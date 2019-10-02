 Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского

Об этом говорится в материале "Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину" передает 24.
Мировая пресса пишет главным образом о деле с Приватбанком, а именно о попытке Коломойского вернуть себе 5,5 млрд долларов за счет украинского государства.
"Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в предполагаемом выводе из Приватбанка 5,5 млрд долларов (это, на минутку, эквивалент оборонного бюджета Украины или сумма транша, который может предоставить нам МВФ). В 2016 году государство национализировало ПриватБанк. Этот процесс получил широкую поддержку международного сообщества, включая МВФ, Евросоюз и США, которые назвали его "важным этапом в экономических реформах и борьбе с коррупцией". но теперь Коломойский не только хочет, чтобы ему "простили аферу", но и требует вернуть 2 млрд долларов", – говорится в материале.
Популярное французское издание Le Monde уже в заголовке взволнованно заявляет: "Молодую Украину терзают старые демоны: имя им – олигархи". Автор статьи – известная журналистка Сильви Кауффман удивляется словам представителей украинской власти, которые говорят о поиске компромисса с Коломойским по "делу Приватбанка".
"Для МВФ такой подход – своеобразное табу, – пишет Кауффман. – Ведь это явно демонстрирует влияние олигарха на процессы в стране. Чтобы не делал Зеленский, пока олигархи, похоже, продолжают дергать за ниточки в Киеве..."
А влиятельное агентство Bloomberg открыто предупреждает Зеленского об опасности со стороны Коломойского. "Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит серьезный кризис, – пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. – На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в миллиардере Игоре Коломойском, который явно рассчитывает при Зеленском вернуться "по-крупному". Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, который обещал Украине новую жизнь".
Там же, на страницах Bloomberg, аналогичные мысли высказал и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.
"Любой вид урегулирования, который отменит национализацию Приватбанка, будет сигнализировать миру и большинству украинцев, что Зеленский может ничем не отличаться от предыдущих украинских лидеров, которые часто были продажными", – написал дипломат в свои авторской колонке.
Кстати, негативным сигналом для инвесторов является не только "дело Приватбанка", но и скандальный законопроект №1210, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. (В этом документе планируется, в частности, увеличить рентные ставки на добычу железной руды.)
Законопроект №1210 фактически поднимает налоги для малого и среднего бизнеса, но эффектно обходит предприятия Коломойского по добыче марганцевой руды.
неа, это абсолютная идентичность "мозга" зебилов и ватников
PS меня не несёт, меня улыбает. С педиотов.
так что, дебильчик, аккуратнее - а то без зарплаты останешься
Коломойский все понял по вчерашнему визиту Зеленского на учения МВД с часовой прогулкой Авакова с Зеленским на "Спартане" и решении поддержать все-таки Луганскую ТЭС Ахметова. Он понял что его проигнорировали. В бой брошены все. Подконтрольные Коломойскому ГБР, Дубинский, судьи, депутаты растрясающие "Слугу народа". Коломойский почувствовал ускользающую власть. Визга будет много, но шансов на победу у Коломойского нет. Объединенные усилия Авакова - Баканова - Зеленского раздавят его как муху. Остается единственный шанс - испугать Зеленского, сорвав встречу с торгашами землей. Это он может.
неа, кукишь - ты сегодня без водки останешься
А Беня, как бэ, не при делах?
А чем занимается Бабломойский?
Доит государство через всякие компенсанции и суды
який негідник
а чому не протестуєте ? вас влаштовує маріонетка на чолі держави ?
вам взагалі НЕ СОРОМНО ?
хоча я і не дивуюсь, в більшості людей совість відсутня як така.
Даже тот же майдан олигархи использовали по своему усмотрению
а по чьим же правилам играть?
(а по правилам х.ла...в самый раз? чего тут не предупреждаете?)
- А как полностью?
- Перестать стрелять хотя бы с нашей стороны.
(C)
@Anakoyher
🤔
Многие, например, озабочены, что Педро до сих пор на свободе. Может в первую очередь стоит озаботиться озабоченностью граждан своей страны!?
У нас кланово-олигархическая страна, какой-то олигархический клан будет влиять, находясь у власти. А по сути статейки МВФ заказаны, а что такое гнать тарифы и уничтожать экономику по их советам, уже много кто прочувствовал на себе.
Проблема даже в МВФ а в той самой свидомости, в осознаности, которой пока нет
Le Monde, Bloomberg и Financial Times далеко, а "крестный" рядом.
А каштани близько.