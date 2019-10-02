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 Политика Украины
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Все про:ВР (23755) космос (607)

 Верховная Рада открыла частным украинским компаниям возможность осваивать космос

Депутаты приняли закон №1071, разрешающий частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать в космос ракеты.

Полное название закона – "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины". За него проголосовали 308 депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

До этого деятельностью, связанной с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, в Украине могли заниматься только госкомпании.

Теперь новый закон должен обеспечить развитие конкурентной среды в космической отрасли. А это будет способствовать привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины, сказано в пояснительной записке.

Смотрите на Цензор.НЕТ: SpaceX представила прототип ракеты для колонизации Луны и Марса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возможность свободно исследовать и использовать космос, включая использование космического пространства и ресурсов, является, согласно закону, одним из основных принципов космической деятельности в Украине.

Также в законе подчеркивается важность содействия международному сотрудничеству, сохранения и развития существующих международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов.

Также на Цензор.НЕТ: NASA расследует подозрение на первое преступление, совершенное в космосе

Источник: https://censor.net.ua/n3151735
 
 
 Топ комментарии
 
маск заплакал))
итак у него неочень)))
теперь ваще бида))
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маск заплакал))
итак у него неочень)))
теперь ваще бида))
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Це перший корисний закон для України з моменту роботи монобільшості! Браво, чєрті! Верховная Рада открыла частным украинским компаниям возможность осваивать космос - Цензор.НЕТ 1422
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чичас беня с ахметом наперенгонки кинутся осваивать коцмос!)))
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ну-ну, бухти как космические корабли будут бороздить просторы нью-холивуда
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Свинапасы так в космос хотели, но вот же беда, разрешения от Рады у них не было Верховная Рада открыла частным украинским компаниям возможность осваивать космос - Цензор.НЕТ 1647
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Так вот почему мы раньше в космос не летали. Закона не было. Теперь украинцы будут эмигрировать не только в Европу.
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Значит нам закона не хватало. Наконец-то прорвемся!
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Летите. Нам не жалко. Только налоги не забудьте.
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Класс! Когда и канабис разрешат, полетим ...
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Главное - иметь Закон, а местные илоны маски найдутся.
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вы дол-бы дороги нормальные неможете сделать какой космос ?
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Я сперва тоже поржал- а потом подумал. А может- лучше было бы- если бы я сперва подумал. Тогда и ржать впустую не пришлось бы.
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Скупа чоловіча сльоза скотилася по неголеній щоці Льоні Космоса.
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Це дуже добре. Тепер можна буде на законній основі відправляти всіх слуг урода в космос 😃
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а много ли у нас таких компаний???
(кто последний в очереди)))))
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Де там найближчі землеподібні ґекзоплянети у "поясі Золотоволоски" (ака "зона проживання", себто з кузявими умовами для колонізації)?
Залишилось створити варп-двигун - і можна летіти освоювати Кеплер-Україну-438 b, зі смереками та файними дівчатами (і без зебобиків та кацапні).
Code 64 (Швеція, Futurepop) - Leaving Earth


I'm truly sorry if I am
Losing my grip
If I'm fading away
Watching the stars as I set sail
I'm truly sorry if I was
A disappointment to you
But I cannot stay
Watching the stars
Longing to set sail
I know that I will miss you
But it's time for me to leave
The Arcadia is calling my name

I am drifting away
This is my goodbye
No need for me to stay
This is my way out

...З огляду на те, що коїться - текст влучний немов розривна стріла з композитної цибулі.
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беня готовится запускать гривну в космос
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Потужно то як! А кляті порохоботи тільки і пишуть що бубочка та зелені чоловічки нічого не роблять. Соромно має бути.
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Країна дурнів тепер зветься країною у смартфоні. Верховная Рада открыла частным украинским компаниям возможность осваивать космос - Цензор.НЕТ 128 Верховная Рада открыла частным украинским компаниям возможность осваивать космос - Цензор.НЕТ 4707
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