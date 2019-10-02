 Верховная Рада открыла частным украинским компаниям возможность осваивать космос

Полное название закона – "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины". За него проголосовали 308 депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

До этого деятельностью, связанной с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, в Украине могли заниматься только госкомпании.

Теперь новый закон должен обеспечить развитие конкурентной среды в космической отрасли. А это будет способствовать привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины, сказано в пояснительной записке.

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Возможность свободно исследовать и использовать космос, включая использование космического пространства и ресурсов, является, согласно закону, одним из основных принципов космической деятельности в Украине.

Также в законе подчеркивается важность содействия международному сотрудничеству, сохранения и развития существующих международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов.

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