано, что мы обратились и министр иностранных дел, никто из Генерального штаба не готов приходить, не может приходить ... Это показывает только одно - что готовых ответов на эти вопросы нет", - заявил Юрчишин.

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Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151756
 
 
 Топ комментарии
 
На предложение выйти в парламент и объяснить на камеры обществу и парламентариям, как это будет происходить, такое предложение было проигнорировано

Крыса квартальная юлит, и хорошо знает почему. Оно еле еле патякает типа все нормально лично обещаю. Ничего не обьясняет, на вопросы не отвечает - - тупо полный мороз. Гнида ЗЕлёная а почему ты кацапским журналистам постоянно всё обьясняешь???
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где-то так всё происходит

"Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу - Цензор.НЕТ 5619
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Власти ЛДНР сделали совместное заявление по поводу подписания формулы Штайнмайера, которое состоялось накануне в Минске.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что ЛДНР будут продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.

ЛДНР также призвали президента Владимира Зеленского "не диктовать условия". Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявляют в ЛДНР.

ЛДНР также требуют согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный Зеленским.

"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - говорится в заявлении.
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Это пипец. Зеля что-то там решил с рептилоидами ( и сам рептилоид) и в секретном незаконном формате все это проворачивает. И главное,что это все дерьмо никогда не выполнится. Сепары никогда не согласятся освобождать оккупированные территории.Их нужно вывозить из Украины в паРашу в гробах. Что себе фантазирует Зеля непонятно и в чьих целях он действует непонятно. Все секретно. Все наперсточники, а украинцы заложники. Нужно требовать от Зели, чтобы он бросил эту всю х-рню и организовывал другой формат переговоров - Будапештский- с Америкой, Британией, Германией. Макрона нужно выкидывать из переговоров, он ЧМО продажное и путинская отрыжка.
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Хай віддадуть полонених, а потім буде війна, як і до того! Всі ці формули війну не зупинять, поки не буде знищено всіх терористів. Тому перейматись не варто, війна буде продовжуватись вічно, поки в росії не вимруть всі терористи та дебіли, які готові йти вбивати за гроші.
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оно зеуклонист все что хочет подпишет дебил
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Долбое..ы не понимают что принятое под давлением не признается законом.
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"Дождались"... Ешьте, "зелебобики"... Вы хотели быстрого прекращения неприятностей? Войны, например... Получите и распишитесь...
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"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера"
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Никто, абсолютно никто не может дать гарантии, что следующая секунда наступит. А тот миг, в котором мы действительно живем, так короток, что мы даже не в состоянии успеть ухватить его и способны только вспоминать прошлый.
Виктор Пелевин, "Желтая стрела"
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О, нет базара - всё будет хорошо. Только вот хорошо - для кого???
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Хорошо , все будет хорошо . все будет хорошо , я это знаю -знаю !
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Вакарчук не понял, этого следовало ожидать. Хороший парень это не профессия.
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можно подумать шмаркля понимает шо накоив.
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шмакля это хото? Лолита мальдивская?
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Шмаркля, кацапе, це Моніка: Сцикло, Турецько, Трускавецька, Шаурмовська, Фонтансько, Членопіаністсько, Граніцоотодвігасько Зеленські.
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Любитель и большой защитник гей парадов, а поясни что можно\нужно понять из фразы ******* -- "мамай клянусь всё харашо будет" ???
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не успел ответить этой сепарше рьяной защитнице гей парадов Игорь Д Её уже в спам заткнули...найс)))
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кто о чем, а вшивый о бане. питарас тебе не надоело?
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На предложение выйти в парламент и объяснить на камеры обществу и парламентариям, как это будет происходить, такое предложение было проигнорировано

Крыса квартальная юлит, и хорошо знает почему. Оно еле еле патякает типа все нормально лично обещаю. Ничего не обьясняет, на вопросы не отвечает - - тупо полный мороз. Гнида ЗЕлёная а почему ты кацапским журналистам постоянно всё обьясняешь???
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Дьявол спрятался в деталях, в одной строчке, в одной фразе, в ОДНОМ слове.
И это слово - "постоянный".Вот именно это - постоянный особый статус гнойника на теле страны.

"Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу - Цензор.НЕТ 9133
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Ключевая фраза - ПО УКРАИНСКИМ ЗАКОНАМ!
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Так ОБСЕ и скажет, что выборы были проведены "ПО УКРАИНСКИМ ЗАКОНАМ" и можна эту ключекву фразу "засунути собі в сраку". Украина в признании "правильности выбора" права голоса не имеет, только ОБСЕ.
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Зеленский **** иди нахер вместе со Штанмаером !
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Та иди ты нафуй уже, вонючая кацапская мразь-все ветки засрал! Пшел вон!
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а ты плюнь в монитор, легче станет
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Ось як люди виправдовують свій вибір за зе-бидло!
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Как может Зеленский, а ТЕМ БОЛЕЕ Кучма, гарантировать, что закон будет действовать на постоянной основе??? "Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу - Цензор.НЕТ 8512
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Так законы же того... можно и переписать. С ЦИК же получилось.
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ра Зеленского с главами парламентских фракций глава государства ничего не разъяснил по применению так называемой формулы Штайнм Источник: https://censor.net.ua/n3151756
Но на рояле то хоть сыграл?
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Он лучше сделал, он сказал, что лично гарантирует, ведь у него есть сила поддержки неимоверная... диванная, которая хочет прекратить стрелять, чтобы не уклоняться от армии...
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Уже даже Таня Черновол поняла что сначала ВР принимает закон, по которому будут проходит выборы и деоккупация Донбасса.
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А в чем именно эти личные гарантии президента состоят. Он что из своего кармана возместит ущерб или личные гарантии президента состоят что он скажет "извини, не получилось"?
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ну да , скажет "я попытался, но не получилось"
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что значат "личные гарантии" профессионального вруна (профессия актера предполагает постоянное перевоплощение) ?
Завтра Зеленский возьмет в охапку свою семью и уедет например в Израиль, который его никогда не выдаст.

кто ему помешает ?
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Для таких ситуаций у Украины должны быть туристы Петренко и Баширенко с флаконом духов. С Израилем из-за таких Петрштейнов и Башировичей никто не шутит.
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просто перед всей этой движухой, к Зеле приезжал Натаньяху.
А перед этим , несколькими днями ранее Натаньяху был у Путина. Вот и интаресно, какую весточку Натаньяху привозил к Зе ?
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"готовые ответы" ЕСТЬ!
Вот только, они могут понравиться только РАШКЕ!
Зеля продался Уйлу с потрохами.
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Правда кому именно будет хорошо президент не уточнил.
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Тоси-боси, чикен-пикин не ссыти ребзя я все порешал. Типа такого?
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"Личные гарантии президента, что все будет хорошо" "Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу - Цензор.НЕТ 8695 Так гарно, як в Америці, чи ще краще "Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу - Цензор.НЕТ 3739
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Нужно быть уж очень доверчивыми дурнями,чтобы связывать себе руки определенными правилами игры, в то время как сам партнер в любую минуту готов наплевать на всякие правила, когда они для него невыгодны./А..Г./

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Да шо будет, то и будет. Хуже не будет, дальше не куда. А потому не будет, что при любых обстоятельствах МЫ ВЫЖИВЕМ. Но стоять на коленях хватит, 5 лет в пустую, до Нового года.
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А что ждать все решилось 21 апреля, а сейчас только юридическое оформление..
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на цензорі вже хтось написав, що моніка може лічно гарантіровать тільки мінєт.
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***** и ******* уже давно договорились. ЗЕбил настолько явно подмахивает кремляди шо даже среднестатистически зритель Шапито 95 понял на чью мельницу мерзкий шут водичку льёт.
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Персональні гарантії "хорошо" - це все одно, як гарантія "аби не гірше".

Стоять Разумков і Зеленський зі смартфоном. Зеленський щось бубнить Разумкову про "державу в смартфоні", махаючи перед ним гаджетом і тикаючи в нього пальцем: "ти ж в державу не забудь котів, слонів, зоопарк, Лисого, кожної тварі по парі, мою Лєнку, ігровиє автомати, дєвочєк побольше, порнухі.." Тут рука не втримує смартфон і він падає в калюжу. Разумков: "П..триндець державі" Зеленський (виймає з калюжі розбитий брудний смартфон) : "Да всьо с нім будєт хорошо. Га-рантірую."
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Єдині гарантії від Моніки Зелінскі, яким ще можна було б повірити це - " Готова принять в любое времья во все дирки". Все решта то є просто її жарти 😕
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******* а чего ты своим ЗЕбилам под личные гарантии не пообещал Петю посадить? Ото б ЗЕбилы кипятком ссали......Шо такое *******? когда Петю посадишь, бо зебилятня твоя уже лютует усераеца..всё ждут когда Петю посадят, дал бы им личные шутовские гарантии.
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Уже не ждут. Так - повизгивают иногда.
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О Зе.
Единственное отличие - это актёр, и ему не наплевать на мнение толпы. Если дать ему понять, что номер исполнен плохо, может и перепоёт. С По такой номер не пройдёт, того можно было ударить только по кошельку.
Хотя помнится другой знаменитый актёр Нерон, он не только сам плохо закончил, но и родину спалил.
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"глава государства НИЧЕГО не разъяснил по применению так называемой формулы Штайнмайера на Донбассе" - да, это просто фрутис какой-то.Источник: https://censor.net.ua/n3151756
"Были личные гарантии презедента ..." - а, вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
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Запросто, надо зайти в банк и попросить кредит, произнеся волшебную фразу - "Лично гарантирую"...
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"Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу - что все будет хорошо, это очередная шутка.
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По мнению долбаных порохососов хорошо быть не должно,только хуже,ибо придётся Пеца сажать
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Спокойно спите жители Багдада! Все будет хорошо .)
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Які гарантії? Що воно може гарантувати? А якщо не буде по його, як він відповість? Застрелиться?
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Та це фігня!!
От ордловців щас крючить нєпадєтцкі-продинамить їх
Зе...
🤗
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«Щедрость обещаний королей лично им самим ничего не стоит»
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Это как Медведчук Коломойскому в 2014-м говорил? "Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу - Цензор.НЕТ 8782
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Личные гарантии Моники Зеленски, которая постоянно врет, это конечно серьезно.

А личная гарантия ***** тоже сгодится?
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Не зміг Петя вернути втрачені території за 5 років - тож маємо що маємо. Хоча обіцяв АТО за лічені години.
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щоб щось прояснити треба опилюднити телефоні перемови ***** та Зейла, але ж Україна не СшА де демократія діє реально.
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"Мамой клянусь, хотел просто остановить войну!!!"
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Скорее всего речь идет о Большом сговоре в Четверке . Пу снится Гаага , надо помириться с Заподом и получить гарантии непркосновенности после ухода на пенсию .
Надо представить сдачу Донбасса как победу .
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Представляю как это зеленое чмо мурчало, гнусавило, блеяло и заикалось отвечая на вопросы глав парламентских фракций, уверенна перед встречей памперс несколько раз меняла эта сопля зелёная)
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Ну мені тепер цікаво,а ДЕ ЗЕЛЕБОТИ? Не забувайте,що Порохоботи спитають з вас по повному!! І що тепер Білецький там створює,а прдажні Свободовці,а Самопоміч--ВИ ВСІ СУКИ ПОПАЛИ НА КРЮЧОК ПУТІНА І ЗАГЛОТНУЛИ ЦЮ НАЖИВКУ ПО САМІ НІКУДИ,а тепер голову в жопу втягуєте,а запам*ятайте----буде ще хуже,готуйтесь!!! Порох не був ідеалом,але те що він робив було вірним шляхом,а всі купились на Голобородька і що? Зайдіть немощні на сайти і почитайте хто і де сидить,або хоч інтерв*ю Безсмертного послухайте хто при владі,****,рашист на рашисті!!!! Не вірив всіляким там мольфарам,але тепер бачу,шо все йде до того,про що говорив Нечай!!! АМІНЬ УКРАЇНІ!!!! Зробили це РАЗОМ!! ПІ...и!!!!!
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Не может он открыть карты . Уход рфии из Донбасса должен должен выглядеть как победа русского мира .
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А каков жук Кучма при Порошенко ушел в отставку с поста переговорщиков, вот теперь понятно почему потому что никто на дал ему согласие на подписание подобных бумаг все становится явным даже если кто то очень этого не хочет Главное этим не дать вовремя сбежать в Ростов Про Монику промолчу "Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу - Цензор.НЕТ 1642
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