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 Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний. ФОТО

Седьмой малый бронированный артиллерийский катер, построенный на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком", прибыл в Одессу. После проведения испытаний он войдет в состав ВМС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Вскоре катер протестуют в акватории Черного моря у берегов Одесской области.

Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний 01

"Согласно плану испытаний во время выходов особое внимание будет уделяться бесперебойной работе всех систем и механизмов, живучести и надежности материальной части. Тщательно будут проверять мореходные качества катера во время работы в штормовую погоду, скорость его хода, маневренные характеристики, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. Заводчане вместе с экипажем проверят работу рулевого, якорного, швартовного-буксирного и леерного устройств, а также герметизацию внешнего контура катера", - сообщил представитель предприятия-изготовителя Леонид Бабак.

Одна из особенностей этого катера, как и предыдущих МБАК, которые уже вошли в боевой состав флота, - низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность.

Читайте: Мининфраструктуры передало ВМС Украины аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко". ФОТО

Во время испытаний в море также проверят возможности кормовых и носовых боевых модулей. Экипаж выполнит боевые упражнения стрельб по морским и береговым целям.

Главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины - патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, а также противодействие возможной высадке десантных средств противника на побережье.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151724
 
   
 Топ комментарии
 
Угу и раненых бы не было, и потерянных катеров, и плена пости год....Понимаем. Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 4790
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Мне иногда кажется, что підлога и есть - сам петр алексеевич. Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 6110
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Да, не попали б моряки в полон то й, квартир не мали б. Сала Петру!
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И квартиры дали морякам. И новенький катер подогнали. Вы понимаете, что всего бы этого не было, если бы не Петр Алексеевич? Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 4994
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Угу и раненых бы не было, и потерянных катеров, и плена пости год....Понимаем. Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 4790
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Мне иногда кажется, что підлога и есть - сам петр алексеевич.
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Спрашивал тебя, зубожилое, что украли и что смародерили, ты сразу сливаешься.
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Тебя обокрали, твои дети , внуки должны только родившись...а ты рад! Тупорылое......
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Да, не попали б моряки в полон то й, квартир не мали б. Сала Петру!
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А еще, сегодня утром солнце встало благодаря ему, и завтра встанет.
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Нет. Ведь все хорошее, что с нами случается это заслуга зеленского, а все, что случается плохое - это вина Порошенко! Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 2628
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Это ты написал.
Я подобную дурь не пишу.
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не вижу че накорябано, почему не вопишь жирным шрифтом как всегда? тут же все слепые и надо орать как недорезанное. Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 4642
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Если бы дали Януковичу уйти нормально.Но случилось как случилось, выгнали. И тут понеслось.
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А нормально це як? Коли Україна стала б федеральним округом росії?
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Он тебе на лицо 6 лет ссал, а ты так этого и не понял.
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Петя сдал Ленкуйню в "слепой траст" Рокфеллеру.
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Ну рыбу глушить пойдёт а так это памятник коррупции и больше ничего ,толку от этого корыта в реальном бою НОЛЬ !!! Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 3200
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если таких катеров - ДЕСЯТКИ ,то я не соглашусь
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Я бы не стал проверять эти самые мореходные в штормовую, не внушает доверия что-то этот нанокрейсер.
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И в чём я вру? В том, что чёрта два меня на эту лоханку затащишь даже в спокойную погоду?
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и правильно. Эти катера были еще при царе Горохе разработаны для мелководных рек Средней Азии.
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Вскоре катер протестуют в акватории Черного моря у берегов Одесской области.
- Испытайте его в прохождении под мостом, мля...
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Эти речные катера должны ходить по Дону, и отбивать возможные провокации на украинско-китайской границе. До Таганрога их завезём на ж\д платформах, потому что по морю они могут ходить только в сопровождении буксира.
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От замість ПТУР, треба «НЕПТУН».
Але, зрозуміло, що це буде не за каденції «Прєзєдєнта міра»....
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В2013 были забракованы Военными моряками...это для речки китайцев. Те отказались.
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Семьи мужских особей Порошенко, Турчинова, Гройсмана. Полторака, Пашинского (из арабских Эмиратов), Луценко, Парубия................и в перёд на Керческий пролив на такие катера типа "броне" . Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний - Цензор.НЕТ 939
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И по стволу с одним патроном, чтобы в плен не сдались
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Это последний Порошенковский катер как и повышенное денежное довольствие .........дальше....... мир любой ценой ,.братья навеки и т д. ПИДЕ....СЫ
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Для Днепровской и Дунайской флотилии подойдет, но не для моря !!!!!
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Он там тоже нах не нужен. Это старьё в разработке. Коррупционная дрянь.
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А этот, разведсейнер таки реально сгорел что-ли? Я сначала думал что это прикол Дубинский высрал. Но где фото то?
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Который из рагатки на сквозь простреливается?
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