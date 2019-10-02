 Новый малый артиллерийский бронированный катер прибыл в Одессу для испытаний. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Вскоре катер протестуют в акватории Черного моря у берегов Одесской области.

"Согласно плану испытаний во время выходов особое внимание будет уделяться бесперебойной работе всех систем и механизмов, живучести и надежности материальной части. Тщательно будут проверять мореходные качества катера во время работы в штормовую погоду, скорость его хода, маневренные характеристики, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. Заводчане вместе с экипажем проверят работу рулевого, якорного, швартовного-буксирного и леерного устройств, а также герметизацию внешнего контура катера", - сообщил представитель предприятия-изготовителя Леонид Бабак.

Одна из особенностей этого катера, как и предыдущих МБАК, которые уже вошли в боевой состав флота, - низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность.

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Во время испытаний в море также проверят возможности кормовых и носовых боевых модулей. Экипаж выполнит боевые упражнения стрельб по морским и береговым целям.

Главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины - патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, а также противодействие возможной высадке десантных средств противника на побережье.

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