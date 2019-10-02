 Разведение сил и средств в Петровском и Золотом начнется при соблюдении режима тишины в течение недели, - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Минобороны, разведение планируется на участке около 3 км (из общих 410 км линии разграничения). "ВСУ технически готовы к процессу разведения. Силы разводят на 1 км от линии разграничения, разведение должны проводить обе стороны. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", - говорится в сообщении.
Уточняется, что силы будут разводиться в два этапа: сначала отводят личный состав с обеих сторон, затем демонтируют инженерные сооружения и приступают к разминированию территории. Если эти условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.
Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
Так не терпится скорее сдать Украину *****?
Еще и поздравление ***** направьте, зебилы
Под Станицей тоже должно было соблюдаться перемирие перед разведением, а его НЕ БЫЛО.
И отведение кацапских войск до сих пор НЕ ПРОИЗОШЛО.
Все мирные инициативы Украина выполняет только в одностороннем режиме.
А это значит, что эти никакой НЕ мир, а - КАПИТУЛЯЦИЯ!!!