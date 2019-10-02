 "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой "формулы Штайнмайера" являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", - говорится в заявлении Львовского облсовета.
Львовский облсовет считает, что в результате реализации "формулы Штайнмайера" "Украина получит именно легитимизацию и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей посредством выборов", проведение следующих выборов в украинский парламент на этих территориях "окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне".
Депутаты Львовского облсовета отрицают попытки разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором.
"Призываем органы местного самоуправления Львовской области высказывать свои протесты против начала капитуляции. Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады… Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной", - указано в заявлении.
Во втором заявлении Львовский облсовет заявляет о недопустимости анонсированных 1 октября Владимиром Зеленским мероприятий по отводу сил и средств.
"Напоминаем Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что целями государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и восстановления на этих территориях конституционного строя", - говорится в документе.
Подчеркивается, что факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях устанавливается министром обороны и министром внутренних дел Украины путем совместного представления президенту, который "исключительно на этом основании принимает соответствующее решение".
"Проанонсированный 01.10.2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским пример успешного отвода войск на участке фактической линии разграничения сторон, проходит в окрестностях Станицы-Луганской Луганской области, не соответствует действительности, поскольку представители оккупационной администрации Российской Федерации не выполнили никаких требований трехсторонней контактной группы, а жизнь и безопасность жителей указанного населенного пункта находятся под серьезной угрозой.
Призываем президента Украины, министра обороны Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины защищать неотделимо суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанного государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в заявлении.
Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
"Крысы уже не верят рулевому Барыге,а бежать с корабля не желают,легче соевого на дно пустить))"
За зеленского голосовал да?
«Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы», - сказано в совместном заявлении Пасечника и Пушилина.
Как заявили лидеры «республик», подписание «формулы Штайнмайера» позволит ДНР и ЛНР самостоятельно выбирать свой экономический курс, свои цели и свою интеграцию с Российской Федерацией.
Пачесник и Пушилин также сообщили, что планируют продолжать участие в Минских переговорах для того, чтобы добиться окончательного самоуправления.
Также в своем заявлении Пасечник и Пушилин отметили, что не считают приемлемой для ЛДНР нынешнюю редакцию закона об особом статусе. Они требуют изменить некоторые пункты, которые были внесены при Порошенко, а также требуют, чтобы каждое изменение в законе согласовывалось с правительством «республик».
Кроме того, главари ЛДНР заявили, что не собираются соглашаться с условием о предоставлении Украине контроля над украинско-российской границей.
«Когда он (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - заявили главари самопровозглашенных республик.
"Чого дурні - бо бідні. Чого бідні - бо дурні"
Формула штангенрейсмуса - это зрада, таки да. А голосовать за предателей - не идиотизм?
Выборы закончились в первом туре.
Предательством Украины.
И виноваты в этом не зеля и не парашенка, а дебилы, поддержавшие все равно кого из них.
Я тоже жил 5 лет при парашенке. И то, что творили парашники, тоже немыслимо. Скажем, начиная с назначения переговорщиком в Минск уголовника кучмы...
2. "Усталость металла" - це коли метал працює, є навантаження, але коли метал лежить на складі, змащений та у відповідних умова-, то металу нічого не буде.
Самые умные живут во Львове.
Президент России Владимир Путин прокомментировал свои отношения с Дональдом Трампом, а также скандал, приведший к публикации стенограммы разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопросы на форуме "Российская энергетическая неделя", Владимир Путин отметил, что у него с Трампом сложились деловые отношения, но нет близости. Путин отметил, что скандалы внутри США разразились до того, как он лично познакомился с американским коллегой. "Какая же здесь близость. Никакой близости не было", - цитирует Путина издание NEWS.ru.
Вместе с этим, Владимир Путин заявил, что он не увидел ничего компрометирующего в беседе президентов США и Украины. "Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего, президент Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации, в принципе так обязан поступать любой руководитель государства", - цитирует президента РФ РИА Новости.
Владимир Путин также заявил, что он не возражает против публикации стенограмм его разговоров с Трампом. "Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа", - заявил российский лидер. Он также отметил, что его "прежняя жизнь" его научила, что любой его разговор может быть опубликован.
Путинская РФ изначально требовала выполнения с пункта 1 и далее по списку. Украинские политологи, чиновники, политики какие-то кастраты - избегают признаться в порочности минских договорняков. Может быть на момент подписания Украина боялась открытого вторжения (тем более тогда были крупные потери) Но валить на "зелю" зраду проще и приятнее, чем признаться в своей слабости.
Кстати по сравнению с тем что при Пете наподписывали сейчас прогресс - предлагаются более чёткие критерии когда раша не соблюдает (протокол или отсутствие протокола ОБСЕ)
УКРАИНА ВОШЛА в ТОП-5 СТРАН ЕВРОПЫ по РОСТУ ЭКОНОМИКИ
Рост реального ВВП Украины - 3.2%, номинального - 17% (!!!) Для настоящего развития стране надо повысить рост реального ВВП до 8% и выше, рост номинального - хотя бы до 25%.
И Владимир Александрович это сделает!
Вы же тоже не знали, что дела обстоят так неплохо?
Цифры взяты у блогера Євгеній Прокопишин (рекомендую его читать).
Поджидовники, вы немножко оху...
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/