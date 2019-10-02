 Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Кабинет министров Украины назначил заместителем министра обороны Украины Фролову Алину Евгеньевну. Решением правительства заместителем Министра обороны Украины назначен Марценюк Алексей Эразмович", - говорится в сообщении.
До назначения в Минобороны Марценюк занимал должность директора по инвестиционным проектам ООО "ИстВан" олигарха Виктора Пинчука.
Фролова - директора благотворительной организации "Стратком УА" (Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine). С 2014 года занимается вопросами реабилитации ветеранов - инициатор и организатор проведения в Украине "Игр Непокоренных".
Он согласен скорее отсидеть там положенный ему тюремный срок чем проводить реформы в Украине...
"С таким дыбильным населением ничего не получится" - добавил он...
И вон сколько особняков и элитных квартир приобрели чинуши, судьи, работники прокуратуры, таможенники и прочие госслужащие (а их счета за рубежом вообще тайна покрытая мраком). Не надо быть семи пядей во лбу чтобы сообразить откуда на них валится бабло.