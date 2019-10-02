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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3096) реформы (3405) децентрализация (438)

 Зеленский назвал 8 основных задач Комиссии по вопросам правовой реформы. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил основные направления работы Комиссии по вопросам правовой реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назвал 8 основных задач Комиссии по вопросам правовой реформы 01

"Законопроекты, недавно принятые Верховной Радой, перезапускают очень важные глобальные процессы в нашем государстве. Теперь время для более системных и глубоких шагов в законодательной сфере Украины", - подчеркнул Зеленский, открывая заседание Комиссии по вопросам правовой реформы, которое состоялось в Офисе Президента.

По словам президента, Комиссия должна среди прочего сосредоточиться на продолжении конституционной реформы в части децентрализации.

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"В частности, это - конституционный фундамент для децентрализации. Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления. Существует неопределенный статус и полномочия территориальных общин, нет возможности реформировать власть на уровне районов и областей. Ориентирами в этих вопросах для нас должны быть Европейская хартия местного самоуправления и лучший мировой опыт", - заявил он.

Зеленский отметил, что Комиссия по вопросам правовой реформы также должна разработать изменения в раздел Основного Закона о правах человека.

Зеленский назвал 8 основных задач Комиссии по вопросам правовой реформы 02

"Граждане должны иметь права, позволяющие им принимать решения на местном уровне. Имею в виду, в частности, плебисциты, а также право участия граждан в принятии решений на национальном уровне", - сказал он.

Еще одним приоритетом работы Комиссии Президент назвал правовые вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий. Зеленский отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

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"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - отметил Зеленский.

Глава государства также заявил о необходимости стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.

Зеленский назвал 8 основных задач Комиссии по вопросам правовой реформы 03

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, - а в некоторых случаях и освобождение от нее, - за сотрудничество с оккупационными властями", - отметил Президент.

Также Комиссия должна пересмотреть подход к проведению судебной реформы, ведь неприемлемо пребывание значительной части судей в "подвешенном" состоянии из-за неэффективных процедур квалификационных оценок. Президент считает, что ручное управление судами необходимо ликвидировать как явление, и в то же время нужно восстановить доверие к украинским судам.

"Можем многое еще говорить, но есть одно красноречивое доказательство провалившейся реформы - это уровень доверия граждан к украинским судам. Больше, чем судьям, украинцы не доверяют только российским средствам массовой информации. Нам с вами нужно это менять", - подчеркнул Зеленский.

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Еще одно направление работы Комиссии - законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины. "А именно - лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушением в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, что не соответствует европейским традициям", - отметил Президент.

Зеленский назвал 8 основных задач Комиссии по вопросам правовой реформы 04

Кроме того, Комиссия должна предложить идеи для реформы прокуратуры в части внедрения эффективных механизмов для координации роли Офиса Генерального прокурора, согласованных действий органов власти, процессуальной самостоятельности и независимости прокуроров.

Также среди задач Комиссии - разработка инициатив для дальнейшей гуманизации уголовного процессуального законодательства, внедрения эффективных и экономичных процедур расследования и судебного рассмотрения производств.

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Напомним, Комиссия по вопросам правовой реформы является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Ее основная задача - содействие дальнейшему развитию правовой системы государства на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств.

Источник: https://censor.net.ua/n3151754
 
   
 Топ комментарии
 
Только не надо про комисии. Когда в отставку, предатель?
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Президент Украины Зеленский,мля. Уже можно смеяцца?!
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любопытно, что тупорылый и некомпетентный клоун понимает в юриспруденции, что бы заняться правовыми реформами..
ЗЫ.. Понятно, что Богдан и Пукшин воспользуются реформами и под шумок намутят пару сотен миллионов баксов..
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Даешь Особый статус всем регионам!!!
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ты шо головой тронулся?!.. или это такой глупый сарказм?!
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Это следующий этап Зеленский назвал 8 основных задач Комиссии по вопросам правовой реформы - Цензор.НЕТ 1763. Так захочет народ в этих регионах. Почему в Донецке будет русский язык государственным, а в Бердянске нет? Федерализация будет расползаться повсюду. Это бомба замедленного действия.
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Только не надо про комисии. Когда в отставку, предатель?
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опа на! ))) так ты зубожилое ЗЕбильное чмошное существо! а я то думаю, что оно топит за Монику по каждому поводу. что не так? ответ-на рашке баранам убили мозг телевизором за 2 года, у нас убили за 3 месяца, а теперь башку поменяли местами с #опой, тебе в том числе.
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третья фотография сверху никакого отношения к порошенко не имеет
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Не так что от корыта оторвали,не так что схемы рушат и главный вопрос как и где харчеваться дальше.
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Президент Украины Зеленский,мля. Уже можно смеяцца?!
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любопытно, что тупорылый и некомпетентный клоун понимает в юриспруденции, что бы заняться правовыми реформами..
ЗЫ.. Понятно, что Богдан и Пукшин воспользуются реформами и под шумок намутят пару сотен миллионов баксов..
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нова тенденція в судах: просту справу, яку можна розглянути за 1-2 засідання, розглядають на 5-7, рішення замість 2-3 сторінки пишуть на 10-15, дають цитати з кодексів.
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перестраховуются, они всегда боятся при смене власти
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ні! просто судова система перетворилася на закриту бізнесову корпорацію, яка замкнулася на саму себе і працює сама на себе.
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...І цитати з рішень ЄСПЛ.
А ще подаєш заяву у січні, а перше засідання призначають на вересень.
А ще якщо суддя не хоче розглядати справу, то під надуманими приводами відправляє заяву "на усунення недоліків".
А ще апелячка приймає як доказ документи, створені після винесення рішення райсудом про події, що сталися після винесення рішення.
А ще райсуди та апелячка ніяк не зважають на практику ВС.
Та й сам ВС чхать хотів на свою ж практику.
Багато чудес стали нормою за останні роки.
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це називається - катастрофа. Але це керована штучна катастрофа. В цієї катастрофи мають бути автори.
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Сепар, продовжує розпорошувати Україну. Але від того менш дурним не стає.
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неплохо, много красивых слов, но важна их реализация на деле
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"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - отметил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3151754
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Таки конфлікт, а не війна? Хто з ким конфліктує?
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Это какой-то сюр! Он же клоун! Какие «основные задачи правовой реформы»?!?!?! Вы совсем там ипанулись?!?!
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Що він народу голови засирає Богдано-Портновськими реформами, нехай зечмо рокаже народу за що і за скільки він так неперевершено відсмоктав у ***** в "штайнмахерській" позі
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Знову після "штайнмахерського" відсосу найсвіжіший : "Граждане должны иметь права, позволяющие им принимать решения на местном уровне. Имею в виду, в частности, плебисциты, а также право участия граждан в принятии решений на национальном уровне",Источник: https://censor.net.ua/n3151754
Тобто якісь ватний поселок може приймати рішення про спорудження памятника *****, сраліна, члніна, заборону державної мови і т.д.і т.п.
Так в ***** навіть абхази не відсмоктували
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Зеленский! Делай и не оглядывайся.Вся коррумпированная свора ,оторванная от потоков зубы сотрет до корней от бешенства. А вам свое робить.Когдато надо начинать. И так от Украины одни лохмотья остались, народ кто умеет работать разбегается.
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