 Зеленский назвал 8 основных задач Комиссии по вопросам правовой реформы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Законопроекты, недавно принятые Верховной Радой, перезапускают очень важные глобальные процессы в нашем государстве. Теперь время для более системных и глубоких шагов в законодательной сфере Украины", - подчеркнул Зеленский, открывая заседание Комиссии по вопросам правовой реформы, которое состоялось в Офисе Президента.

По словам президента, Комиссия должна среди прочего сосредоточиться на продолжении конституционной реформы в части децентрализации.

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"В частности, это - конституционный фундамент для децентрализации. Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления. Существует неопределенный статус и полномочия территориальных общин, нет возможности реформировать власть на уровне районов и областей. Ориентирами в этих вопросах для нас должны быть Европейская хартия местного самоуправления и лучший мировой опыт", - заявил он.

Зеленский отметил, что Комиссия по вопросам правовой реформы также должна разработать изменения в раздел Основного Закона о правах человека.

"Граждане должны иметь права, позволяющие им принимать решения на местном уровне. Имею в виду, в частности, плебисциты, а также право участия граждан в принятии решений на национальном уровне", - сказал он.

Еще одним приоритетом работы Комиссии Президент назвал правовые вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий. Зеленский отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

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"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - отметил Зеленский.

Глава государства также заявил о необходимости стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, - а в некоторых случаях и освобождение от нее, - за сотрудничество с оккупационными властями", - отметил Президент.

Также Комиссия должна пересмотреть подход к проведению судебной реформы, ведь неприемлемо пребывание значительной части судей в "подвешенном" состоянии из-за неэффективных процедур квалификационных оценок. Президент считает, что ручное управление судами необходимо ликвидировать как явление, и в то же время нужно восстановить доверие к украинским судам.

"Можем многое еще говорить, но есть одно красноречивое доказательство провалившейся реформы - это уровень доверия граждан к украинским судам. Больше, чем судьям, украинцы не доверяют только российским средствам массовой информации. Нам с вами нужно это менять", - подчеркнул Зеленский.

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Еще одно направление работы Комиссии - законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины. "А именно - лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушением в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, что не соответствует европейским традициям", - отметил Президент.

Кроме того, Комиссия должна предложить идеи для реформы прокуратуры в части внедрения эффективных механизмов для координации роли Офиса Генерального прокурора, согласованных действий органов власти, процессуальной самостоятельности и независимости прокуроров.

Также среди задач Комиссии - разработка инициатив для дальнейшей гуманизации уголовного процессуального законодательства, внедрения эффективных и экономичных процедур расследования и судебного рассмотрения производств.

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Напомним, Комиссия по вопросам правовой реформы является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Ее основная задача - содействие дальнейшему развитию правовой системы государства на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств.