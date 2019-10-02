 Кабмин запустил систему электронного документообмена между госорганами, - Дубилет

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Система, позволяющая не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут", - сказал Дубилет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронный документооборот будет касаться госучреждений, для населения это произойдет не скоро, - Дубилет

Он отметил, что с этой недели в правительстве начали подводить еженедельную статистику и работать с каждым органом, генерирующим бумажные документы, по отдельности.

"Думаю, постепенно в течение 1-2 месяцев сведем бумажный документообмен, за исключением секретных, к минимуму", - добавил министр.