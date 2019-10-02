EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1181  49
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (4192) Минобороны (5988) Золотое (16)

 Разведение сил и средств в Петровском и Золотом начнется при соблюдении режима тишины в течение недели, - Минобороны

Процесс разведения войск в Петровском и Золотом на Луганщине может начаться при соблюдении режима прекращения огня в течение семи дней.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Минобороны, разведение планируется на участке около 3 км (из общих 410 км линии разграничения). "ВСУ технически готовы к процессу разведения. Силы разводят на 1 км от линии разграничения, разведение должны проводить обе стороны. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны

Уточняется, что силы будут разводиться в два этапа: сначала отводят личный состав с обеих сторон, затем демонтируют инженерные сооружения и приступают к разминированию территории. Если эти условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

Разведение сил и средств в Петровском и Золотом начнется при соблюдении режима тишины в течение недели, - Минобороны 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР". ВИДЕО

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151752
 
   
 Топ комментарии
 
Поздравляю зебилов. Украина начала покупать электричество у рашки.
 показать весь комментарий
 
Солдаты на передке вручную роют окопы, все из подручных средств как 100 лет назад, нет где помыться, месяцами в грязи. Стоят на дежурстве по четыре часа, не хватает людей. Куда вы их отводить собрались гниды, в чистое поле?
 показать весь комментарий
 
Уж не 7 ли октября начнется отвод? Совпадение? Не думаю!
Еще и поздравление хуйлу направьте, зебилы
Разведение сил и средств в Петровском и Золотом начнется при соблюдении режима тишины в течение недели, - Минобороны - Цензор.НЕТ 358
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сподіваюсь, що ніколи це не трапиться, зрадники!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В станице Луганской отвели войска. Разминировали. Построили временный мост, строят основной мост. И никто не гибнет.
 показать весь комментарий
 
 
и кто поедет по этому мосту и в какую сторону?
 показать весь комментарий
 
"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера"
 показать весь комментарий
 
Сепары войска отвели, или "народная милиция" не считается?
 показать весь комментарий
 
 
"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера"
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо хахлы , отморозили себе уши назло бабушке ? Порох вам не такой был ! Теперь раздвигайте булки , )(уйло вам будет с ваЗЕлином засаживать!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Их Родина заканчивается забором на их участке или лестничной площадкой. Надо в Википедии внести новое определение: "хохлизм".
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляю зебилов. Украина начала покупать электричество у рашки.
 показать весь комментарий
 
 
Шиз, что убито? Шесть атомных энергоблоков простаивает.
 показать весь комментарий
 
 
Ватный звиздун, благодаря Пороху Украина смогла обходиться без импорта электричества из рашки. Но зебилы все похерили и теперь тупо врут.
 показать весь комментарий
 
 
ну таки под Станицей то . что сепары мины не убрали хомчака не остановило с разминированием своих заграждений
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мины убрали, иначе бы стройки не было.
 показать весь комментарий
 
Вяло ты под прокси подмахиваешь зеленой плесени.
 показать весь комментарий
 
 
мины у сепаров за мостом, а стройка на мосту, материалы подвозят с нашей стороны
 показать весь комментарий
 
 
Солдаты на передке вручную роют окопы, все из подручных средств как 100 лет назад, нет где помыться, месяцами в грязи. Стоят на дежурстве по четыре часа, не хватает людей. Куда вы их отводить собрались гниды, в чистое поле?
 показать весь комментарий
 
 
а сейчас дожди пойдут это вообще жопа будет - по колена в воде
 показать весь комментарий
 
 
Зима на носу плять, отправить эти ЗЕленые шмаркли с лопатами туда.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что вам туда, экскаватор подгонять и джакузи поставить? Дисциплинарный устав Советской Армии помнишь? Солдат обязан стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения военной службы. Армия делает из мальчика мужика, но никто не говорил, что цена будет дешёвой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я в твоих просьбах не нуждаюсь, мразь.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо і є "мразь", то це ви. Це вже на Цензорі довели.
 показать весь комментарий
 
 
Дебилы, *****, а почему не в течении года???
Так не терпится скорее сдать Украину *****?
 показать весь комментарий
 
 
это ж сколько блиндажей и окопов надо переделать. пусть сепары отводят если им так муляет
 показать весь комментарий
 
 
Да никуда кацапы не пойдут, это ясно всем как дважды два, всем кроме зебилов.
 показать весь комментарий
 
 
Уж не 7 ли октября начнется отвод? Совпадение? Не думаю!
Еще и поздравление ***** направьте, зебилы
Разведение сил и средств в Петровском и Золотом начнется при соблюдении режима тишины в течение недели, - Минобороны - Цензор.НЕТ 358
 показать весь комментарий
 
 
зелебобы все скроют как всегда, и под огнем отводить будут
 показать весь комментарий
 
 
Так нет никакого режима тишины. Народные республики живут разбоем и им попросту не выгодно прекращать стрелять. Россия тоже хочет давить на Украину. Так что пострелушки будут продолжаться. Можно просто перестать их замечать, как делает канал Коломойского сейчас, но от этого проблемы никуда не денут=ся.
 показать весь комментарий
 
 
зеля про хлебное перемирие говорил тоже что нарушители будут наказаны и че...
 показать весь комментарий
 
 
Так российская школа. Путин уже двадцать лет русским обещает золотые горы, а страна в дерьме захлебывается. При этом продавили мантру "если не Путин, то кто". Вот у нас также. Обещают что угодно, а потом ничего не делают. Они просто дикие непрофессионалы и балаболы, которые оставляют после себя выжженную землю. Именно поэтому современная Россия такое говно и её не нужно копировать.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский отводит войска со своей территории. Путин Зеленскому медаль даст за успешную диверсионную работу в тылу врага. Зеленский все Украинские интересы сдает в турбо режиме!
 показать весь комментарий
 
 
Вот и результат когда страной руководит шут, а генералы выполняют прихоти мальчиков в стрингах
 показать весь комментарий
 
 
ЛЖИВЫЕ ТВАРИ.
Под Станицей тоже должно было соблюдаться перемирие перед разведением, а его НЕ БЫЛО.
И отведение кацапских войск до сих пор НЕ ПРОИЗОШЛО.
Все мирные инициативы Украина выполняет только в одностороннем режиме.
А это значит, что эти никакой НЕ мир, а - КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тут ситуация такая, что выигрывают только олигархи, которые теперь снова могут торговать с Россией. Вот сувернитет сдается за интересы кучки крупных олигархов и их сверхприбылей.
 показать весь комментарий
 
 
Разведение сил и средств в Петровском и Золотом начнется при соблюдении режима тишины в течение недели, - це капітуляція перед росією і їхніми бандитами - сепаратистами.
 показать весь комментарий
 
 
Вангую- обстрелы не прекратятся, но ВСУ прикажут отступать все равно.
 показать весь комментарий
 
 
« Не так страшны зловредные враги, как хитрожопые друзья »
 показать весь комментарий
 
 
Слуга Народа - это Пария Регионов на максималках!!! Зеленский - это Медведчук на максималках!!!
 показать весь комментарий
 
 
Нашли кому верить Вахер Нахеру. Вы отведете а парашка пойдет в наступление вот эту формулу **** Путлера мы знаем
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх