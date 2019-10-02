 Кабмин запустил систему электронного документообмена между госорганами, - Дубилет

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Система, позволяющая не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут", - сказал Дубилет.
Он отметил, что с этой недели в правительстве начали подводить еженедельную статистику и работать с каждым органом, генерирующим бумажные документы, по отдельности.
"Думаю, постепенно в течение 1-2 месяцев сведем бумажный документообмен, за исключением секретных, к минимуму", - добавил министр.
и ещё буду смеяться когда пранкеры им закон или указ в телефон подсунут
молодцы
В том, что любой подросток сможет хакнуть государственную документацию?
Конкретно Дубилет (одно из "новых лиц" старой бениной колоды) имеет в виду систему IDoc, информации по которой, кроме этой, я не нашел.
Но, будем надеяться, что амазонские леса будут в результате спасены.
а потом Дубилет такой пишет Гончаруку: "Набери меня. У меня деньги закончились"..
Эволюция за пол года
На бумаге надежнее.
на бересте!!!
а еще лучше на глиняной табличке, НЕ ГОРИТ!!!
Всё бы вам обгадить
Кирилл Данильченко
3 год ·
Помимо формулы Штайнмайера, которая «всего лишь дорожная карта» и «ничего страшного», помимо переписи в ЛДНР, у нас еще начался импорт электроэнергии из РФ.
Не прошло и месяца как Герус нам обещал, что никакого импорта из РФ не будет.
Что между нами экономическая война, пошлины и квоты, было бы странно приобретать там электроэнергию.
И пошли новости - сегодня первые 100 МВт зашли из России, первая ласточка того, что Рада 18 сентября разрешила импорт. Несколько лет уже не закупали и вот наше вам с кисточкой.
Нам вводят новые санкции, выкручивают руки углем, ведут против нас войну на фронте, а мы сами начинаем сближение.
На фоне того, что ни хрена непонятно по формуле, на фоне лихорадки с отводами - и так общество до предела накалено. Зачем? Свое производство загоняют в минуса как у «Центрэнерго». Потом обещают обвалить цену до 1 гривны киловатт.
А теперь прямые поставки из РФ - не только носителей и угля, но и готовых киловатт. Часть наших мощностей придется останавливать, людей отправлять на короткий день или за свой счет. Потом зимой рисковать политическим давлением со стороны Москвы - или урегулирование по кремлевскому сценарию или конец поставкам, или закупки газа или вводим квоты.
Или может это дань за вчерашнее правильное для Кремля решение в Минске? Электроэнергия по низкой цене, чтобы конкуренты одного бизнесмена из Герцлии терпели, а он богател? Возглавляет совет директоров российской компании экспортера «Интер РАО» Сечин - он под санкциями в США. Просто лучший партнер для Украины.
Украина это страна нонсенс. Нет военного поражения. Нет никакой угрозы государственности. Линию соприкосновения тащат добровольцы и контрактники - все уставшие от войны её в глаза не видели никогда. Сами лезем в кабалу, сами надеваем ярмо - мало спора по газу, ТВЭЛ и угля по квотам, мало хлора в трубе.
На бирже в Роттердаме по паритету цены было плохо, напрямую с маржой Сечину и с дополнительным заработком Коломойского - хорошо.