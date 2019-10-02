 Прогресс по формуле Штайнмайера есть, но снимать с России санкции рано, - Меркель

"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча (в "нормандском формате") на уровне глав государств и правительств", - сказала Меркель журналистам в Берлине, передает Цензор.НЕТ, со сслкой на Интерфакс-Украина
В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
Следующий саммит "нормандского формата" пройдет в Париже, сообщила также канцлер Германии. "Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала Меркель.
Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
вот видео подтверждения плана Кремля https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM
Зеленский все это выполняет!
разве крым вернули? или дамбац не стреляет?
или о каких санкциях фрау нам тут шпрехает ?
На майдан уже собрались?
Наши олигархи сделали из Украины слабую страну, которая не может иметь своего мнения