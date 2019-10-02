 РФ подпишет договор на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует энергетическое законодательство ЕС, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе РЭН-2019.
"Наконец, по поводу договоров по прокачке газа через Украину: он тоже должен быть экономически целесообразным для всех участников этого процесса. Там существуют развилки. Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы, и если она сможет это сделать до окончания года, ... то мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством", - сказал Путин.
"Если она не сможет этого сделать - что вполне вероятно, существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать - тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку", - подчеркнул Путин.
Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в Украине достаточно запасов газа на случай, если РФ прервет транзит в Европейский союз.
Пуйло почуяв слабину,та почав викручувати руки.Нехай йде сам на себе.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тому, що зебіли обрали таку владу.
Северные потоки (оба) в этом году не заработают, Турецкий поток работает только на 1/3, Газпром ограничен возможностью прокачки по собственным газопроводам Решением Европейской комиссии, + Газвпром должен Нафтогазу 2,74 млр баксов.. Какие могут быть условия?!.. Ращка стоит на коленях и может только сероводород по ТВ пускать!
Здесь хочется привычно добавить "и все четыре человека ссут тебе в рожу". Но ведь это не так.
Это просто ветер.
Это вы так упорно пытались попИсать в сторону президента Порошенко, что вас не смущало, что вы делаете это против ветра.
И вот оно сейчас прилетает. Физика, бессердечная ты ****. И метеорология.
Недовольны были зарплатами?
Получите сокращение субсидий. Получите борьбу с нелегальным трудоустройством, заплатите 42% вместо конверта, посмотрим, как будете довольны.
Недовольны были успехами армии?
Получаете сворачивание реформ и отведение войск.
Кадровая политика была не такая?
Получите друзей и коллег по кварталу в правительстве.
Цены были высокие?
Получите кассовые аппараты, и посмотрим, кто за них заплатит - барыги или вы из повышенных цен.
Цены на коммуналку были высокие?
Их снизили. Но, правда, олигарху Коломойскому.
И так во всём, понимаете?
С точностью до наоборот всё по сравнению с ожиданиями.
Потому что это не команда Зеленского ссыт вам в рожи.
Это вы писали против ветра, ребята.
И ваше недовольство просто использовали.
Вас использовали.
Вас просто развели.
Как котят. Как лохов.
Позвонить со своей симки, да.
Только отжали не телефон, а страну.
Мы не станем внедрять законодательство ЕС!
"Сгорел сарай, гори и хата" (с)
В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона "О рынке электроэнергии" ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".
"Юнайтед Энерджи" в 2019 году заключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днипроазот" (входит в группу "Приват"), а в августе-сентябре текущего года принимала участие в торгах на поставку э/э для объектов "Прикарпаттяоблэнерго" братьев Суркисов,
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.
Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.https://interfax.com.ua/news/economic/616554.html?fbclid=*********************************************************-PuQ
"Газпром" собственно никто и не спрашивал о его согласии или не согласии. Будучи поставщиком газа в Европу он обязан в своей деятельности руководствоваться требованиями комплекса соглашений о правилах поставки газа именуемым "Третьим энергопакетом" и эти требования распространяются на все способы и виды поставок газа в Европу. Для Украины ситуация несколько другая. Украина является транзитным поставщиком мощностей для поставки газа в Европу и определяет свои взаимоотношения с импортерами газа вне требований Третьего энергопакета ЕС, на основании договоров.
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Россия просто расставляет Украине ловушку в которую лезет нынешнее руководство Украины. В случае имплементации Украиной, в данный момент, требований Третьего энергопакета принятого ЕС она будет ОБЯЗАНА предоставить свои транзитные мощности для транспортировки газа из России в Европу вне зависимости от наличия или отсутствия договоров с импортером. Это позволит использовать России украинскую ГТС для транспортировки газа точно до того времени пока будет достроен "Северный поток-2".
https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_60.html
А переход на 3-й єнергопакет ЕС нам необходим , как и стандартьі НАТО в армии.