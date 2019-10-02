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 Политика Украины
  2010  17
Все про:конфликт (717) Минздрав (2030) Зоряна Скалецкая (26)

 Скалецкая встретилась с коллективом Минздрава после жалоб на отсутствие коммуникации: общение длилось 9 минут

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на встрече с коллективом МОЗ заявила, что ждет от государственных служащих сверхусилий для результативной работы команды.

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретилась с командой министерства. ... Главный мой месседж: мы должны совместно работать для страны ... Работа каждого члена команды важна. Я жду от государственных служащих сверхусилий для результативной работы команды. Государственный служащий - это опора министра. Государственный секретарь получил от меня задание собрать предложения и предоставить проекты решений по организационным вопросам", - написала Скалецкая.

Она отметила, что первый месяц работы правительства оказался "непредсказуемо тяжелым" и попросила директораты и департаменты Мнздрава предоставить всю информацию по текущим вопросам.

В то же время, генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции МОЗ Украины Ирина Литовченко на своей странице в сети Facebook заявила, что обещанный диалог не состоялся.

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"Мы ожидали от министра получить ответы на ... вопрос о давлении на коллег. Мы хотели выполнять свою работу. Без указаний" правильных решений "от руководства и угроз. Вместо этого - получили 9-минутную лекцию о тяжелых временах, и о том, что все свои вопросы к министру и его заместителям мы должны предоставить в письменном виде", - сообщила Литовченко.

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что настроена на разрешения конфликта в министерстве. В ведомстве пройдет аудит работы и по его результатам неэффективные сотрудники будут уволены. Вместе с тем, она получила сообщение от СБУ о возможном наличии признаков растраты при покупке скорых на 100 млн грн.

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Скалецкая встретилась с коллективом Минздрава после жалоб на отсутствие коммуникации: общение длилось 9 минут 01
Скалецкая встретилась с коллективом Минздрава после жалоб на отсутствие коммуникации: общение длилось 9 минут 02
Скалецкая встретилась с коллективом Минздрава после жалоб на отсутствие коммуникации: общение длилось 9 минут 03

Источник: https://censor.net.ua/n3151727
 
 
 Топ комментарии
 
тяжело ей приходится...
нужно разрушить все эти реформы которая провела Супрун... - разогнать всех этих госпитальеров и других...
Снова восстановить потоки и схемы....
Держим за нее кулаки...
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министр всех собрала, напердела в лужу и сдрыснула... хуле, профи.
зЕлено?
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это та, про которую писал обрезанный "Х в Ж" ? хорошенькая....
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тяжело ей приходится...
нужно разрушить все эти реформы которая провела Супрун... - разогнать всех этих госпитальеров и других...
Снова восстановить потоки и схемы....
Держим за нее кулаки...
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те схемы, новые схемы, старые схемы.....******* реально.
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Только страховая медицина! Опять надерибан приготовили 108 миллиардов гривен. Уже все страны вокруг со страховкой...даже Раша!
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"...даже Раша!"


Там поверх старої совєцької системи організували великий державний страховий фонд (Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування). Цей фонд не сплачує кошти закладам напряму. Він акумулює кошти і у свою чергу перерозподіляє їх між страховими компаніями, які здебільшого належать олігархам, зрощеними з державною владою. За даними 2017 року чотири найбільші страхові компанії разом отримують 56% коштів на оплату медичних послуг (866 мільярдів рублів). Для прикладу страхова компанія "Согаз", яка стабільно є другим найбільшим страховиком в Росії, є дочірньою компанією Газпрому.

Пацієнтам і далі доводиться платити з кишені та отримувати неякісні послуги. Чіткі гарантії відсутні, корупція висока. Хоча всі тепер "застраховані". Навіть за офіційними російськими соціологічними опитуваннями 70% росіян скаржаться на неоднаковий доступ до медичних послуг (51% страждають від цього особисто, тобто з цим безпосередньо стикаються).

Дивним чином ідеї українських борців за "страхову медицину" збігаються саме з російською моделлю. Важко придумати щось інше, коли в тебе питаннями охорони здоров'я займаються колишні радники Богатирьової. Для них пріоритетом завжди будуть закупівлі ліків та контроль грошових потоків.

https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2386095998341620
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Времена таки сложные. Но это можно уложить в 10 секунд, а то и меньше. А там было целых 9 минут убеждений, что времена сложные. Надеюсь, убедила.
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Она такая молодая! Ей некогда в этом болоте барахтаться...
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Поверніть СУПРУН !
Вона не скаржилась, як ці дохличка.
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Так мало прошло времени а новая команда уже не хуже партии регионов задолбала.
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министр всех собрала, напердела в лужу и сдрыснула... ****, профи.
зЕлено?
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"после жалоб на отсутствие коммуникации" - "общение длилось 9 минут"
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