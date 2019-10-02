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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1472) Россия (73980) Сенцов (1057)

 Включение в состав делегации РФ "депутатов", "избранных" на территории оккупированного Крыма, недопустимо, - Сенцов в ПАСЕ

Если российская делегация вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы, то следует использовать эту ситуацию для защиты прав человека на оккупированных Россией украинских территориях.

Об этом заявил на прессконференции в ПАСЕ бывший политический заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов в среду в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если с Россией в ПАСЕ хотят общаться - пусть общаются. Переговоры лучше, чем война. Хочу от себя сказать, что с этим фактом уже ничего не поделаешь, что здесь присутствует Россия. На этой площадке следует пытаться говорить с ними о нарушении прав человека на оккупированных территориях", - считает Сенцов.

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Он также отметил, что "красной линией" и недопустимым является возможность включения в состав российской делегации "депутатов", которые были "избраны" на территории оккупированного Крыма.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3151725
 
   
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Найдите Штанмайера на фото. (Подсказка: чемоданоносец у Шрёдера. Шрёдер - это тот, что без пиджака, что рулил много лет Германией, а теперь - председатель совета директоров Роснефти. Ещё что-то про Штанмайера добавить, или уже и так понятно, м?)Включение в состав делегации РФ "депутатов", "избранных" на территории оккупированного Крыма, недопустимо, - Сенцов в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9241
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ты хто такой? Разменяли тебя, сиди и молчи.
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с оккупированными территориями не должно быть никаких отношений.
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Где текст того что подписал недоношенный?
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Это ты на немецком компьютере клепал? Назнать, так назнать...
Тряпку с аквафрешем верни, Моск
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Найдите Штанмайера на фото. (Подсказка: чемоданоносец у Шрёдера. Шрёдер - это тот, что без пиджака, что рулил много лет Германией, а теперь - председатель совета директоров Роснефти. Ещё что-то про Штанмайера добавить, или уже и так понятно, м?)Включение в состав делегации РФ "депутатов", "избранных" на территории оккупированного Крыма, недопустимо, - Сенцов в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9241
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Кто такой Сенцов? Мы его не знаем. Главное, что-б он, от своей звездности, ничего плохого не сделал.
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ты хто такой? Разменяли тебя, сиди и молчи.
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На встрече в «нормандском формате» будет поднят вопрос про повторный референдум в Крыму. С наблюдателями.

Вот тогда все закончится. И международная поддержка, и санкции .... и Украина.
(C)
@*************
☹️
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может сначала надо вывезти всех завезенных москалей (с 1954 года) ???
Да и Конституция Украины предусматривает по этому поводу только Всеукраинский референдум
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