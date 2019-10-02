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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3096) Коломойский (1196)

 Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского

Сразу три известных на весь мир издания - французская Le Monde, американский Bloomberg и английская Financial Times написали своего рода предупреждение для Зеленского относительно его отношений с олигархом Коломойским.

Об этом говорится в материале "Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину"  передает 24.

Мировая пресса пишет главным образом о деле с Приватбанком, а именно о попытке Коломойского вернуть себе 5,5 млрд долларов за счет украинского государства.

"Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в предполагаемом выводе из Приватбанка 5,5 млрд долларов (это, на минутку, эквивалент оборонного бюджета Украины или сумма транша, который может предоставить нам МВФ). В 2016 году государство национализировало ПриватБанк. Этот процесс получил широкую поддержку международного сообщества, включая МВФ, Евросоюз и США, которые назвали его "важным этапом в экономических реформах и борьбе с коррупцией". но теперь Коломойский не только хочет, чтобы ему "простили аферу", но и требует вернуть 2 млрд долларов", – говорится в материале.

Популярное французское издание Le Monde уже в заголовке взволнованно заявляет: "Молодую Украину терзают старые демоны: имя им – олигархи". Автор статьи – известная журналистка Сильви Кауффман удивляется словам представителей украинской власти, которые говорят о поиске компромисса с Коломойским по "делу Приватбанка".

"Для МВФ такой подход – своеобразное табу, – пишет Кауффман. – Ведь это явно демонстрирует влияние олигарха на процессы в стране. Чтобы не делал Зеленский, пока олигархи, похоже, продолжают дергать за ниточки в Киеве..."

А влиятельное агентство Bloomberg открыто предупреждает Зеленского об опасности со стороны Коломойского. "Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит серьезный кризис, – пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. – На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в ​​миллиардере Игоре Коломойском, который явно рассчитывает при Зеленском вернуться "по-крупному". Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, который обещал Украине новую жизнь".

Там же, на страницах Bloomberg, аналогичные мысли высказал и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Любой вид урегулирования, который отменит национализацию Приватбанка, будет сигнализировать миру и большинству украинцев, что Зеленский может ничем не отличаться от предыдущих украинских лидеров, которые часто были продажными", – написал дипломат в свои авторской колонке.

Кстати, негативным сигналом для инвесторов является не только "дело Приватбанка", но и скандальный законопроект №1210, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. (В этом документе планируется, в частности, увеличить рентные ставки на добычу железной руды.)

Законопроект №1210 фактически поднимает налоги для малого и среднего бизнеса, но эффектно обходит предприятия Коломойского по добыче марганцевой руды.

Источник: https://censor.net.ua/n3151731
 
 
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Зебилы переживают за бенину прибыль. На зарплате поди Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского - Цензор.НЕТ 7927
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Нарід и наколен и накурен. Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского - Цензор.НЕТ 6136
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Пинчук с Ахметовым лоббируют свою будущую прибыль.
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Зебилы переживают за бенину прибыль. На зарплате поди
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Ну, попереживай за Пинчука/Ахметова, кто тебе мешает.
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И где ты скрепоносец высосал, что я переживаю за их прибыль? Зато ты сам только что фактически сознался, если что Ну тупые...
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Не переживал бы-не стал бы ничего печатать. Хотя, порохоботов считать людьми?Абсурд.
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ватники расеи тоже не считают украинцев людьми.. Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 3395 Совпадение?
неа, это абсолютная идентичность "мозга" зебилов и ватников Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 5878
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От тебя пичет, вредная у тебя работа, иди валерьянки накати скрепоносец. Вас зебилов тут и так на пальцах пересчитать. Не хватало еще чтобы ты кони двинул, над кем тогда порохоботы глумится будут до конца правления Клоуна Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 3972
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зебил.. моника зеленски теперь работает и на ахметова
так что, дебильчик, аккуратнее - а то без зарплаты останешься Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 552

Коломойский все понял по вчерашнему визиту Зеленского на учения МВД с часовой прогулкой Авакова с Зеленским на "Спартане" и решении поддержать все-таки Луганскую ТЭС Ахметова. Он понял что его проигнорировали. В бой брошены все. Подконтрольные Коломойскому ГБР, Дубинский, судьи, депутаты растрясающие "Слугу народа". Коломойский почувствовал ускользающую власть. Визга будет много, но шансов на победу у Коломойского нет. Объединенные усилия Авакова - Баканова - Зеленского раздавят его как муху. Остается единственный шанс - испугать Зеленского, сорвав встречу с торгашами землей. Это он может.
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Я же сказал тебе уже, я сегодня не подаю. Гуляй себе восвояси.
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вау, зебил наконец-то признался - ради чего оно сюда приперлось: ЗА ПОДАЧКАМИ :D
неа, кукишь - ты сегодня без водки останешься Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 478
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Ведь это явно демонстрирует влияние олигарха на процессы в стране. Чтобы не делал Зеленский, пока олигархи, похоже, продолжают дергать за ниточки в Киеве..."Источник: https://censor.net.ua/n3151731

А Беня, как бэ, не при делах?
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Не олигарха, а олигархов. Любых. А пока Беню чрезмерно демонизируют "джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес".
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Эти парни хотя бы работают - плавят железо

А чем занимается Бабломойский?
Доит государство через всякие компенсанции и суды
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Все олигархи одинаково паршивы для Украины. Можно сказать, что и Беня плавит марганцевую руду. Но этот момент не отменяет их общей паршивости.
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Дійсно. Після останніх візитів та довгого язика, з візитом його запросять лише москалі.
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Конечно,ведь беня с пецой все порешали между собой,а болванчику остается подчиняться
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і тут Петя винний ? бо ви зеленого бовдура обрали ?
який негідник Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 6425
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Ну не я же...они олигархи решают кто будет править балом,а с лохами обычно играются
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тобто ви стверджуєте, що ваш зе нічого не вирішує.
а чому не протестуєте ? вас влаштовує маріонетка на чолі держави ?
вам взагалі НЕ СОРОМНО ?
хоча я і не дивуюсь, в більшості людей совість відсутня як така.
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Детский лепет,покажите где решал народ что то в свою пользу
Даже тот же майдан олигархи использовали по своему усмотрению
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визнайте, що вас використали і на цьому завершимо.
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Якби Бєня і Пєтя дійсно все порішали, як ви думаєте, то чого президентом не став Пєтя? чи бодай прем'єр-міністром або міністром закордонних справ?
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А чого ви ще очікували після обрання кловуна?🤔
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Это не правительства США, Франции и Великобритании, а печатные издания, им вообще пох.й, кто что в Украине делать будут. Они имеют опыт и аналитиков в анализе экономики и финансовых рынков, поэтому, просто предупредили о возможных последствиях игры по правилам олигарха.
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тю.. тю на вас еще раз!
а по чьим же правилам играть?
(а по правилам х.ла...в самый раз? чего тут не предупреждаете?)
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ЗЕмоник играет членом на пианино по нотам от Каломумойского
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Коломойский это уже никто ...
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- Изя, читал, что фразу Зеленского о "перестать стрелять" приводят не полностью.
- А как полностью?
- Перестать стрелять хотя бы с нашей стороны.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Зеленский проиграет,если не уничтожит олигархию. Выбирай - или Украина или бывший протеже. Времени немного. Народ наколен.
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Он уже проиграл,ведь в игре мировые воротилы *****,потрох и беня
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Зеленский проиграет, если будет слушать озабоченных со всех сторон!
Многие, например, озабочены, что Педро до сих пор на свободе. Может в первую очередь стоит озаботиться озабоченностью граждан своей страны!?
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Почему они молчали когда Петя играл по праваилам Ахетова?
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Они просто не знали, что Петя играл " по правилам Ахметова".. Игорь Д им вовремя не подсказал ...
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ну слава богу, он теперь предупрежден, можно спать спокойно
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в детстве читал гуцульские сказки - там Злыдень вот так всегда на спине висел Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 2190
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А они так же беспокоились, когда влиял олигарх Порошенко на процессы в стране? Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского - Цензор.НЕТ 3385
У нас кланово-олигархическая страна, какой-то олигархический клан будет влиять, находясь у власти. А по сути статейки МВФ заказаны, а что такое гнать тарифы и уничтожать экономику по их советам, уже много кто прочувствовал на себе.
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Я вже зібрався почути як Моніка скаже МВФ: Ідіть в сраку - обов"язково до виконання. Починай(те). Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 3793
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уже заблокировали холопы олигархов Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 2894
Проблема даже в МВФ а в той самой свидомости, в осознаности, которой пока нет
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Чудаки.
Le Monde, Bloomberg и Financial Times далеко, а "крестный" рядом.
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Так і МВФ далеко.
А каштани близько.
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Ти взагалі під знаком запитання. Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 9295Може вітер здув лопушок?
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Українка - то є назавжди! Хоч в Україні, хоч в Африці, хоч в Улан-Уде! Це з особистого досвіду.)
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Ой вэй! Как можно Ребе не слушаться...)
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кроме Коломойского еще много олигархов, а многие даже Порошенко финансировали и одновременно Зеленского, у них свои игры, теперь требуют от него, деньги уплачены, этот мальчик никуда не денеться
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Цензор! А ну предупреди Трампа шоб поменьше с Джулиани тёрся, этот пердун Рыжего до цугундера доведёт!!! Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського - Цензор.НЕТ 358
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Зеленский на пую вертит олигархов. Президент мира!!!
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