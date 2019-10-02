 Райсуд Киева принял решение взыскать с экс-нардепа Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед Национальным банком", - говорится в сообщении.

Поскольку Константин Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Национальный банк обращает внимание, что фактически судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания процесса.

После того, как решение суда вступит в законную силу, Национальный банк предпримет все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. На сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,75 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка.

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