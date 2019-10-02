 "Днепр - форпост Украины": в Киеве пройдет презентация фильма в формате виртуальной реальности о войне на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство.

"За полчаса на эмоциональном и информационном уровнях фильм раскрывает все аспекты ужасной российско-украинской войны, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор", - говорится в анонсе.

Также приводится история проекта: в 2017 году в Днепре был открыт первый Музей АТО в Украине, где был создан единственный в музеях Украины панорамный кинотеатр в формате виртуальной реальности. На открытии музея состоялась премьера фильма "Днепр - форпост Украины", который вызвал существенный резонанс. Музей быстро стал протокольным местом, поэтому по многочисленным просьбам иностранных делегаций была создана английская версия – Dnipro - outpost of Ukraine, которая была представлена в 2018 году.

Отмечается, что это первый в мире панорамный фильм в формате 360 градусов, сделанный преимущественно из документальных хроник, которые посмотрели уже более 250 000 человек.

Фильм представят кинопродюсер, волонтер Наталья Хазан и режиссер, боец ​​медбатальона Евгений Титаренко. Показ состоится по адресу: ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Необходима аккредитация по тел. +38 (067) 5660161.

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