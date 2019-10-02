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 Политика Украины
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Все про:Портнов (440) Чорновол Татьяна (503) Труба (152) ГБР (606)

 Преступное бездействие руководителя ГБР Трубы карается по закону 5 годами тюрьмы, - Чорновол

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу. Это уже третье решение суда. Жалоба обязывает Государственное бюро расследований начать досудебное расследование против Портнова.

 Об этом сообщила журналистам народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Она напомнила, что ранее суд еще дважды суд обязывал ГБР начать досудебное расследование против Портнова. "Кстати, ГБР не выполнил решение суда. Хотя это очень серьезное преступление", - сказала она.

Татьяна Черновол сообщила, что понесет это решение суда в ГБР и за 24 часа ГБР должно начать досудебное расследование по ее жалобе. "Но я прогнозирую, поскольку ГБР демонстрирует преступное бездействие и это расследование не было начато по первым двум решениям суда, то я думаю такая же ситуация будет и в этот раз", - отметила она. В то же время она подчеркнула, что эти решения суда не подлежат обжалованию и должны быть выполнены за 24 часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи ГБР по указанию Трубы не открыли дело против Портнова, несмотря на решение суда, - Чорновол

Экс-депутат добавила, что в случае невыполнения этого решения суда, снова пойдет в ГБР подавать сообщение о преступлении против руководителей ГБР, которые не выполняют решения суда. "Это преступление. Причем серьезное преступление, когда речь идет о должностное лицо, занимающим особо ответственное положение - это 5 лет тюрьмы. Это фактически и 5 лет тюрьмы и для Трубы. Я знаю, что решение суда не выполняется по его непосредственному приказу", - подчеркнула Татьяна Черновол.

Чорновол также отметила, что следователи ГБР, в случае начала следствия, дадут показания и скажут кто давал им приказ не начинать следствие. "Простые следователи не хотят нести такую ​​ответственность. Они скажут кто им дал такой приказ. И я абсолютно уверена - без приказа Трубы они бы этого не делали ", - подчеркнула она.

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"Поэтому я считаю, что это дело в первую очередь против Трубы", - резюмировала Татьяна Черновол. Она также напомнила, что две предыдущие ее жалобы касались коррупции и узурпации власти. "Третья жалоба была о разглашении тайны следствия. Она не только против Портнова, она также против руководителя ГБР Романа Трубы, который по тем сведениям, которые я выложила в своем заявлении, разглашает тайну следствия Портнову. А Портнов, в свою очередь организует хулиганов перед ГБР, чтобы отомстить тем людям, которых он считает своими политическими оппонентами", - пояснила экс-депутат.

"Я бы сказала, что так как у нас Портнов это вообще агент Кремля, то он сейчас преследует людей с государственной позицией, и соответственно, к сожалению, он делает это с помощью Трубы", - добавила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151713
 
   
 Топ комментарии
 
Да ничего ему не будет. В худшем случае уволят и перейдет работать в ФСБ.
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Недоделанная Чорновол и есть эталон соевой власти,тут прибавить и убавить нечего
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Главное что не Зеленскому за предательство.
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Та не... оно ж под зеленым покрывалом...она ж, труба эта, народу служит... и будет Танька бегать по кругу туда-сюда...ресипрокально
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ТРУБА,НА КОТОРОЙ ИГРАЕТ ПОРТНОВ----СКОРО ТЕБЕ,КОРЯГА,ПРИЙДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЕ ХОЛУЙСТВО И СДАЧУ ИНФОРМАЦИИ БАРЫГЕ !!!!!!!!
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О! Ну это ты совсем... я ж говорил тебе, шо там, слева над шифтом клавиша такая крупная...caps lock называется... а так, да, впечатляет...
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Недоделанная Чорновол и есть эталон соевой власти,тут прибавить и убавить нечего
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Ты потому называешь электорат Порошенко -соевой,потому, что тебе голодранцу никогда не было по карману купить настоящий шоколад Рошен,ты всегда питался дерьмом,потому,что холоп и должен питаться второсортными -просроченными продуктами...Ничего не поделаешь -бездарь, такая ваша судьба-холопская.
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Да ничего ему не будет. В худшем случае уволят и перейдет работать в ФСБ.
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Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/2/7227909/
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Главное что не Зеленскому за предательство.
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Зеля свое получит, быстро и не больно
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Саакашвили подал в суд на Пеца за незаконное выдворение его ,
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а незаконность уже доказал в суде ?

обещал
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Та некогда ему!
У него дел на порошенко по горло! Злочинна бездіяльність керівника ДБР Труби карається за законом 5 роками в'язниці, - Чорновол - Цензор.НЕТ 8427
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а если будет мало, то Портнов ещё нарисует.

он же теперь правозащитник по версии Г+Г
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Тут как то на днях довелось увидеть и послушать Министра Закордонных справ...Товарищи,да это же позор какой то,прямо скажем -Швондер,только глупее немножко
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как задело

когда в отношении Тани
а так вся Украина
почти 30-ть лет бегает вокруг прокуроров и судей.
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Ты потому называешь электорат Порошенко -соевой,потому, что тебе голодранцу никогда не было по карману купить настоящий шоколад Рошен,ты всегда питался дерьмом,потому,что холоп и должен питаться второсортными -просроченными продуктами...Ничего не поделаешь -бездарь, такая ваша судьба-холопская.https://www.youtube.com/watch?v=m4SfTN4UMvE
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