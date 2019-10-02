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Все про:Минобороны (5988) Станица Луганская (74)

 В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны

Первый этап разведения войск в Станице Луганской завершен, сейчас продолжается демонтаж инженерных сооружений. Следующими точками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)", - сказано в сообщении.

В Минобороны напомнили, что разведение войск происходит в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске: протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Согласно информации пресс-службы, ВСУ будут продолжать оказывать помощь мирному населению. В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни. Кроме этого, будут продолжаться проекты по восстановлению инфраструктуры.

Вместе с тем, в случае если российско-оккупационные войска игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

Также на Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3151747
 
 
 Топ комментарии
 
Fedor Jaroshenko - да ты припадочный..., сепарская твоя душенка... В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1973

Ты не радуйся так за победу путина.....
Это временно...- вот сам убедишься...
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Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.
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Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.
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Там одни ватники, чего им боятся мести сепаров?
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А ты в отряде Моторолы какую должность занимал?
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Семен Приходько - да нет..., - снайпер его снимет - крупным колибром ..., прямо в лоб..

Чуйка такая есть...

Не подводила еще... У Станиці Луганській завершився перший етап розведення військ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5759
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Будет и второй и третий этап и война закончится миром а гавкунцы львовского облсовета дрыснут в экзыль как только жареным запахнет.
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какой изысканный слог у кацапсинского дворянина, ЭКЗИЛЬ, аки вельможа царский... АС Пушкин ваш учитель, сударь забордюрный?
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Холуй-порохобот гоу хоум ублюдочный...
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Расслабляться рано. Основная-то проблема у нас именно на границе с донецкими, а не с луганскими. Как раз с луганскими уже года 2 как относительно спокойно, на некоторых блокпостах они якобы даже к друг дружке в гости ходят, а уж контрабас в обе стороны идёт караванами практически в открытую. А вот донецкие гораздо более отмороженные, практически только от них идут эти обстрелы и нападения.
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Круто гавкать патриотические речевки спрятав свою сцыкливую дупу за 1000 км от линии фронта. Разосрали всех и урыли делать баблос в мацковию гастербайтить, пока война одни бабы в ваших кишлаках остались а гибнут наши парни из Днепра и Николаева. Так что засуньте свой язык в **** А Зеленскому респект потому что на таких м*даков как вы срать хотел.
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Fedor Jaroshenko - да ты припадочный..., сепарская твоя душенка... В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1973

Ты не радуйся так за победу путина.....
Это временно...- вот сам убедишься...
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А тепер спробуємо культурно. От скажіть, Федоре, тільки чесно... Ви вважаєте, що Західна Україна - вороги, а з росіянами усі борошна та позбавлення України закінчаться, і знову буде світ, дружба, братерство, мовна та аматорська ковбаса та горілка "Сто-особова", як в Радянському Сполучнику (якщо ви за ним ностальгуєте)?
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якщо в результаті буде мир та відновлено контроль над кордоном - то це прекрасно.
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там непрерывный поток местных за колбасой, поэтому и так все спокойно
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По багатьох містах України пройшли акції проти впровадження формули хутіна.
Цензор замовчує.
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Прошли в твоем воображении. Цензор - сайт Порошенко, а его главред - в списке партии Порошенко.
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Нужно новую должность ввести - рука на шее президента )) Шоб знал,что погибнет первым ))
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Предатель Украины Зебил начал сдавать территории агрессору. Что можно требовать от труса, дезертира, и просто сволочи, которая даже не принимала присягу. Зебилята!!! Вас украинцы будут рвать на куски...
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сподіваюсь(дуже!!!!), що другого просто не відбудеться!!! Бо сєпарська мерзота вже паскудить в тих краял, лазить по селам, заходить в державні будівлі...Нічого доброго з цього не буде!-еавпаки...І це приклад того, що чекає всю державу за прийняття формули капітуляції...вся сепарська наволоч буде паскудити легально по всій Україні!!!
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Вместе с тем, в случае если российско-оккупационные войска игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.Источник: https://censor.net.ua/n3151747

НЕ ВСТИГНУТЬ !
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встигнуть. Якщо, навіть не встигнуть, то процес весь спиняється і санкції продовжуюються.
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Ты сомневаешься в навыках и умениях наших защитников？
Вот и вся суть соевых, вот он соевый патриотизм！
Тьфу！
Хорошо, что вас всего несчастных 8%
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сумніваюсь в керівництві.
вони все зробили, щоби послабити позиції армії.
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Бедные жители тех районов,кидают их на растерзания боевиков. Шариковы, выбравшие Зеленского и уставшие (лежа на диванах) от войны,вас будут проклинать.
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Власти ЛДНР сделали совместное заявление по поводу подписания формулы Штайнмайера, которое состоялось накануне в Минске.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что ЛДНР будут продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.

ЛДНР также призвали президента Владимира Зеленского "не диктовать условия". Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявляют в ЛДНР.

ЛДНР также требуют согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный Зеленским.

"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - говорится в заявлении.

В своей речи зе сказал, что это не он Президент,а каждый украинец Президент. Значит отморозки лугандонии имеют не только его, а каждого украинца.
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Цікаво,а чи не протирече це розведення Конституції України?Конституція України
Стаття 2.
Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Відведення військ порушує цілістність та недоторканність,чи ні?
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