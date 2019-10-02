 Восемь раненых военнослужащих доставлены авиацией из Харькова во Львов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

У бойцов огнестрельные ранения, черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы. Один раненый находится на аппарате искусственного дыхания.

Военнослужащие получили медицинскую помощь в Харьковском военном госпитале, а в львовском военном госпитале они будут проходить лечение и реабилитацию. Сегодня врачи оценят состояние раненых и определят лечения, при необходимости будут запланированы операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пожалуйста, не забывайте что в стране война", - волонтеры просят поддержать морально, и помочь раненым бойцам в Главном военном госпитале

Во львовском госпитале достаточно медикаментов и средств гигиены для раненых, нет нужды в продуктах. Бойцам нужна моральная поддержка и интересные книги, отмечают в госпитале.