 В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)", - сказано в сообщении.
В Минобороны напомнили, что разведение войск происходит в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске: протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской.
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Согласно информации пресс-службы, ВСУ будут продолжать оказывать помощь мирному населению. В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни. Кроме этого, будут продолжаться проекты по восстановлению инфраструктуры.
Вместе с тем, в случае если российско-оккупационные войска игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.
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Чуйка такая есть...
Не подводила еще...
Ты не радуйся так за победу путина.....
Это временно...- вот сам убедишься...
Цензор замовчує.
НЕ ВСТИГНУТЬ !
Вот и вся суть соевых, вот он соевый патриотизм！
Тьфу！
Хорошо, что вас всего несчастных 8%
вони все зробили, щоби послабити позиції армії.
"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, формулу Штайнмайера, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что ЛДНР будут продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению.
ЛДНР также призвали президента Владимира Зеленского "не диктовать условия". Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявляют в ЛДНР.
ЛДНР также требуют согласовать с ними новый закон об особом статусе Донбасса, анонсированный Зеленским.
"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", - говорится в заявлении.
В своей речи зе сказал, что это не он Президент,а каждый украинец Президент. Значит отморозки лугандонии имеют не только его, а каждого украинца.
Стаття 2.
Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Відведення військ порушує цілістність та недоторканність,чи ні?