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 Экономика, За рубежом
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Все про:Путин (25082) Россия (73980) Транзит газа (81)

 РФ подпишет договор на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует энергетическое законодательство ЕС, - Путин

Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе РЭН-2019.

"Наконец, по поводу договоров по прокачке газа через Украину: он тоже должен быть экономически целесообразным для всех участников этого процесса. Там существуют развилки. Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы, и если она сможет это сделать до окончания года, ... то мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством", - сказал Путин.

"Если она не сможет этого сделать - что вполне вероятно, существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать - тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в Украине достаточно запасов газа на случай, если РФ прервет транзит в Европейский союз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину, - Шефчович

Источник: https://censor.net.ua/n3151708
 
   
 Топ комментарии
 
Пуйло почуяв слабину,та почав викручувати руки.Нехай йде сам на себе.
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Почему ты сцышься своей тряпки?😂😂🌷
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«Сегодня у многих такое ощущение, что на сцене выступал один человек, в кино снимался другой, на выборы шёл третий, а после выборов пришёл четвёртый» - пишут нам непримиримый борец с преступным режимом Порошенко бывший волонтёр Юрий Касьянов, разочарованный действиями по-настоящему народного президента Зеленского.
Здесь хочется привычно добавить "и все четыре человека ссут тебе в рожу". Но ведь это не так.
Это просто ветер.
Это вы так упорно пытались попИсать в сторону президента Порошенко, что вас не смущало, что вы делаете это против ветра.
И вот оно сейчас прилетает. Физика, бессердечная ты сука. И метеорология.
Недовольны были зарплатами?
Получите сокращение субсидий. Получите борьбу с нелегальным трудоустройством, заплатите 42% вместо конверта, посмотрим, как будете довольны.
Недовольны были успехами армии?
Получаете сворачивание реформ и отведение войск.
Кадровая политика была не такая?
Получите друзей и коллег по кварталу в правительстве.
Цены были высокие?
Получите кассовые аппараты, и посмотрим, кто за них заплатит - барыги или вы из повышенных цен.
Цены на коммуналку были высокие?
Их снизили. Но, правда, олигарху Коломойскому.
И так во всём, понимаете?
С точностью до наоборот всё по сравнению с ожиданиями.
Потому что это не команда Зеленского ссыт вам в рожи.
Это вы писали против ветра, ребята.
И ваше недовольство просто использовали.
Вас использовали.
Вас просто развели.
Как котят. Как лохов.
Позвонить со своей симки, да.
Только отжали не телефон, а страну.
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Пуйло почуяв слабину,та почав викручувати руки.Нехай йде сам на себе.
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Сп2 всё равно ещё не построен, а прокачивать надо, так что ему тоже надо чесаться.
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Проще говоря, Украина не испеет внедрить европейские законы до конца года. Поэтому будут продлевать существующий договор. Пока Московия и Германия не достроят сп-2
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ВСЕ!!!! КЛОУН ПОПЛЫЛ ЭТО ХОРОШО ПОЧУВСТВОВАЛ ПУЙЛО,НУ А КЛОУНУ ЛУЧШЕ И НЕ НАДО ,СЕЙЧАС СДЕЛАЮТ СКИДКУ,СКАЖЕТ ГАЗ ПОДЕШЕВЕЛ ДЛЯ НАРОДА ЕЩЕ,ЧТОБ КИНУТЬ КОСТЬ ЛОХОТРАТУ,ПОРОХА ЗАСАДИТ С ПОМОЩЬЮ ПОРТНОВА ЧТОБ ЗЕ ЭЛЕКТОРАТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ В ЭЙФОРИИ БЫЛ,ВОЙНУ ЗАКОНЧИТ,ОТДАДУТ ПЛЕННЫХ ДЛЯ БОЛЬШЕГО РЕЙТИНГА ЗЕБИЛА
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злой крот

Пуйло почуяв слабину,та почав викручувати руки.Нехай йде сам на себе.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тому, що зебіли обрали таку владу.
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Після того, як твоя влада буде бігти з награбованим?
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Скажите, а за кого Вы голосовали во втором туре?
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Почему за 5 лет не внедрили европейское законодательство?
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Почему ты сцышься своей тряпки?😂😂🌷
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А зачем Пете это было нужно? Ему и так неплохо было.
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Почему было? Ему и сейчас не плохо.Пока.
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а может не продлить???????????? и куда она его денет, выльет?????????????
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Какой позор, только от ***** узнаем что мы до сих пор не имплементировали газовый договор с ЕС! Петя выходи подлый трус....
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Какие у тебя доказательства умственно отсталый? Тоже ***** наслушался?
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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И где там Порошенко умственно отсталый зедебил?
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Райнин с Аппарата твоего казнокрада! Умнж на к-во облэнеро и получишь круглую сумму в один месяц в офшре твоего порохосвина.
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Зебил вон свинарчуки работают на зеленского и ничего, тебе зебилу хоть бы хны. Ты давай ссылку где Порошенко что-то украл, а потом рассказывай сказки звиздун.
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молись на своего тупорылого клоуна!
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идешь ты нахер, ставить нам условия!..
Северные потоки (оба) в этом году не заработают, Турецкий поток работает только на 1/3, Газпром ограничен возможностью прокачки по собственным газопроводам Решением Европейской комиссии, + Газвпром должен Нафтогазу 2,74 млр баксов.. Какие могут быть условия?!.. Ращка стоит на коленях и может только сероводород по ТВ пускать!
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Но зебил же исполняет хотелки кремля,идти он может то но на практике сдают наши интересы и под угрозой сам суверенитет
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Немцы Сп-2 построили уже на 80%.
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Да хоть на 99%. Пока не будет 100% - нихера не будет.
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На каких коленях, тупик? У рашки газ есть и его население им обеспечено, а на колени ты хочешь поставить ЕС, у которого газа не будет хватать и ты думаешь у тебя получится?
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Почему ты боишься писать свою страну с большой буквы?😂🌷
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Пойдет через сп-2.
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Ты Эзоп? Это - иносказательное название жопы?
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Сеня!.и ты иди...Северным потоком ...Вместе со своим ******
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Оно сейчас прокукарекает шо ты коцап😂😂
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Красота! При нынешнем *********** Украины, ***** уже диктует какие Законы нам надо принимать и как нам жить. В топку Зебила и его лехторат
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«Сегодня у многих такое ощущение, что на сцене выступал один человек, в кино снимался другой, на выборы шёл третий, а после выборов пришёл четвёртый» - пишут нам непримиримый борец с преступным режимом Порошенко бывший волонтёр Юрий Касьянов, разочарованный действиями по-настоящему народного президента Зеленского.
Здесь хочется привычно добавить "и все четыре человека ссут тебе в рожу". Но ведь это не так.
Это просто ветер.
Это вы так упорно пытались попИсать в сторону президента Порошенко, что вас не смущало, что вы делаете это против ветра.
И вот оно сейчас прилетает. Физика, бессердечная ты ****. И метеорология.
Недовольны были зарплатами?
Получите сокращение субсидий. Получите борьбу с нелегальным трудоустройством, заплатите 42% вместо конверта, посмотрим, как будете довольны.
Недовольны были успехами армии?
Получаете сворачивание реформ и отведение войск.
Кадровая политика была не такая?
Получите друзей и коллег по кварталу в правительстве.
Цены были высокие?
Получите кассовые аппараты, и посмотрим, кто за них заплатит - барыги или вы из повышенных цен.
Цены на коммуналку были высокие?
Их снизили. Но, правда, олигарху Коломойскому.
И так во всём, понимаете?
С точностью до наоборот всё по сравнению с ожиданиями.
Потому что это не команда Зеленского ссыт вам в рожи.
Это вы писали против ветра, ребята.
И ваше недовольство просто использовали.
Вас использовали.
Вас просто развели.
Как котят. Как лохов.
Позвонить со своей симки, да.
Только отжали не телефон, а страну.
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в начале 80-х...после Олимпиады как раз и началось "удушение"......результат мы видим.
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Что сказал...сам не понял. То Европа и Мир ему не указ...то что то подписывать, которое ОНИ же потом выполнять и не будут.
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ты живешь в выдуманном тобою же сюр - реальном мире. и он мне показался темным, сырым и холодным. одиночество это темница для души. добровольное заточение это диагноз. Откройся,пусть в самые глубинные уголочки Души Бессмертной сойдет Свет Божественный открывая тебе путь к Совершенству.
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Это нелегитимный президент страны 404 с украденным названием, все его подписи ничего не стоят,его слова полная ложь и подмена понятий.
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***** ще намагається умови диктувати. Подітися йому нікуди, підпише в будь-якому випадку.
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Все вопросы к строителю дороги в ЕС, - Порошенко. Почему ему мешл газовый договор с ЕС и что он хотел получить лично от ***** себе в офшор.
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А мы скажем путину НЕТ!
Мы не станем внедрять законодательство ЕС!
"Сгорел сарай, гори и хата" (с)
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Тоже обратил на это внимание. "Простое совпадение - не думаю" .
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...прикол в том, что мы сами требуем договор по европейским станаратам, об этом орал петин Гройсамн. Как выснилось нихрена для этого не сдалали.
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Путин/ Раньше: Путін прокоментував заяву Зеленського щодо Донбасу 20 червня 2019 «Талановита людина (Зеленський). Я пам'ятаю його виступ на КВН, десь у 2000-х роках, у середині - все це було талановито й смішно» А за последнее время моль осмелела. Скоро Вовку за пивом будет посылать.Принесёт Вовка пиво теплое -стартует заново.
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свиня потопила всіх адекватних кандидатів Тимошенко,Садового,замість того щоб з коррупцією боротися з Томосом розїзджало.
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"Андрiй МиПрогралиВiйну Садовий" i "Юлiя ТребаТриматиТанкиВБоксах Тимошенко"... Щось прибор по вимiру адекватностi у вас зламався...
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Как по-мне , Пуйло в газовом вопросе явно заюлило и заерзало . Нужно додавливать Газпром , совместно с ЕС.
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ЕСу пофиг Украина, им газ нужен гарантированно и подешевле! Кто будет додавливать Газь пром?
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Поєтому OPAL и СП-1 вернули опять на 50% мощности ? Не болтайте ерундой , ЕС давит на Газпром , в пользу Украиньі , точнее , своей єнергобезопасности.
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...в пользу ...своей єнергобезопасности. А я про что?
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Правильно , украинская ГТС и обеспечивает єту самую єнергобезопасность ЕС , наряду с альтернативньіми источниками газа из Катара , США и др. мест.
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Пу хочет!!! продлить старый контракт. Ну , типа если успеет Украина , то подпишем новый, а так , будут цепляться за старый....
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А вот это дополнительная замануха для Зеленого!!!! И причина спешки!!!
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С чего вдруг? Скорее Украину заставят продлевать контракт, этим все и кончится. Иначе можно потерять последних союзников.
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Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в операторе системы передачи НЭК "Укрэнерго".
В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".
"Юнайтед Энерджи" в 2019 году заключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днипроазот" (входит в группу "Приват"), а в августе-сентябре текущего года принимала участие в торгах на поставку э/э для объектов "Прикарпаттяоблэнерго" братьев Суркисов,
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.
Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.https://interfax.com.ua/news/economic/616554.html?fbclid=*********************************************************-PuQ
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****** со своей любимой Моникой спешат успеть всё закончить до нового года)
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"РФ подпишет договор на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует энергетическое законодательство ЕС, - Путин" - что делать Украине до конца года решает Коломойский, а не Путин.
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***** поймал Украину своими чекистсткими клешнями за горло, теперь не отпустит...
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"Газпром" допустил переход на европейские правила транзита газа с 1 января, - "Нафтогаз"

"Газпром" собственно никто и не спрашивал о его согласии или не согласии. Будучи поставщиком газа в Европу он обязан в своей деятельности руководствоваться требованиями комплекса соглашений о правилах поставки газа именуемым "Третьим энергопакетом" и эти требования распространяются на все способы и виды поставок газа в Европу. Для Украины ситуация несколько другая. Украина является транзитным поставщиком мощностей для поставки газа в Европу и определяет свои взаимоотношения с импортерами газа вне требований Третьего энергопакета ЕС, на основании договоров.
.
Россия просто расставляет Украине ловушку в которую лезет нынешнее руководство Украины. В случае имплементации Украиной, в данный момент, требований Третьего энергопакета принятого ЕС она будет ОБЯЗАНА предоставить свои транзитные мощности для транспортировки газа из России в Европу вне зависимости от наличия или отсутствия договоров с импортером. Это позволит использовать России украинскую ГТС для транспортировки газа точно до того времени пока будет достроен "Северный поток-2".

https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_60.html
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Гьіга , на то в Нафтогазе и работают вьісокооплачиваемьіе юристьі , чтобьі тупьіе ловушки Газпрома оборачивать на пользу Украине. Как с "кабальньім" газовьім контрактом Тимошенко , которьій оказался кабальньім для Газпрома.
А переход на 3-й єнергопакет ЕС нам необходим , как и стандартьі НАТО в армии.
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