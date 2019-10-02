 Включение в состав делегации РФ "депутатов", "избранных" на территории оккупированного Крыма, недопустимо, - Сенцов в ПАСЕ

Об этом заявил на прессконференции в ПАСЕ бывший политический заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов в среду в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если с Россией в ПАСЕ хотят общаться - пусть общаются. Переговоры лучше, чем война. Хочу от себя сказать, что с этим фактом уже ничего не поделаешь, что здесь присутствует Россия. На этой площадке следует пытаться говорить с ними о нарушении прав человека на оккупированных территориях", - считает Сенцов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ответ на возвращение делегации РФ в ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+", - Ясько

Он также отметил, что "красной линией" и недопустимым является возможность включения в состав российской делегации "депутатов", которые были "избраны" на территории оккупированного Крыма.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.