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 Происшествия, Здоровье
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Все про:Львов (3521) ранение (2214) военнослужащие (4314)

 Восемь раненых военнослужащих доставлены авиацией из Харькова во Львов

Во Львов из Харькова авиацией доставлены 8 украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

У бойцов огнестрельные ранения, черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы. Один раненый находится на аппарате искусственного дыхания.

Военнослужащие получили медицинскую помощь в Харьковском военном госпитале, а в львовском военном госпитале они будут проходить лечение и реабилитацию. Сегодня врачи оценят состояние раненых и определят лечения, при необходимости будут запланированы операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пожалуйста, не забывайте что в стране война", - волонтеры просят поддержать морально, и помочь раненым бойцам в Главном военном госпитале

Во львовском госпитале достаточно медикаментов и средств гигиены для раненых, нет нужды в продуктах. Бойцам нужна моральная поддержка и интересные книги, отмечают в госпитале.

Источник: https://censor.net.ua/n3151733
 
 
 Топ комментарии
 
Выздоровления хлопцам! Жаль что "уставшие от войны" зебилы не ценят ваш подвиг.
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Откуда раненные...? Уже несколько месяцев у нас "перемирие" и каждый день нам втирают, что "потерь нет", а здесь сразу 8 бойцов...
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Шо, Зєлємоніка, амністія тим, що калічать наших воїнів??? Одужуйте, хлопці якнайшвидше,- та до бою!!! Бо нова загроза нависла над державою!!! І без вас не впораємось!
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Выздоровления хлопцам! Жаль что "уставшие от войны" зебилы не ценят ваш подвиг.
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ну вот и эвакуация началась на всякий случай - да уж
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Какая необходимость переправлять из Х во Львов? Или разведка доложила о сепарски настроенных медиках в госпиталях?
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И сепары, и вообще вся эта ситуация-капитуляция... во Львове спокойнее им будет восстанавливаться.
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Хай Господь вам допомагає, рідненькі. Одужуйте
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Откуда раненные...? Уже несколько месяцев у нас "перемирие" и каждый день нам втирают, что "потерь нет", а здесь сразу 8 бойцов...
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Шо, Зєлємоніка, амністія тим, що калічать наших воїнів??? Одужуйте, хлопці якнайшвидше,- та до бою!!! Бо нова загроза нависла над державою!!! І без вас не впораємось!
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И огнестрельные ранения, и черепно-мозговые почему-то сплошь травмы- да ещё и МНОГОЧИСЛЕННЫЕ переломы? Они что- в стреляющую мясорубку попали?
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