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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11239) электронные документы (41) Дмитрий Дубилет (18)

 Кабмин запустил систему электронного документообмена между госорганами, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассчитывает, что в течение 1-2 месяцев бумажный документообмен будет сведен к минимуму.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Система, позволяющая не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут", - сказал Дубилет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронный документооборот будет касаться госучреждений, для населения это произойдет не скоро, - Дубилет

Он отметил, что с этой недели в правительстве начали подводить еженедельную статистику и работать с каждым органом, генерирующим бумажные документы, по отдельности.

"Думаю, постепенно в течение 1-2 месяцев сведем бумажный документообмен, за исключением секретных, к минимуму", - добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3151728
 
 
 Топ комментарии
 
все. теперь то заживем ого го как

Эволюция за пол года

Кабмин запустил систему электронного документообмена между госорганами, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8572
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только долпоепы думают что зебики что-то там читают, им лень документы в папке носить
и ещё буду смеяться когда пранкеры им закон или указ в телефон подсунут
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****, детский сад! вот оказывается в чем была проблема, в бумаге!
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только долплепы не понимают, что информация в управлении чем бы то ни было самое главное.
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только долпоепы думают что зебики что-то там читают, им лень документы в папке носить
и ещё буду смеяться когда пранкеры им закон или указ в телефон подсунут
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походу ты оно и есть. нравится обслуживаться в Привате, где все типа уже цифровое? открой счет, перерегистрируйся, кредит, изменения в Устав... все в бумаге и пачками. никакой идиот не возьмет на себя материальную или служебную ответственность не имея на столе бумагу. детишки играются за мой счет.
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прикольно. Если не в Привате, где тебе нравится обслуживаться? На помойке?
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нет, обслуживаться в подъезде, тебе давать за щеку. в 2018 отправлял по WU 5500$, проблема по их вине, не получили, вернули платеж, забирал 3 недели, пришлось открыть счет и получить валютную карту, которая мне нах от них не нужна. "процент за услугу не отдадим". вопрос принципиальный-2 месяца качался, вернул и процент. на фоне моих жалоб уволили нач отделения и менеджера. а тебя продвинутого лоха просто послали бы нах.
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...тогда продолжай получть за щеку, если другму не научился. Тебе барану говорят о документобороте, а не финасовых операциях.
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В чем крутость?
В том, что любой подросток сможет хакнуть государственную документацию?
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лахта всегда придалбывается к моему нику, тест на вату прошел, зебил
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Эта хня никак не отменяет "ответственные" бумаги. Но внутренний документооборот (типа задачников, служебных записок, какой-нибудь отчетности) можно вести в электронном виде. Да и кое-что из межведомственной переписки тоже.
Конкретно Дубилет (одно из "новых лиц" старой бениной колоды) имеет в виду систему IDoc, информации по которой, кроме этой, я не нашел.
Но, будем надеяться, что амазонские леса будут в результате спасены.
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долго приходлось отучать от пользования газетами в туалете. Теперь никто так не делает.
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СМСки друг другу шлют..
а потом Дубилет такой пишет Гончаруку: "Набери меня. У меня деньги закончились"..
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все. теперь то заживем ого го как

Эволюция за пол года

Кабмин запустил систему электронного документообмена между госорганами, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8572
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Удивительно что у нас есть совки которые не могут понять важность таких работ. Высокая скорость обмена иформцией, а главное ее достовернсть это успех любого управления. Ничего не стоит скретутке за шоколадку положить важный документ под сукно и там самым завалить всю фирму.
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Удивительно, что есть долбоепы, которые верят в сказки. Поясняю для тупых зедебилов. Нихера никакого единого электронного документооборота в госучереждениях НЕТ! Если стоятя , то работают свои ранее внедренные системы. Есть только выложенная на всеобщее обозрение в тырнете, переделанная инструкция пользователя для работы в IDOC. Логины пароли никто не получал и кому надо получать - неясно. Про электронную подпись вообще молчу. Планируется (!) создать центр АСК на базе диджитализированного министества. Прогфанация и вранье. Впрочем как и все у зеленых говнюков.
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Удивительно что порохоботы не умеют читать. Тебе барану на русскмо языке написали "Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут", - сказал Дубилет.
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Естьуже внедренная и хорошоработающая ситема "ПрватДок" с элетронной подписью. На ней строит свою систему Дубилет.
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помнишь был такой вирус "петя", посмотрю на твою фирму когда все доки исчезнут
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на бумаге херня
на бересте!!!
а еще лучше на глиняной табличке, НЕ ГОРИТ!!!
Всё бы вам обгадить
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Есть и другие достижения. Не Дубилетом единым ...

Кирилл Данильченко
3 год ·

Помимо формулы Штайнмайера, которая «всего лишь дорожная карта» и «ничего страшного», помимо переписи в ЛДНР, у нас еще начался импорт электроэнергии из РФ.

Не прошло и месяца как Герус нам обещал, что никакого импорта из РФ не будет.
Что между нами экономическая война, пошлины и квоты, было бы странно приобретать там электроэнергию.
И пошли новости - сегодня первые 100 МВт зашли из России, первая ласточка того, что Рада 18 сентября разрешила импорт. Несколько лет уже не закупали и вот наше вам с кисточкой.
Нам вводят новые санкции, выкручивают руки углем, ведут против нас войну на фронте, а мы сами начинаем сближение.
На фоне того, что ни хрена непонятно по формуле, на фоне лихорадки с отводами - и так общество до предела накалено. Зачем? Свое производство загоняют в минуса как у «Центрэнерго». Потом обещают обвалить цену до 1 гривны киловатт.
А теперь прямые поставки из РФ - не только носителей и угля, но и готовых киловатт. Часть наших мощностей придется останавливать, людей отправлять на короткий день или за свой счет. Потом зимой рисковать политическим давлением со стороны Москвы - или урегулирование по кремлевскому сценарию или конец поставкам, или закупки газа или вводим квоты.
Или может это дань за вчерашнее правильное для Кремля решение в Минске? Электроэнергия по низкой цене, чтобы конкуренты одного бизнесмена из Герцлии терпели, а он богател? Возглавляет совет директоров российской компании экспортера «Интер РАО» Сечин - он под санкциями в США. Просто лучший партнер для Украины.
Украина это страна нонсенс. Нет военного поражения. Нет никакой угрозы государственности. Линию соприкосновения тащат добровольцы и контрактники - все уставшие от войны её в глаза не видели никогда. Сами лезем в кабалу, сами надеваем ярмо - мало спора по газу, ТВЭЛ и угля по квотам, мало хлора в трубе.
На бирже в Роттердаме по паритету цены было плохо, напрямую с маржой Сечину и с дополнительным заработком Коломойского - хорошо.
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Ну хоть кто-то занят полезным делом. Дубилет - это будущее Украины, это передовые технологии и идеи.
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Я вижу ты, дядя, редкий идиот, если во всех еврейских мальчиках с горящими жадными глазами, видишь "будущее Украины". Как бы тебе резко не поплохело, когда это будущее залезет тебе в карман. Хотя откуда у барана карманы? Бараны ждут когда им насыпят жратвы, карманы им без надобности.
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Молодцы. Зачёт. Только это можно было сделать еще в году 1999. Правда, НБУ сообщается с банками и спец эл почте с начала 90-х.
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Країна дурнів тепер зветься країною у смартфоні. Кабмін запустив систему електронного документообміну між держорганами, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6690
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Мой опыт общения в электронном виде с гос. органами показал, что это так-же неэффективно. Все вопросы минуя законность и обоснованность превращаются в отписки и решалово, взятки и т.п.
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тем более что в Украине такого опыта не омжет быть, из-за отсутствия такого вида услуг.
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Да, еще раньше в Министерствах дымок шел при кипише, счетчики мотали электроэнергию от шредеров (кто смог купить, а то все распиливалось и до хаты).
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