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 Политика Украины
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 "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета

Депутаты Львовского областного совета на внеочередной сессии 2 октября поддержали два заявления - о недопустимости отвода сил и средств Вооруженных сил Украины с линии фронта и против реализации "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой "формулы Штайнмайера" являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", - говорится в заявлении Львовского облсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Львовский облсовет считает, что в результате реализации "формулы Штайнмайера" "Украина получит именно легитимизацию и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей посредством выборов", проведение следующих выборов в украинский парламент на этих территориях "окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне".

Депутаты Львовского облсовета отрицают попытки разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором.

"Призываем органы местного самоуправления Львовской области высказывать свои протесты против начала капитуляции. Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады… Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной", - указано в заявлении.

Во втором заявлении Львовский облсовет заявляет о недопустимости анонсированных 1 октября Владимиром Зеленским мероприятий по отводу сил и средств.

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"Напоминаем Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что целями государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и восстановления на этих территориях конституционного строя", - говорится в документе.

Подчеркивается, что факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях устанавливается министром обороны и министром внутренних дел Украины путем совместного представления президенту, который "исключительно на этом основании принимает соответствующее решение".

"Проанонсированный 01.10.2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским пример успешного отвода войск на участке фактической линии разграничения сторон, проходит в окрестностях Станицы-Луганской Луганской области, не соответствует действительности, поскольку представители оккупационной администрации Российской Федерации не выполнили никаких требований трехсторонней контактной группы, а жизнь и безопасность жителей указанного населенного пункта находятся под серьезной угрозой.

Призываем президента Украины, министра обороны Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины защищать неотделимо суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанного государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в заявлении.

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Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3151742
 
   
 Топ комментарии
 
Как обычно, первый просыпается Львов. Хотя он наверное и не спал.
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Це зрада України.І це правда.
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Львовский облсовет всегда играл ключевую роль при двух майданах и начале сопротивления режиму, молодцы! С них бы пример брать другим облсоветам!
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А ты случайно не знаешь кто это писал в 2017 году?



"Крысы уже не верят рулевому Барыге,а бежать с корабля не желают,легче соевого на дно пустить))"

За зеленского голосовал да? "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 3868
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Ні,не за Зелю,а проти Поці.Але я вмію зраду називати зрадою.
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Зрада это какой-то генетический дефект украинской нации. А перемога то когда? Толку-то что ты называешь зраду - зрадой? К чему все это привело?
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«Главы» самопровозглашенных республик «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, заявили, что подписание «формулы Штайнмайера» является признанием Украиной права жителей Донбасса на самостоятельное решение своей судьбы.

«Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы», - сказано в совместном заявлении Пасечника и Пушилина.
Как заявили лидеры «республик», подписание «формулы Штайнмайера» позволит ДНР и ЛНР самостоятельно выбирать свой экономический курс, свои цели и свою интеграцию с Российской Федерацией.
Пачесник и Пушилин также сообщили, что планируют продолжать участие в Минских переговорах для того, чтобы добиться окончательного самоуправления.
Также в своем заявлении Пасечник и Пушилин отметили, что не считают приемлемой для ЛДНР нынешнюю редакцию закона об особом статусе. Они требуют изменить некоторые пункты, которые были внесены при Порошенко, а также требуют, чтобы каждое изменение в законе согласовывалось с правительством «республик».
Кроме того, главари ЛДНР заявили, что не собираются соглашаться с условием о предоставлении Украине контроля над украинско-российской границей.
«Когда он (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - заявили главари самопровозглашенных республик."Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 6290
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да, не зебил, пох против кого ты голосовал, но наголосовал ты за клована и зраду
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У шлимазла-вовочки еще срало не выросло, чтобы он мог на кого то там срать, не льсти ему. "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 74
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Ну на тебя можно или ты себе льстишь величием диванного ушлепка...
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Ты так уверено излагаешь, думаешь что все такие чмошники как ты? Думаешь типо все будут трястись от упоминания линии фронта, как ты? Ты ватан заблуждаешься... но на то ты и ватан.
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Сдрисни нах, *******. Срал ты на "ваших парней". Иначе думал бы хоть немного о тех, кто остался при отступлении на сьедение оркам. О погибших за свою страну, как теперь выясняется, зря. О живых, лишенных всяких надежд на победу. О всех тех, кого предало гнилое ленивое быдло вроде тебя, гордо называющее себя народом. Сдрисни нах*й, падаль.
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а умеешь отличить ИДИОТИЮ ОТ ДЕБЕЛИЗМА????? "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 2806 хотя где тебе одна полуизвилина и та при дефекации срабатывает только.. ты из 73% которых Порошенко ЖАЛЬ НЕ ПОВЕСИЛ И НЕ РАССТРЕЛЯЛ... шавка Земонская плша вон....
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Какцап, не прикрывайся демократией и цивилизованными странами. Твоей орде до них как до луны. "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 2163
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Проголосую проти поганого пеці которий п'ять років "сдавав Україну" за хорошого зелю которий за п'ять місяців таки сдасть.
"Чого дурні - бо бідні. Чого бідні - бо дурні"
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А признать, что это ты и другие дебилы вроде тебя Украину просрали, умеешь?
Формула штангенрейсмуса - это зрада, таки да. А голосовать за предателей - не идиотизм?
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А ты за парашенку?
Выборы закончились в первом туре.
Предательством Украины.
И виноваты в этом не зеля и не парашенка, а дебилы, поддержавшие все равно кого из них.
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Только не надо рассказывать сказки... я жил пять лет при Порохе, то что творят зеленые мрази это немыслимо.
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Согласен. Но это только половина правды.
Я тоже жил 5 лет при парашенке. И то, что творили парашники, тоже немыслимо. Скажем, начиная с назначения переговорщиком в Минск уголовника кучмы...
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знак питання! йди нах...заховаються гниди запарєбріковські за чужі прапори чи взагалі, як і звикли ваші вилупки парашинські- зєльониє чєловєчькі, за спинами жінок та дітей, і паскудять!!!...сміття цивілізації...ваша міссія- паскудити...і це ви робите всюди, куди встромите своє свиноросійське сюрло!!!
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63% жителей Львовской области голосовало за Порошенко во 2 туре.
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Чё, начинает попускать? Ну, велкам ту зе риал ворлд, х*ле!
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Как обычно, первый просыпается Львов. Хотя он наверное и не спал.
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Молодці львів'яни ! Пора підніматися на боротьбу з зеленими людцями.
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Львовский облсовет всегда играл ключевую роль при двух майданах и начале сопротивления режиму, молодцы! С них бы пример брать другим облсоветам!
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Каждому депутату Львовского областного совета по повестке в военкомат и в окопчик . Нехай там свой путриотизм доказывают , а не с уютных кабинетов с кондиционерами .
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А я помню как соя тут орала что там не Russia написано а нам все привиделось 😁
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Само собой . Порошенко с Парубийко первые на очереди . Две гниды в вышиванках обжирались вкусной жратвой и посылали молодых хлопцев в окопы с автоматами 1976 года .
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Вопрос - гавно . Прочитай шо ты намазюкал и трошки подумай те "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 9825
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я просто не розбираюсь - взагалі. Тому і спитав.
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Там все сроки эксплуатации вышли , не нужно быть инженером шоб это понимать . Можешь зачекать трохи , може спец по железякам подтянется и дополнительно тебе про "усталость" металла научно пояснит , бо я не по этой части .
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1. в 1976 використовували метал - той що треба.
2. "Усталость металла" - це коли метал працює, є навантаження, але коли метал лежить на складі, змащений та у відповідних умова-, то металу нічого не буде.
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зєлєйоббік ти обкумарений...шо ж ти саме не пішло на фронт? всцялося, як і твій торчковий дезертир? Куя тобі!!! а не Пороха і Парубія...Бо вони-справжні чоловіки , в яких є яйця, на відміну від твоєї смердячої тухлятини проміж ніг! І вних є те, про що тобі годі і мріяти- совість , гідність людська та любов до рідної землі!
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аха , значит меня в окопчик , а младший поросенко в это время будет с тюльпанчиком в жопе европейские сортиры обрыгивать ?
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та хто б сумнівався..ти таке ж чмо, як і сам зєлєбєня, -завжди собі виправдання знайдуть..аби виправдати своє дезертирство і собі подібних сцикунів, яким комфортно ховатися за спинами героїв і паскудити на мирних територіях...
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Что ты знаешь о количестве погибших на востоке львовян, свинья?
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А из сотрудников Облсовета и членов их семей сколько воевало?
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Немало, но не это главное, во Львове живут люди другого качества, малоросам никогда этого не понять.
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То что 63% львовян голосовало за Барыгу, говорит об их качестве.
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Они читали Минские договорняки? Именно там, а не в формуле Штайнмайера написано про отвод вооружения, выборы, особый статус и закрепление в конституции. Кто в таком случае капитулянт?
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Вчера много намайданили?
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то же самое кацапы орали в октябре 2013 "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 8797
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Я Вам подскажу кто капитулятн, тот кто не хочет сейчас идти на Майдан, а прячется за гнилой риторикой. Никого не напоминает, господин Розенко?
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Не какие-то, а самые настоящие.
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Все верно и закономерно.
Самые умные живут во Львове. "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 6434
"Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 7983
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Самые умные живут в Европе, самые тупые никак не могут понять что они и есть власть и сцут всего на свете.
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И не надо мне про 70 или сколько там, я сейчас хочу со всеми с кем только можно в коалицию, я в гробу видел зеленского ******* капитулянтского и в особенности его детей, детей его друзей и так далее.
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Прахоботы ,все до вийськомату!
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Владимир Путин не увидел ничего компрометирующего в беседе Трампа и Зеленского




"Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 3300

Президент России Владимир Путин прокомментировал свои отношения с Дональдом Трампом, а также скандал, приведший к публикации стенограммы разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопросы на форуме "Российская энергетическая неделя", Владимир Путин отметил, что у него с Трампом сложились деловые отношения, но нет близости. Путин отметил, что скандалы внутри США разразились до того, как он лично познакомился с американским коллегой. "Какая же здесь близость. Никакой близости не было", - цитирует Путина издание NEWS.ru.
Вместе с этим, Владимир Путин заявил, что он не увидел ничего компрометирующего в беседе президентов США и Украины. "Из того, что мы знаем, я вообще не вижу ничего компрометирующего, президент Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации, в принципе так обязан поступать любой руководитель государства", - цитирует президента РФ РИА Новости.
Владимир Путин также заявил, что он не возражает против публикации стенограмм его разговоров с Трампом. "Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа", - заявил российский лидер. Он также отметил, что его "прежняя жизнь" его научила, что любой его разговор может быть опубликован.
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То есть ***** совсем не замечает у себя Вальку-стакана и её сыночку, который неожиданно стал долларовым миллионером.
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Сколько можно обтекаемо подменять понятия. Это не начало капитуляции, а начало масштабного предательства.
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Нужно переезжать жить во Львов. Хотя если уже сниматься с места... то лучше ехать по-дальше, в какую-то Австралию.
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А шо они еще не на фронте? Пиз..ны.
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паны депутаты , чем воевать будем ? какими ресурсами располагаем ? начнём с крови войны - нефти ...кроме человеческого ресурса у нас полный швах ! А так да , попиариься , поорать это да , это мы любим и можем
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А кто говорит про войну? Хорошая манипуляция - если ты против капитуляции, значит хочешь войны.
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А кто говорит про капитуляцию ? Такая же манипуляция
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Агов ботофєрма, годі вже обговорювати формули, поїхали поспілкуємось вживу)
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насмотрелся я на разных депутатов, внешне патриоты, а внутри думают, где что украсть, а критиковать любой дурак может, а что делать дальше есть у них предложение?
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Та повно... повернути порошенка, думати де вкрасти і зовні бути патріотом... "Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 7548
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Вимагаю особливого статусу для Львова, наприклад. Агов, зеленський! Почуй Бандерівщину, падлюко жидокацапська! Хоча, скоро і ти приєднаєшся до гіві, матароли, захєрченка і решти нечисті! Бажано, щоб здихав ти в тяжких муках. Щоб ти відчув біль загиблих (і не тільки) борців за Україну! Чуєш, жидяря?
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Формула Штайнмайера это часть (или метостаза если хотите) "Минска" и не более того.
Путинская РФ изначально требовала выполнения с пункта 1 и далее по списку. Украинские политологи, чиновники, политики какие-то кастраты - избегают признаться в порочности минских договорняков. Может быть на момент подписания Украина боялась открытого вторжения (тем более тогда были крупные потери) Но валить на "зелю" зраду проще и приятнее, чем признаться в своей слабости.
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Нормальные люди все понимают

Кстати по сравнению с тем что при Пете наподписывали сейчас прогресс - предлагаются более чёткие критерии когда раша не соблюдает (протокол или отсутствие протокола ОБСЕ)
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"Формула Риббентропа" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции."Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета - Цензор.НЕТ 5823
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шок!
УКРАИНА ВОШЛА в ТОП-5 СТРАН ЕВРОПЫ по РОСТУ ЭКОНОМИКИ
Рост реального ВВП Украины - 3.2%, номинального - 17% (!!!) Для настоящего развития стране надо повысить рост реального ВВП до 8% и выше, рост номинального - хотя бы до 25%.
И Владимир Александрович это сделает!
Вы же тоже не знали, что дела обстоят так неплохо?
Цифры взяты у блогера Євгеній Прокопишин (рекомендую его читать).
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С конца мая такой рост? Какой же гений этот ваш шимпанЗЕ
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Представляешь? Буквально за полгода! С нуля! С колен подныл!
Поджидовники, вы немножко оху...
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Так это реальные цифры, чувак с сайта минфина. В 1 квартале реальный ВВП 762 ярда, во 2 квартале уже почти 874. А то порохососы ныли вот, что придёт Зеля и доллар по 50 будет
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
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Депеша львівської облради завжди була як маркер початку кінця діючій владі.
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Чем дальше от Донбаса, тем смелей патриоты!
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В Европе одобрили эту формулу,свиноботы -против.
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Нормальна формула: їдуть наші агітатори на БТРах, перевіряють документація не українською, виборча комісія хоч один має російський паспорт - вивели на двір, розстріляли за законом про особливий статус ОРДЛО. І так в кожному районі, на кожній дільниці. Після цього вибори. Пенсії ордловцям платить місцева влада з місцевих надходжень, після відрахувань на поновлення інфраструктури, та плати всіх загальноукраїнських податків. Ордловці голосують за кандидатів до Верховної Ради після здачи іспиту з української мови та історії.
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Предлагаю ввести новый налог на Долбас, процентов 50 от дохода, 73% поддержут!
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Хоч десь в Україні залишилась притомна влада.
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