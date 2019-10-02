 Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили

Об этом сообщил Саакашвили на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В последние годы он (иностранец. - Ред.) был прислан в Украину со специальной миссией. Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах", - говорится в сообщении.
По словам Саакашвили, следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь напрямую контролируют их российские коллеги.
"При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорён к 22 годам заключения, но был отпущен в 2013 году по приказу Иванишвили (экс-премьер Грузии. - Ред.)", - сообщил Саакашвили.
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 октября в селе Хотяновка Киевской области полицейские застрелили злоумышленника, который 10 дней назад в Оболонском районе Киева стрелял в правоохранителей.
В ходе спецоперации правоохранители прибыли к строительному вагончику, где мог перебывать злоумышленник и предложили ему сдаться. Однако вместо этого мужчина начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.
В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия работниками подразделения Нацполиции КОРД на Киевщине.
Кричал Карлсон голубым....
-напьешься будешь.
(Бриллиантовая рука)
😎
ну ,шо за бредятину оно несёт???
убитый имел криминальный шлейф и судимость с розыском по линии интерпола
это же палево, а не слежка
- Да, Гарри?
- Что это было, Билли?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билли?
- Потому что его никто не ловит, Гарри.
-потому что он нахер никому не нужен!