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 Прогресс по формуле Штайнмайера есть, но снимать с России санкции рано, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала прогрессом согласование "формулы Штайнмайера", но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.

"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча (в "нормандском формате") на уровне глав государств и правительств", - сказала Меркель журналистам в Берлине, передает Цензор.НЕТ, со сслкой на Интерфакс-Украина

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Следующий саммит "нормандского формата" пройдет в Париже, сообщила также канцлер Германии. "Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только минские договоренности. Все очень просто, - Макрон о завершении войны на Донбассе

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151753
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ЕС поддерживает формулу Штанмайера. Европейский выбор - наше все.
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Какой-то дурак из БПП сегодня с трибуны гавкал , шо нема никакой формулы Штанмайера Прогресс по формуле Штайнмайера есть, но снимать с России санкции рано, - Меркель - Цензор.НЕТ 6045
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Парижский сговор - дружно скажем нет - если цапы оккупируют будем партизанить
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а другой человек тебе в зад не подойдёт ?
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он и так там.а с нового года еще глубже будет
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А вот при Порошенко эту формулу не подписали бы.
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Дала позитивный сигнал кремлевскому любителю Гете хитрожопая немка, вот не зря в совке большую часть прожила, кгб-ориентированный политик.
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Молодец Зеленский, они уже начали говорить о снятии санкций. Это реально работа на Путина Зеленским! Про Крым забыть может Украина санкции с РФ снимут, Донбасс получит независимость! Просто молодец Зеленский все сделал, что желал Путин.
вот видео подтверждения плана Кремля https://www.youtube.com/watch?v=W6oJOxLvLmM
Зеленский все это выполняет!
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Перевод с дипломатического- Мы то есть Германия ещё не согласны с российскими действиями в Украине, но торговать уже торгуем несмотря ни на какие санкции.
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Почему другие политические партии не объявляют недоверие власти и не выдвигается подозрение в гос измене???
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Не хвилюйтеся, Зеленський зробить все необхідне щоб спинити війну! Партія Слуга народа- за мир будь-якою ціною!
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а кто говорил о снятии санкций?
разве крым вернули? или дамбац не стреляет?
или о каких санкциях фрау нам тут шпрехает ?
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Даже как то неудобно за порохоботов. Меркель знает эту формулу, а Петя не смог выучить!?
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Ты за сдачу и формулу? Почему? Готов державой пожертвовать даже лиш бы пороху нос утереть и закончить войну,только выходит на условиях мордора выйдет
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На КРЫМ ВООБЩЕ БОЛТ ЗАБИЛИ? Я ПОНИМАЮ ЧТО МИНСК ЭТО НЕ ВХОДИТ НО ИЗНАЧАЛЬНО САНКЦИИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА ОКУПАЦИЮ БЫЛИ САМИ СОБОЙ
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За аннексию Крыма есть отдельный пакет санкций (он там смехотворный). Самые серьёзные санкции за Донбасс.
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Страны Западной Европы во главе с Германией дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Согласились безо всяких условий вернуть Рашку в ПАСЕ. Не трудно догадаться что взамен скидки на энергоносители от Путина и прочие ништяки. Лицемеры продажные.
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Европа нас к этому толкает, кто еще протестовать хочет против Зе Пе и Ге?
На майдан уже собрались?
Наши олигархи сделали из Украины слабую страну, которая не может иметь своего мнения
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Ну шо хахлы,отморозили себе уши назло бабушке? Порох вам не такой был! Теперь раздвигайте булки, )(уйло вам будет с ваЗЕлином засаживать! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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