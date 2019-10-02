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 Общество
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Все про:аэропорт (1242) Днепр_город (2832) Ярославский (142)

 Ярославский готов заняться реконструкцией аэропорта в Днепре

Встреча владельца и президента группы DCH Александра Ярославского и главы ДнепрОГА Александра Бондаренко состоится 3 октября 2019 г. в здании обладминистрации.

Ярославский готов заняться реконструкцией аэропорта в Днепре 01

 Здесь же запланирован совместный брифинг, посвященный, как сообщила пресс-служба ДнепрОГА, реконструкции Международного аэропорта "Днепр", пишет Капитал.

Напомним, что проект модернизации Международного аэропорта "Днепр", представленный Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июле текущего года, планируется реализовать за 2 года. Необходимый объем бюджетного финансирования составит 2,9 млрд. грн., необходимых для реконструкции находящейся в ведении государства взлетно-посадочной полосы. Организационная модель выполнения необходимых работ имеет формат частно-государственного партнерства. Готовность включиться в проект в качестве частного инвестора неоднократно публично выражал Александр Ярославский, принадлежащая которому группа DCH имеет в своем активе успешный проект строительства и развития Международного аэропорта "Харьков".

Как известно, плачевное состояние днепровского аэропорта уже не первый год является предметом обеспокоенности горожан: взлетно-посадочная полоса находится в состоянии, не позволяющем нормально функционировать этому инфраструктурному объекту. Здание "старого" аэровокзала используется с 1957 г., "нового" - с 1985 г. Аэропорт не способен принимать воздушные суда современных моделей с той интенсивностью, которой требуют интересы жителей и экономики крупного мегаполиса. Днепряне уже обращались к предыдущему Президенту Украины с петицией-требованием выделить финансирование на реконструкцию взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, тем самым дав старт его комплексной модернизации. Однако, несмотря на отсутствие публичных возражений, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Нынешний Президент Украины Владимир Зеленский во время своего июльского официального визита в Днепр пообещал горожанам: "Средства будут, потому что понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт". Представленный в сентябре президентом новый глава Днепропетровской областной госадминистрации Александр Бондаренко также назвал создание современных воздушных ворот в Днепре среди главных приоритетов в своей деятельности: "Я очень благодарен за кредит доверия, который мы будем возвращать области и людям качественной работой", — сказал новый глава ДнепрОГА.

Ярославский готов заняться реконструкцией аэропорта в Днепре 02


Однако впоследствии во внесенном Кабинетом Министров Украины в парламент проекте Государственного бюджета на 2020 г. не оказалось строки, предусматривающей расходы на реконструкцию ВПП Международного аэропорта "Днепр". После чего народный депутат от Днепра Вячеслав Медяник лично встретился с главой Кабмина Алексеем Гончаруком, чтобы донести ему важность проблемы. А затем в СМИ было обнародовано обращение от группы "днепровских" нардепов, к премьер-министру и главе бюджетного комитета ВРУ Юрию Аристову с предложением запланировать на 2020 г. финансирование программы "Проектирование и строительство Международного аэропорта "Днепр" в сумме 1 млрд грн.

Ярославский готов заняться реконструкцией аэропорта в Днепре 03

Инвестиции Александра Ярославского в строительство Международного аэропорта "Харьков" составили порядка $100 млн., проект стал частью программы DCH по подготовке Харькова к Евро-2012. Средства были направлены на строительство двух новых терминалов, реконструкцию исторического здания действующего терминала, работы по благоустройству территории. Сегодня, 2 октября 2019 г., Международный аэропорт "Харьков" торжественно встретил своего миллионного пассажира.



Источник: https://censor.net.ua/n3151707
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так 73% проголосовали ж... А до этого хатели строить один новый на два города - Запорожье и Днепр.
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Реконструировать ЕГО аэропорт за счет госбюджета? Думаю, долго колебаться не будет...
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Це вже повний капець. Аеропорт належить Коломойському, реконструкція буде за рахунок бюджету, а доходи знову бідному Бене?
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Реконструировать ЕГО аэропорт за счет госбюджета? Думаю, долго колебаться не будет...
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Это хорошо. Ещё Металист возроди......Давай , шевели булками.
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А шо металист умер,как днепр? Помоему он прекрасно себя чувствует в 1й лиге.И ему там нравится.
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А новый построить не судьба? Все знают что эти "реконструкции", "ремонты", "модернизации" хороши только для распила бабла.
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Це вже повний капець. Аеропорт належить Коломойському, реконструкція буде за рахунок бюджету, а доходи знову бідному Бене?
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Ну так 73% проголосовали ж... А до этого хатели строить один новый на два города - Запорожье и Днепр.
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До выборов шла речь о новом аэропорте, после выборов - о реконструкции старого Бениного. Совпадение? Не думаю.... спасибо 73%
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я має лише однє питання ...
хтось відчув покращення на ХТЗ після того як підприємство стало налєжати Ярославскому ?
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