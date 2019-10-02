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 Общество
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Все про:Нацсовет_ТРВ (449) суд (22584) Newsone (63) Окружной админсуд Киева (22)

 Нацсовет ТРВ просит суд аннулировать лицензию NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию просит суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева. информирует Цензор.НЕТ.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Ранее Окружной админсуд Киева отказал NewsOne в удовлетворении заявления об обеспечении иска об отмене результатов внеплановой выездной проверки телеканала, признав его необоснованным. В заявлении телеканал просил Окружной админсуд остановить действие решения Нацсовета до вступления судебного решения по этому делу в силу.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.

15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.

Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.

Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.

Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3151706
 
   
 Топ комментарии
 
Разумно. Так начнут же вопить о свободе слова!
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на нюзван нас рать.. а вот на 112 отличные журналисты.. пенделя медведчуку и козаку.. и всех делов.. верните канал в эфир!
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Они всё равно там себе рты скотчем позакрывали.
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Пускай идут в нэт. его бабушки не смотрят. а молодежь ****** дизлайкамии оценками .
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на нюзван нас рать.. а вот на 112 отличные журналисты.. пенделя медведчуку и козаку.. и всех делов.. верните канал в эфир!
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дивись по Супутнику..Або по Інтернету
Проблеми з "коксом" ти ж вирішуєш по інтернету)))
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Зеленский, ты лишаешь нас возможности смотреть 112 и NewsOne по DVB-T2! Так вот тебе мой ответ!
Знай, что в знак протеста я удаляю эти каналы также и со списка своих спутниковых каналов. Вот так!
Свободу слова не остановить! Нацрада ТРВ просить суд анулювати ліцензію NewsOne - Цензор.НЕТ 6276
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Почему этого не сдалали до выборов? Петя не разрешал?
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путинские идеи нужно опровергать, а не закрывать каналы, где их высказывают. Кстати, вместе с мнениями и противоположными.
С такой свободой слова скоро останутся только коломойско-пинчуковские, на которых молодую зе-команду новыхлитц будут в жопу целовать.
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ньюс ваны уже свою работу сделали
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это плохо. всё таки легальные партии, абсолютно все, должны иметь свой рупор. и соя, и оппоблок, пусть вещают.
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СТрана ЮА(відома прокацапська ЗМІ-проститутка) захищаючи 3 канали Медведчука ,НАЇХАЛА НА ЗЕ... Нацрада ТРВ просить суд анулювати ліцензію NewsOne - Цензор.НЕТ 9045
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