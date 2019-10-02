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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Киевская область (1763) правоохранительные органы (306) Саакашвили (2758) стрельба (2517)

 Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили

Иностранца, которого сегодня ликвидировали в Киевской области, прислали в Одессу собирать информацию о бывшем главе Одесской ОГА Михеиле Саакашвили и его окружении.

Об этом сообщил Саакашвили на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В последние годы он (иностранец. - Ред.) был прислан в Украину со специальной миссией. Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

По словам Саакашвили, следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь напрямую контролируют их российские коллеги.

"При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорён к 22 годам заключения, но был отпущен в 2013 году по приказу Иванишвили (экс-премьер Грузии. - Ред.)", - сообщил Саакашвили.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 октября в селе Хотяновка Киевской области полицейские застрелили злоумышленника, который 10 дней назад в Оболонском районе Киева стрелял в правоохранителей.

В ходе спецоперации правоохранители прибыли к строительному вагончику, где мог перебывать злоумышленник и предложили ему сдаться. Однако вместо этого мужчина начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия работниками подразделения Нацполиции КОРД на Киевщине.

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Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151743
 
   
 Топ комментарии
 
так он же сам в грузию собирался
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карлсон _залетел_ и ждет малыша ))))
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-на его месте должен был быть Я.
-напьешься будешь.
(Бриллиантовая рука)
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Зеленский раздает должности одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?! Пока вопрос открытый.
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ему в грузии вкуснее предложили.пусть едет.а то поучился в Украине,(не факт шо без барашков),и на тебе,уже коренной украинец
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Было бы очень символично дать госдолжность вору находящемуся в международном розыске за разворовывание бюджета. Петя уже пробовал это сделать, коррупция в Одессе исчезла?
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вони ні нащо не здатні, крім, як добре ляпати язиком.
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Ничем Саакашвили не поможет. Украинский вариант борьбы с корпуцией это сюсюкаться и гладить по головке. Саакашвили же, жестко сажал и уволнял всех и вся толпами и поджопниками.
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Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили
ну ,шо за бредятину оно несёт???
убитый имел криминальный шлейф и судимость с розыском по линии интерпола
это же палево, а не слежка
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На площади в Минске человек сам себя поджог (не знаю, вроде бы в 90-х годах, после избрания Лукашенко) и выступая перед Верховным Советом Беларуси Лукашенко, с добрыми нотками в голосе сказал: "Ну, что вы так, это больной человек, они пришел поддержать Лукашенко"...
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Санітари! Міхо Саакашвілі зовсім зуйово! Заштрик пацієнтові! Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1023
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ой...ну, така вже кокаїнова фігня...прям головний оппонент і загроза для Грузії...Одно вип'ячує себе на передок "політичного фронту"...ніяк не визначиться де: чи в Україні , чи в Грузії...Ніким незатребуваний такий собі "лимонадний Джо"...
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- Билли?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билли?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билли?
- Потому что его никто не ловит, Гарри.
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А почему его никто не ловит?
-потому что он нахер никому не нужен!
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Оба на! Так вот оно чё! Давненько не было слышно. А вчера все рисовали что в Грузию возвращается!
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В принципе парадокс......есть дважды Президент...и тут побирушка, кто куда пригласит. Даже если всё население Грузии меньше чем Киев с приезжими.! Как то не так. Но это вопрос к Мижхаилу.
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Может это признак порядочности ? Если не на себя работал. А на страну. Грузины лучше нас живут. Не имея никаких ресурсов и территорий.
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На страну с населением как Киев с приезжми десятки миллиардов инвестиций....Вт и Батуми и все остальные населённые пункты. Не воровали огалтело как 5 лет...Яценюки, Пашинские, Турчиновы, Парубии, Гройсманы, Порошенко, Кононенко........................................................
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Саакашвили ,Зеленский брать не хочет. Порохоботы об этом молчат. Им это на руку.
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Вспомнился почему-то анекдот про Неуловимого Джо.
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Значит, действительно грузина пристрелили... Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7031
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Господи...Та кому ти потрібне?! Секонд-хенд....
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Теперь можно трындеть что-угодно... Мёртвый ведь, ничего не возразит в ответ... Да, Михо?...
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Наконец появился повод напомнить о себе...Обидно стало..то Моника, то Круз, то Штайнмайер, а про Саака никто не вспоминает.))
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