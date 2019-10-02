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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5988) назначение (1493) Фролова Алина (1) Марценюк Алексей (1)

 Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны

Кабинет министров Украины назначил Алину Фролову и Алексея Марценюка на должности заместителей министра обороны страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Кабинет министров Украины назначил заместителем министра обороны Украины Фролову Алину Евгеньевну. Решением правительства заместителем Министра обороны Украины назначен Марценюк Алексей Эразмович", - говорится в сообщении.

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До назначения в Минобороны Марценюк занимал должность директора по инвестиционным проектам ООО "ИстВан" олигарха Виктора Пинчука.

Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны 01

Фролова - директора благотворительной организации "Стратком УА" (Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine). С 2014 года занимается вопросами реабилитации ветеранов - инициатор и организатор проведения в Украине "Игр Непокоренных".

Источник: https://censor.net.ua/n3151714
 
 
 Топ комментарии
 
"До назначения в Минобороны Марценюк занимал должность директора по инвестиционным проектам ООО "ИстВан" олигарха Виктора Пинчука" ( бізнес з кацапами). Міністр оборони Загороднюк ( діючий бізнес з кацапами) Що обороняємо і від кого?
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Ну эти наобороняют, конечно Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны - Цензор.НЕТ 5494 Я б Мендель в МО отправил бы, вон как недавно шефа обороняла Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны - Цензор.НЕТ 5494
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Нормальные сейчас во власть не идут. Мараться не хотят. Потом вовек не отмоешься.
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Ну эти наобороняют, конечно Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны - Цензор.НЕТ 5494 Я б Мендель в МО отправил бы, вон как недавно шефа обороняла Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны - Цензор.НЕТ 5494
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Она занята....тренирует крафтмага....Богдана защищать. ***** ещё та.
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НУ,МЛЯ ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ,ВЫ ЧЕ СУКИ,ИЗ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ---ДУПУ ДЕЛАЕТЕ,пришли неграмотные лошары !!!!!!!!
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Это КТО? Опять амёбы приспособленческие? КТО ЭТО???
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Чтобы экономика страны нормально развивалась надо сломать хребет коррупции, в том числе и в армии. Порошенко это и не подумал сделать, наоборот по сути стал Гарантом коррупции. Сделает ли это Зеленский большой вопрос. Пока что видно как он раздает должности порой одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?!
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писали, что Саакашвили собирается в Грузию..
Он согласен скорее отсидеть там положенный ему тюремный срок чем проводить реформы в Украине...
"С таким дыбильным населением ничего не получится" - добавил он...
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Убойный для тебя вопрос-где ты сталкиваешься с коррупцией, лично ты ???? В телевизоре?
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У тебя есть знакомые предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса? Спроси у них насчет поборов, они тебе кое-что расскажут. Я в свое время тоже через это прошла, пришлось завязать. А если к примеру обратишься по какому-то поводу в суд то будут волокитить до бесконечности пока не дашь судье на лапу.

И вон сколько особняков и элитных квартир приобрели чинуши, судьи, работники прокуратуры, таможенники и прочие госслужащие (а их счета за рубежом вообще тайна покрытая мраком). Не надо быть семи пядей во лбу чтобы сообразить откуда на них валится бабло.
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Я владею своим небольшим бизнесом. И могу сравнивать. Сейчас все начинают выть все громче и громче. Людей заботит не сколько воображаемая коррупция, сколько не прогнозируемость бизнеса сейчас. Одни "игры" с баксом новой команды чего стоят. Как вам сегодняшний наличный бакс по 26,2? А новые налоги?
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100% !!!!!! лохам пихают про коррупцию в Телевизоре. вчера подал заявку на покупку валюты, сегодня торги на межбанке, разница на сумме существенная. не зря снился плохой сон. а быдло не понимает, ему по ушам трут, им приятно, ласково.
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Они не понимают, что по экономическим законам за все непредвиденные экономические издержки всегда платит конечный потребитель. При увеличении накладных расходов или повышается конечная цена товара\услуги или при невозможности поднять цену - понижается качество или уменьшается количество. Другого не дано. С чем зебилов и поздравляю.
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а ты себе представляешь зеркально, что тут могут читать и писать только потерпевшие? у меня производство и таможня в две стороны. запоминай- я общался с налоговой последний раз в 2013 году. в 2012 с бэхами и след отделом. в 2014 инспектор налоговой звонила ласковым голосом просили не забыть, что сегодня последний день уплаты налогов. после 2015 НИЧЕГО. таможня работает 7 дней в неделю. тебя тоже по голове сильно ударил телевизор. вопрос был такой- где ты сталкиваешься с коррупцией, лично ты ????
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В Украине столько СПЕЦОВ!!! Юристов, экономистов, финансистов, инженеров, успешных руководителей менеджеров.........! А назначают хрен зщнает кого. Может они и нормальные люди. Ну так раскажите, обсудим!
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Нормальные сейчас во власть не идут. Мараться не хотят. Потом вовек не отмоешься.
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Логично....посмотрели...и паузу взяли. Критиковать то легче. А ещё и смеяться над тупорылыми слугами......
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"До назначения в Минобороны Марценюк занимал должность директора по инвестиционным проектам ООО "ИстВан" олигарха Виктора Пинчука" ( бізнес з кацапами). Міністр оборони Загороднюк ( діючий бізнес з кацапами) Що обороняємо і від кого?
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Ну, головне «Только не Порошенко !!!»
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Кучма підписав портянку про капітуляцію=пінчук розпилюватиме бабло виділене для рнбо на оборону.Пригадали цифру? І для пінчука також-не все ж каламойскаму.
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